Oleksandr Usyk déclare que des soldats ukrainiens blessés l'ont encouragé à "se battre pour le pays" lors de la revanche d'Anthony Joshua

Usyk est retourné en Ukraine, a pris les armes et a rejoint un bataillon de défense territoriale à Kiev après l'invasion de son pays par la Russie et a passé des semaines à participer aux efforts de guerre.

En mars, le ministre ukrainien des sports a déclaré qu'Usyk serait autorisé à reprendre l'entraînement avant son combat contre Joshua, mais l'athlète de 35 ans était toujours réticent.

"Je ne voulais vraiment pas quitter notre pays, je ne voulais pas quitter notre ville", a déclaré Usyk à la presse, selon Reuters. "Je me suis rendu à l'hôpital où les soldats étaient blessés et en rééducation après la guerre.

"Ils me demandaient d'y aller, de me battre, de me battre pour le pays, de me battre pour ma fierté et si tu vas là-bas, tu vas même aider davantage notre pays.

"Je sais que beaucoup de mes proches, de mes amis, de mes amis proches, sont actuellement en première ligne et se battent. Ce que je fais en ce moment, c'est les soutenir, et avec ce combat, je voulais leur apporter un peu de joie entre ce qu'ils font".

Usyk a stupéfié le monde en septembre dernier en surclassant Joshua dans son propre jardin pour s'emparer des ceintures WBA, WBO, IBF et IBO. Mercredi, la revanche a été confirmée pour le 20 août en Arabie Saoudite.

Rien ne pouvait préparer Usyk à ce qu'il allait devoir affronter dans les mois à venir et il dit avoir craint de ne pas pouvoir revenir.

Chaque jour, je priais et je demandais à Dieu : "S'il te plaît, ne laisse personne essayer de me tuer"", a déclaré Usyk. "'S'il vous plaît, ne laissez personne me tirer dessus. Et s'il vous plaît, ne me laissez pas tirer sur quelqu'un d'autre".

En mars dernier, Usyk s'est entretenu avec CNN par liaison vidéo depuis un sous-sol de Kiev et a déclaré qu'il ne fallait pas seulement se méfier des forces d'invasion, mais aussi des pillards. Il s'est dit prêt à prendre une vie, si nécessaire.

"S'ils veulent prendre ma vie ou celle de mes proches, je devrai le faire", a-t-il déclaré. "Mais ce n'est pas ce que je veux. Je ne veux pas tirer, je ne veux tuer personne, mais s'ils veulent me tuer, je n'aurai pas le choix.

Le manager d'Usyk, Egis Klimas, a aidé à coordonner l'interview et a traduit pour Usyk, qui ne parle pas anglais. Malgré la situation terrifiante dans laquelle se trouvent de nombreux Ukrainiens, Usyk a déclaré qu'il n'avait pas peur.

"Peut-être que cela peut paraître sentimental", a-t-il expliqué, "mais mon âme appartient au Seigneur et mon corps et mon honneur appartiennent à mon pays, à ma famille. Je n'ai donc aucune peur, absolument aucune peur. Il y a juste de la perplexité - comment est-ce possible au 21e siècle ?"

Source: edition.cnn.com