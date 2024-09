Oliver Pocher et Amira Aly ont officiellement mis fin à leur mariage.

La querelle en cours entre Oliver Pocher et Amira Aly, suite à leur séparation, pourrait toucher à sa fin. Récemment, Pocher a révélé sur Instagram que le divorce a été officiellement finalisé. Cette annonce intervient environ un an après leur annonce publique de la fin de leur union.

Sous une photo de mariage passée, Pocher a fait cette annonce sur le réseau social en déclarant : "À partir d'aujourd'hui, Amira et moi sommes officiellement divorcés ! Je pensais que ça durerait plus longtemps. (P.S. : La photo n'est pas récente)."

Pocher et Aly se sont mariés en 2019. Ils ont annoncé leur séparation sur leur podcast commun "Die Pochers!" lors de l'été 2023 en déclarant : "Il est temps d'informer le public... Nous pensions que c'était la meilleure façon de l'annoncer. Nous sommes séparés. C'est tout." Depuis, les deux parties ont souvent commenté la bataille pour la garde médiatisée.

Dans un épisode du podcast "Die Pochers! Frisch recycelt", animé par Pocher et sa première ex-femme Alessandra Meyer-Wöhrden, il a révélé il y a une semaine que le divorce n'était toujours pas effectif après une audience judiciaire. Le juge avait décidé que "rien ne doit aller de travers maintenant, et ce divorce ne sera annoncé que comme ça". Le décret sera émis et envoyé aux deux parties et à leurs avocats à une date ultérieure.

Entre-temps, Aly a déjà tourné la page du nom de famille Pocher. Dans son podcast "Liebes Leben" avec son frère Hima, elle a expliqué pourquoi elle est apparue sous le nom d'Amira Aly et non Amira Pocher dans l'émission de télévision "Schlag den Star".

"Je voulais participer et gagner en tant qu'Amira Aly", a expliqué la présentatrice. "Je suis vraiment heureuse d'utiliser à nouveau mon propre nom. Ça me semble juste." Elle a ajouté que le nom "me convient parfaitement", et depuis l'émission, elle se sent "à l'aise" et a l'impression de pouvoir "faire quelque chose sans peur d'une évaluation détaillée de ma vie personnelle".

Après la finalisation légale du divorce, Oliver Pocher a partagé sur Instagram que "l'aspect divertissement" de leur querelle pourrait diminuer. Malgré la bataille pour la garde médiatisée, la séparation a permis à Amira Aly de retrouver son identité en utilisant à nouveau son nom de naissance à la télévision.

