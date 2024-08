- Oliver Kalkofe déclare une offre infinie d'expériences cinématographiques inférieures à la moyenne.

Quand un monstre Kraken à six bras au lieu de huit traque sa proie à un rythme paisible, quand un tueur en série fait des ravages dans un studio d'aérobic, ou des fugitifs doivent échapper à des zombies nazies aquatiques portant des lunettes de soleil : c'est à ce moment-là que les spectateurs savent qu'ils ont rejoint les forces des comiques Oliver Kalkofe et Peter Rütten.

Vendredi dernier à 22h00, leur "festival de la daube" "#SchleFaZ – Les pires films de tous les temps" a repris. La chaîne secondaire de RTL, Nitro, est maintenant le nouveau foyer de "#SchleFaZ", offrant une nouvelle pépite de la poubelle chaque semaine.

Le Miracle de Noël

Il s'est écoulé à peine quelques mois depuis que la série semblait être au bord de l'extinction. Tele 5 avait finalement mis fin à tout cela à la fin de 2023. Mais puis, juste avant Noël, un miracle s'est produit : Nitro a récupéré le format.

Kalkofe a partagé sa joie avec les fans lors d'une interview de dpa, "L'annonce du miracle de Noël que '#SchleFaZ' continuerait sur Nitro et serait diffusé en streaming sur RTL+ après avoir quitté Tele 5 a été l'un des moments les plus excitants et les plus émouvants que j'ai jamais eus sur scène. La tristesse et le désespoir insupportables des fans se sont transformés en pure joie. Les gens pleuraient et s'embrassaient vraiment. C'était incroyable."

L'équipe d'origine des saisons précédentes est toujours à bord. "C'est pourquoi nous pouvons dire fièrement : ça restera aussi délicieusement kitsch qu'avant. Dans ce sens, c'est à la fois un reboot et un nouveau départ." Revivre cela "à un âge avancé" est formidable, dit le quinquagénaire.

Né d'une idée farfelue

La série existe depuis 2013 - avec plus de 160 films dans sa collection pour le moment. "#SchleFaZ était à l'origine juste une idée folle pour un été. Nous n'avions jamais pensé que nous commencerions quelque chose comme ça."

Les mauvais films étaient populaires à regarder avec des amis en Angleterre et en Amérique, où la vision conduisait à une comédie involontaire et à un soulagement cathartique. "Pas vraiment ici. Mais ça vous aide à libérer vos frustrations : vous prenez quelque chose qui est vraiment terrible et vous en faites quelque chose de jouissif. Grâce à notre montage, le mauvais film devient une grande fête. Tout seul, vous seriez irrité par le film pourri, mais avec nous, vous pouvez rire et passer un bon moment."

Il est clair que tout le monde est passionné et aime ce qu'il fait. "Le public apprécie votre honnêteté, car l'honnêteté n'est pas courante à la télévision."

Pour la première, un film des archives de RTL

Que peuvent attendre les fans ? "Nous sommes particulièrement fiers du début de la saison car nous avons un produit RTL original fantastique à offrir", dit Kalkofe. "Bien sûr, trouver quelque chose de convenable pour '#SchleFaZ' parmi les productions RTL excellentes et de haute qualité est un vrai défi", dit-il avec une pointe d'ironie. Mais ils y sont arrivés : "S.O.S. Barracuda : La mort joue à la roulette" date de 1999.

"Le film est une série d'action des années 1990, avec Heinz Hoenig dans le rôle principal du méchant, Verona Feldbusch avant ses jours Pooth, et Maren Gilzer. C'est un 'Die Hard' à bas prix, mais sur un cutter de pêche et de jeu en mer à Travemünde."

Nick Wilder, connu pour ses publicités d'assurance Hamburg-Mannheimer, incarnera le rôle de Bruce Willis. "C'est du '#SchleFaZ' en or pur ! En tant que fan de 'Die Hard', cette production de théâtre scolaire excessivement ambitieuse est un début fantastique et plus qu'honorable à la nouvelle maison RTL."

Oliver et Peter, les maîtres des films pourris, risquent-ils de manquer de films pourris bientôt ? Kalkofe : "Je ne crois pas." Mais il ne faut pas sous-estimer la tâche. "Au début, nous prenions tout ce que nous pouvions. Mais nous avons vite réalisé que ce n'était pas suffisant."

"Beaucoup de films sont mauvais simplement parce qu'ils sont ennuyeux et ennuyeux. Mais notre devise est 'Beauté de la merde'. Cela signifie que nous voulons des films qui sont si mauvais que vous pouvez en rire, qui ont été faits avec une passion et une énergie involontaires. Trouver ces pièces de merde vraiment exceptionnelles est un vrai travail."

