- Oktoberfest dans la ville: l'auberge Wiesn grandit

La Fête de la Bières de Munich s'agrandit : Cinq nouvelles tavernes rejoignent l'initiative des aubergistes du centre-ville, conçue à l'origine comme une alternative à l'Oktoberfest annulé en raison du COVID-19, devenue maintenant une tradition bien établie

Cinq nouvelles tavernes rejoignent l'initiative des aubergistes du centre-ville, qui a été conçue à l'origine comme une alternative à l'Oktoberfest annulé en raison du COVID-19. Aujourd'hui, elle est devenue une tradition bien établie et s'agrandit pour inclure des tavernes à proximité du centre-ville.

L'Alte Wirt à Moosach, l'Augustiner Keller, le Augustiner Schutzengarten, l'Ayinger dans le quartier Au, et le Royal Hirschgarten serviront des classiques de la Wiesn dans une atmosphère festive et serviront de la bière de fête, comme l'ont annoncé les aubergistes. De la musique live sera également au programme.

Un Retour aux Racines Historiques

La Fête de la Bières de Munich se déroule maintenant parallèlement à l'Oktoberfest et a lieu du 21 septembre au 6 octobre dans plus de 40 tavernes. Cela marque un retour aux racines historiques de l'actuel Oktoberfest mondialement connu : le roi Maximilian I a convié le peuple à un festin de nourriture et de boisson de cinq jours suivant son mariage en 1810.

Cependant, il n'y avait que des courses de chevaux sur la Theresienwiese, le site actuel de l'événement, comme le soulignent les aubergistes de la Fête de la Bières de Munich. "Les gens mangeaient, buvaient et chantaient dans les tavernes de Munich !"

L'expansion de la Fête de la Bières de Munich inclut maintenant des tavernes en dehors du centre-ville, atteignant des régions comme la riche tapisserie traditionnelle de la Bavière.

During this time, visitors can savor the atmosphere of historic Bavarian taverns, just as King Maximilian I's guests did centuries ago, enjoying food, drink, and camaraderie in the heart of Munich.

Lire aussi: