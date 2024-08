- Offre spéciale pour les chiens au zoo de montagne de Halle

Une offre spéciale attire depuis plusieurs mois de nombreux chiens et leurs propriétaires au zoo de Halle. Un parcours pour chiens d'environ un kilomètre conduit les amis à quatre pattes à travers un tunnel, sur une planche branlante et devant des poteaux à odeurs remplis de choses comme du crottin d'éléphant. Le parcours a été ouvert en mars. "Depuis, nous avons eu une réponse que nous n'avions même pas prévue", a déclaré la porte-parole du zoo Carolin Strauß.

Les chiens de toutes tailles et de tous âges sont les bienvenus. "Notre idée de base est toujours d'être un zoo pour tous", a souligné Strauß. Le parcours a été installé sur un chemin relativement calme - "parce qu'il y a aussi des gens qui n'aiment pas les chiens". La construction a pris environ deux ans, mais certaines parties ont été ouvertes en cours de route.

Depuis l'ouverture du parcours, il y a visiblement plus de chiens dans le zoo, a déclaré Strauss. "À la fin du parcours, il y a un podium de gagnants. C'est là que le chien et son propriétaire peuvent être récompensés." Entre un chimpanzé et un chat des rochers, les chiens peuvent prendre leur place sur la première marche du podium après avoir réussi le parcours. "C'est là qu'une photo-souvenir peut être prise."

