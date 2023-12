Olivia Moultrie, 15 ans, entre dans l'histoire en signant avec les Portland Thorns de la NWSL

Moultrie a désormais une équipe : elle a signé un contrat de trois ans avec le Portland Thorns FC, a annoncé l'équipe mercredi. Elle est éligible pour jouer immédiatement.

"C'est un rêve qui devient réalité et j'ai hâte de rejoindre officiellement mes coéquipières des Thorns en compétition", a déclaré Moultrie dans un communiqué de presse. "Je suis très reconnaissante à l'équipe juridique qui m'a aidée à réaliser ce projet, ils ont été tout simplement extraordinaires.

Un communiqué de presse des Thorns indique que Portland a acquis les droits de Moultrie auprès du club de NWSL OL Reign, qui détenait ses droits en tant que première équipe sur la liste prioritaire de découverte de la NWSL. En retour, OL Reign recevra un choix du troisième tour de la draft 2022 de la NWSL.

Moultrie a commencé à s'entraîner avec Thorns FC au cours de la saison 2019 et a figuré dans les compétitions de présaison lors de chacune des trois dernières saisons.

"Cette étape est très importante pour Olivia", a déclaré l'entraîneur principal des Thorns, Mark Parsons. "Pour ce club, l'engagement et la vision de signer une jeune joueuse talentueuse en qui nous croyons vraiment sont immenses. Olivia n'a cessé de grandir et d'aller de l'avant tout au long de son séjour ici. Elle a relevé tous les défis et les a transformés en opportunités.

"Nous sommes heureux qu'Olivia rejoigne notre équipe", a déclaré Gavin Wilkinson, directeur général et président du football du Thorns FC. "Elle fait partie de ce club depuis le début de 2019 et de nombreux membres du personnel des Thorns se sont pleinement investis dans son développement."

Le 17 juin, la juge Karin J. Immergut de la Cour de district des États-Unis a accordé une injonction préliminaire à Moultrie, dont le père a fait valoir que la règle de la NWSL interdisant aux joueuses de moins de 18 ans de signer avec une équipe viole la loi antitrust fédérale.

L'ordonnance d'Immergut souligne que la Major League Soccer, le championnat masculin homologue de la NWSL aux États-Unis, n'a pas d'âge minimum et que "plus de la moitié des équipes de la MLS auraient eu un ou plusieurs joueurs" de moins de 18 ans en mai 2021.

CNN a contacté la NWSL pour obtenir des commentaires sur la signature de Moultrie.

