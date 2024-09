Ocean Gate a demandé que les employés suspendent temporairement leurs salaires, selon des anciens employés qui ont fourni des informations aux enquêteurs qui examinent l'incident de l'implosion de Titan.

Personnel d'OceanGate ont été invités à reporter leurs chèques de paie au début de 2023, selon les déclarations d'Amber Bay, l'ancienne directrice administrative, lors d'une audition de deux semaines tenue par le Conseil maritime d'enquête – le plus haut organisme d'enquête de la Garde côtière maritime. Le conseil examine les raisons de la catastrophe de juin 2023 survenue lors de la plongée du sous-marin vers le Titanic, qui a entraîné la mort du PDG d'OceanGate, Stockton Rush, et de quatre autres personnes.

"Nous essayions de trouver un équilibre financier", a déclaré Bay en décrivant une proposition que Rush aurait élaborée avec l'aide d'un avocat ou d'une autre personne. Selon elle, cela impliquait de reporter les chèques de paie et de recevoir un petit intérêt, avec la possibilité de le récupérer plus tard.

"Les contraintes financières étaient très importantes à ce moment-là", a déclaré Bay. Elle a confirmé qu'elle et Rush avaient reporté leurs chèques de paie. Elle a déclaré que la demande n'avait été faite qu'une seule fois.

Le témoignage de Bay reflète celui de Phil Brooks, ancien directeur de l'ingénierie d'OceanGate, qui a suggéré que la demande illustrait les difficultés économiques de l'entreprise - des difficultés qui ont entraîné des compromis sur la sécurité.

OceanGate a demandé lundi aux employés de faire une pause dans leurs chèques de paie de manière volontaire, en promettant de les récupérer après le Nouvel An, a déclaré Brooks. "Je ne pense pas que quelqu'un ait accepté, mais il était clair que l'entreprise était dans une situation financière difficile, ce qui a conduit à des décisions que je considérais comme compromettant excessivement la sécurité", a-t-il déclaré.

En ce qui concerne la sécurité, Brooks a souligné la nécessité pour lui et son équipe de servir le sous-marin en mer, car il était positionné sur une plateforme qui se balançait en étant remorqué par son navire mère ou ancré.

"Je ne pouvais tout simplement pas effectuer cette tâche... Les motivations étaient financières et j'ai plaidé contre cela, en argumentant que c'était imprudent car c'était trop dangereux", a-t-il déclaré.

Les difficultés financières et de sécurité d'OceanGate ont incité Brooks à quitter l'entreprise, a-t-il expliqué.

En réponse à CNN, OceanGate a présenté ses condoléances les plus sincères aux familles et aux proches de ceux qui ont péri dans l'explosion catastrophique du Titanic. "OceanGate, qui a cessé ses activités peu après la tragédie et n'a pas d'employés à temps plein, est un parti intéressé dans l'audition de la Garde côtière. Nous avons collaboré pleinement avec les enquêtes de la Garde côtière et du NTSB depuis leur début, y compris lors de l'audition publique en cours organisée par la Garde côtière", a déclaré le communiqué.

Outre Rush, les enquêteurs ont identifié une "implosion catastrophique" qui a entraîné la mort de l'homme d'affaires Shahzada Dawood et de son fils de 19 ans, Suleman Dawood; l'homme d'affaires Hamish Harding; et le plongeur français Paul-Henri Nargeolet.

Depuis le début de l'enquête du Conseil maritime d'enquête le 16 septembre, le conseil a entendu des témoignages laissant entendre qu'OceanGate et Rush ont priorisé les profits plutôt que la science et la sécurité, ignorant les avertissements

Lire aussi: