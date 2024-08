- Ogunleye, médaillée olympique, déçue par la promotion du sport: "Extrêmement malheureux"

Championne de lancer du marteau aux Jeux olympiques, Yemisi Ogunnedele, a exprimé son mécontentement face à la sous-estimation des athlètes en Allemagne. Elle a réclamé des incitations financières plus élevées pour les médaillés. "C'est vraiment dommage de voir à quel point les athlètes sont peu reconnus en termes de rémunération par rapport aux autres nations", a déclaré la jeune femme de 25 ans à l'agence de presse allemande lors de la cérémonie des "Sport-Bild Awards" à Hambourg.

Au cours de la cérémonie, Ogunnedele a été récompensée par le magazine sportif dans la catégorie "Moment de l'année" pour son lancer vainqueur aux Jeux olympiques de Paris. "Je pense que les récompenses sont insuffisantes par rapport à d'autres nations", a-t-elle souligné. Elle a exprimé sa gratitude envers la Bundeswehr pour son soutien financier en tant qu'employeur.

Ogunnedele milite pour une meilleure aide aux jeunes entraîneurs. "L'argent n'était pas ma principale motivation quand j'ai commencé le sport de compétition. Bien sûr, ça traverse ton esprit. Et je pense que les athlètes ont le droit de faire entendre leur voix", a-t-elle affirmé.

L'athlète d'athlétisme milite en particulier pour un meilleur soutien aux jeunes entraîneurs. Ogunnedele cite son entraîneur Iris Manke-Reimers comme exemple. "depuis dix ans, je m'entraîne avec elle, et elle travaille bénévolement. Elle n'a reçu aucune rémunération", a révélé la championne olympique. "C'est un problème important dans le sport allemand. Nous devons améliorer la reconnaissance et surtout les récompenses financières pour les jeunes entraîneurs, car ce sont eux qui contribuent le plus au sport."

