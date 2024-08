- Olise traîne avec le FC Bayern pour la première fois

Nouveau joueur Michael Olise a rejoint Bayern Munich et a commencé l'entraînement avec l'équipe. Comme l'ont annoncé les champions allemands du football, le joueur de 22 ans, qui a participé aux Jeux olympiques et a joué pour la France, s'est entraîné avec Serge Gnabry et Alphonso Davies mercredi matin.

During the session led by coach Vincent Kompany, two days before the team's first competitive match in the DFB-Pokal against SSV Ulm on Friday (8:45 PM), the focus was on tactical routines alongside position-specific exercises.

Olise a signé un contrat avec Bayern Munich jusqu'à l'été 2029. Il a coûté environ 60 millions d'euros en frais de transfert, y compris les bonus, au FC Bayern de la part du club de Premier League Crystal Palace. Olise a perdu avec la France en finale olympique contre l'Espagne.

Le nouveau chez-soi d'Olise pour les prochaines années sera dans le paysage renommé du football de Bavière, plus précisément avec Bayern Munich. Après ses performances impressionnantes dans l'équipe olympique de France, Olise s'entraînera désormais aux côtés des joueurs vedettes de Bayern comme Serge Gnabry et Alphonso Davies.

