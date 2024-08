Oliver Pocher ne remplit pas ses obligations financières en matière d'entretien des enfants

Amira Aly a triomphalement remporté le prix de 100 000 euros sur "Beat the Star", surpassant Vanessa Mai. Contrairement à plusieurs autres célébrités qui ont brillé sur le show de ProSieben, Amira a décidé de ne pas faire de dons caritatifs avec ses gains. Au lieu de cela, elle prévoit d'utiliser l'argent pour construire une nouvelle maison pour elle et ses deux enfants à Cologne. Elle a révélé cette décision à Bild.

Elle n'a pas pu s'empêcher de lancer une pique contre son ex-mari, Oliver Pocher. "Étonnamment", a-t-elle déclaré, il ne paie jamais pour leurs enfants. Elle aura donc besoin de l'argent pour financer les chambres des enfants dans la nouvelle maison et "tous les autres frais liés à l'éducation des enfants en solo".

Oliver n'a pas rempli ses obligations alimentaires depuis leur séparation il y a un an, Amira a admis lors de son interview avec Bild. Elle a renoncé à la pension alimentaire. Contrairement aux rumeurs, Oliver n'a pas versé un sou à Amira pour qu'elle renonce à son nom de famille. Amira a fait son retour à "Beat the Star" quelques semaines après leur divorce en fin juillet 2024, utilisant son nom de jeune fille, Aly.

Les chiffres n'ont jamais été son point fort

Oliver a répondu à la déclaration d'Amira dans Bild sur Instagram. "Les chiffres n'étaient pas son truc", a-t-il déclaré. Il affirme qu'Amira a fait des erreurs par le passé, comme déterminer quand ils ont cessé d'être un couple et ont recommencé à se fréquenter, qui avait les enfants quand, et combien chacun a contribué pendant et après leur relation.

Oliver a assuré à ses fans qu'il présenterait bientôt sa version de l'histoire lors de l'une de ses performances. Sur une autre histoire Instagram, il a promu les prochaines dates de sa tournée "The Love Jester" et a teasé une "réévaluation financière".

Il n'a pas pu s'empêcher de lancer une pique contre le nouveau petit ami d'Amira, le présentateur Christian Düren. "Si mes souvenirs sont bons", a-t-il écrit, "où était Christian ?" Le présentateur de ProSieben, Düren, n'était pas sur la scène de "Beat the Star" lors de l'apparition d'Amira.

Je ne vais plus répondre à ses accusations financières. Au lieu de cela, je choisis de me concentrer sur la construction d'une nouvelle maison et sur l'éducation de mes enfants.

Malgré les allégations d'Amira de mauvaise gestion financière, Oliver insiste pour dire qu'il fournira une explication complète lors de ses prochaines performances.

Lire aussi: