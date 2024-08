- Olise obtient le numéro 17 au FC Bayern.

Le joueur offensif français Michael Olise (22 ans) portera le maillot numéro 17 pour le Bayern Munich, champion de football allemand en titre, comme l'a annoncé le club. Auparavant, ce numéro de maillot était porté par Bryan Zaragoza. L'ailier espagnol a été prêté à CA Osasuna jusqu'à la fin de la saison. Avant Olise, qui a signé un contrat jusqu'à l'été 2029 et dont le transfert aurait coûté environ 60 millions d'euros, des joueurs comme Jérôme Boateng et Mark van Bommel ont porté le numéro 17. Olise a joué un excellent tournoi olympique avec la France et n'a été battu que par l'Espagne en finale.

