Olesen remporte le British Masters grâce à un superbe eagle-birdie.

N'ayant pas gagné depuis l'Open d'Italie en 2018, le joueur de 32 ans semblait prêt à mettre fin à son attente d'une sixième victoire sur le circuit au Belfry avant de subir un effondrement dramatique lors du dernier tour.

Pourtant, alors que le Suédois Sebastian Soderberg semblait prêt à triompher après une ascension étonnante le dernier jour, Olesen a coulé un eagle de 30 pieds et un birdie de 36 pieds pour arracher la victoire à la mâchoire de l'effondrement.

"Je n'ai pas lâché le morceau. Quelle fin, incroyable", a déclaré Olesen, qui a empoché 369 214 € (389 000 $) de gains, au DP World Tour.

"J'ai tout donné, je croyais beaucoup à ces deux putts.

Olesen avait pris la tête du tournoi après avoir signé un 6 sous la barre des 66 lors du premier tour de jeudi, l'Australien Ryan Fox l'ayant rejoint au sommet.

Un 2 sous zéro vendredi a laissé le vainqueur de la Ryder Cup 2018 à un coup du leader allemand Hurly Long avant le troisième jour, quand un solide 3 sous zéro a donné à Olesen une avance de trois coups sur Long et l'Anglais Marcus Armitage avant le dernier jour.

Cependant, un début désastreux du dernier tour a vu Olesen commencer par un bogey, avec un birdie au troisième trou offrant un bref répit avant quatre autres bogeys avant le 16e trou.

"C'était une journée assez difficile, beaucoup de coups à gauche - j'ai vraiment eu du mal", a déclaré Olesen.

Soderberg n'a pas été retenu malgré un superbe dimanche

Pendant ce temps, Soderberg a réalisé un parcours exceptionnel qui l'a propulsé en tête du classement et dans la course. Après avoir entamé la journée de dimanche avec six coups de retard sur Olesen, le Suédois a réalisé une carte de 68 lors du dernier tour, ce qui lui a permis d'atteindre l'objectif du clubhouse à neuf sous la barre.

N'ayant dépassé le par qu'une seule fois au cours des 16 premières journées, Olesen avait besoin de deux birdies consécutifs pour forcer la tenue d'un play-off.

Étant donné que le Danois avait réussi un eagle-birdie pour clôturer la journée de samedi, une répétition n'aurait peut-être pas dû sembler si miraculeuse, mais après avoir bogeyé deux des trois trous précédents, cela semblait impossible.

Et pourtant, Olesen a répété l'exploit pour remporter une victoire spectaculaire, se retournant pour fêter l'événement avec une foule nombreuse à l'arrivée.

La victoire d'Olesen intervient six mois après qu'il a été blanchi d'accusations, notamment d'agression sexuelle, lors d'un vol vers Londres en 2019, selon Reuters.

Cette victoire lui permet de gagner 69 places pour se hisser au 9e rang du classement DP World Tour et de rejoindre les icônes du golf que sont Seve Ballesteros et Nick Faldo en remportant le British Masters.

"C'est évidemment un grand tournoi, il l'a toujours été", a déclaré Olesen. "Il y a tellement de grands champions ici que c'est un privilège d'y inscrire son nom.

"C'est toujours un grand soutien que l'on reçoit en Grande-Bretagne. Le public a été incroyable dès le premier jour et depuis... tant de soutien, alors je suis vraiment heureux de cela, cela signifie beaucoup".

Source: edition.cnn.com