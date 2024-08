- Olaf Scholz, le chancelier allemand, est sur le point de visiter Solingen.

Suite à l'attaque au couteau mortelle de Solingen, les appels à des réglementations migratoires plus strictes et un contrôle des armes à feu augmentent. Simultanément, il y a une demande de clarté sur la raison pour laquelle les autorités ont échoué à déporter un demandeur d'asile syrien l'année dernière qui a finalement commis l'attaque avec trois morts un vendredi soir. Le chancelier Olaf Scholz (SPD) et le ministre-président de Rhénanie-du-Nord-Westphalie Hendrik Wüst (CDU) sont prévus pour rendre hommage aux victimes de l'attaque au couteau de Solingen aujourd'hui.

During a city festival in Bergisches Land, eight personnes ont été blessées, quatre d'entre elles gravement. Un suspect de 26 ans, un Syrien, a été placé en détention depuis dimanche soir, entre autres, pour meurtre et appartenance à l'organisation terroriste État islamique (EI). L'organisation terroriste a revendiqué l'attaque et a publié une vidéo dimanche qui est censée montrer le meurtrier. Cependant, il est encore incertain quand la vidéo a été enregistrée ou si elle montre réellement le meurtrier.

Le suspect aurait dû être expulsé

Selon Spiegel, le suspect est entré en Allemagne à la fin de 2022 et a demandé l'asile. Les autorités de sécurité n'étaient pas au courant de lui en tant qu'extrémiste islamique. Ces détails ont été confirmés à l'agence de presse allemande. La demande d'asile du suspect a été rejetée, entraînant son expulsion prévue vers la Bulgarie l'année dernière. Il était entré dans l'UE par la Bulgarie, mais en raison de sa fuite en Allemagne, l'expulsion a été initialement reportée, selon le "Monde".

Le ministre de l'Intérieur de NRW Herbert Reul (CDU) a déclaré dans l'émission ARD "Caren Miosga" que le suspect présumé n'avait pas fui de manière légale. Il n'était tout simplement pas là quand il était censé être récupéré. "Il était fréquemment présent à l'établissement", a ajouté Reul, mettant en doute la correction, la suffisance ou l'exagération de ces procédures.

Le ministre-président de NRW Wüst a appelé à une enquête au sein des autorités, déclarant : "Il y a beaucoup de questions qui doivent être clarifiées. Si quelque chose s'est mal passé, il faut parler clairement, quelle que soit l'autorité, que ce soit local à Bielefeld, à Paderborn ou aux autorités régionales ou fédérales."

Selon un sondage de l'Office fédéral pour la protection de la Constitution, l'attaque de Solingen était l'attaque la plus grave suspectée d'avoir des motivations islamiques en Allemagne depuis l'attaque sur un marché de Noël à Berlin en décembre 2016, avec 13 morts et 64 blessés à l'époque.

Merz : interdiction d'admission des réfugiés de Syrie et d'Afghanistan

Le chef de la CDU Friedrich Merz a durci son ton envers le chancelier Olaf Scholz (SPD) une semaine avant les élections régionales en Saxe et en Thuringe, appelant à une interdiction d'admission des réfugiés de Syrie et d'Afghanistan en Allemagne. Dans son bulletin d'information par e-mail "MerzMail", il a écrit : "Après l'acte terroriste de Solingen, il devrait enfin être clair : ce ne sont pas les couteaux qui sont le problème, mais les personnes qui les portent. Dans la plupart des cas, ce sont des réfugiés, et dans la plupart des cas, des motivations islamiques se cachent derrière les actes."

Dans l'émission ARD "Brennpunkt", Merz a déclaré : "Si Solingen n'est pas le tournant pour la coalition maintenant, je ne sais pas ce qui doit encore se passer pour que certaines personnes finissent par comprendre."

Le vice-président du groupe parlementaire de l'Union Jens Spahn (CDU) a plaidé pour la fermeture des frontières pour arrêter la migration irrégulière. Il a déclaré au "Rheinische Post" (lundi) : "Depuis des années, des centaines d'hommes jeunes de Syrie et d'Afghanistan viennent en Allemagne et en Europe tous les jours. Cela doit enfin cesser."

Le chancelier Scholz avait déjà annoncé en juin, suite à l'attaque au couteau mortelle de Mannheim, qu'il reprendrait l'expulsion des criminels dangereux et des menaces terroristes vers l'Afghanistan et la Syrie.

La présidente du SPD Esken : interdiction d'admission incompatible avec les lois

La présidente du SPD Saskia Esken a rejeté la demande de Merz d'interdire les admissions, déclarant que cela "n'est pas compatible avec nos lois, ni avec la Convention de Genève sur les réfugiés ni avec notre constitution". Cependant, les criminels dangereux et les menaces islamiques peuvent être expulsés vers ces pays.

Le ministre-président de Bavière Markus Söder (CSU) a déclaré à l'ARD que les criminels devaient être immédiatement arrêtés et expulsés, surtout vers la Syrie et l'Afghanistan. Les pouvoirs de la police doivent être renforcés pour les contrôles.

Le président Frank-Walter Steinmeier a également appelé à un élargissement des pouvoirs des autorités de sécurité. "Pour mieux protéger contre les attaques, il est également nécessaire que les autorités de sécurité soient équipées des pouvoirs nécessaires", a-t-il déclaré dans l'interview d'été de la ZDF. Steinmeier a appelé à plus de personnel pour les autorités de sécurité. Cependant, une extension des pouvoirs du Bundeskriminalamt, par exemple, est également concevable en cas de menace terroriste.

Buschmann lance des négociations sur la réglementation des couteaux

Les discussions au sein du gouvernement fédéral portent sur le débat sur la réglementation des couteaux. Le ministre de la Justice Marco Buschmann a déclaré : "Nous allons explorer les possibilités d'intensifier nos efforts contre les délits liés aux couteaux dans le domaine fédéral." Le représentant du Parti démocrate-libéral (FDP) a déclaré cela à "Bild am Sonntag". Le FDP a jusqu'à présent résisté à une législation plus stricte et à des interdictions poussées par la ministre de l'Intérieur fédérale Nancy Faeser (SPD).

Face à la révélation que le suspect de l'attaque au couteau avait une demande d'asile rejetée et une expulsion prévue, il y a une préoccupation croissante quant aux échecs dans l'application des réglementations migratoires. Le suspect, qui est entré en Allemagne à la fin de 2022, était prévu pour être expulsé en Bulgarie en raison de son passé d'extrémiste islamique, mais son expulsion a été reportée en raison de son absence lors de la tentative de récupération par les officiels.

Les appels à une application plus stricte des réglementations migratoires et du contrôle des armes à feu, déclenchés par l'attaque au couteau mortelle de Solingen, prennent une tournure plus pressante à la lumière de ces nouveaux détails.

