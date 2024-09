- Oliver fait preuve de sentiments profonds en raison du divorce imminent.

En août 2023, Oliver Pocher et Amira ont annoncé leur séparation, et maintenant, un an plus tard, leur divorce a été officiellement finalisé. Le comédien et animateur télé, qui partagent deux enfants, auront la garde partagée, mais ne sont plus liés legally l'un à l'autre. Pocher versera une pension alimentaire pour ses enfants, mais ne paiera pas de pension alimentaire à son ex-épouse. Cet arrangement avait été établi dans une convention prénuptiale signée pendant leur mariage.

Pocher, 46 ans, a annoncé le divorce sur Instagram en déclarant : "Aujourd'hui, Amira et moi sommes officiellement divorcés !" Cependant, le divorce semble affecter le comédien habituellement résistant, qui a ajouté : "Dommage... Je pensais que ça durerait plus longtemps". Mais Pocher étant Pocher, il n'a pas pu s'empêcher d'ajouter une blague, même dans de telles circonstances. Il a clarifié la photo de mariage qu'il a utilisée : "P.S. : La photo n'est pas récente".

Pocher continue de lutter pour trouver la paix après la séparation

Amira a tourné la page, sortant avec l'animateur télé Christian Düring et ayant récemment passé des vacances avec lui à la montagne pour se détendre. C'est un sujet que Pocher trouve difficile à gérer. Dans son podcast "Die Pochers! Frisch recycelt", qu'il continue avec sa première ex-femme, Sandy Meyer-Wölden, après le départ d'Amira, il fait souvent des plaisanteries sur la nouvelle relation d'Amira.

Il semble que la douleur de ce mariage raté continue de l'affecter, comme en témoigne son dernier post. Sous la photo, les commentaires affluent, y compris de célébrités comme Lilly Becker : "Ça va ?" et Jenny Elvers : "Dommage..., tout le meilleur". L'ancien candidat de DSDS, Prince Damien, semble voir une opportunité dans le statut de célibataire de Pocher, en commentant : "Si tu m'avais épousé, les choses se seraient passées différemment".

