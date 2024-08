Obtenir un pouvoir absolu par le projet Morpheus.

Parfois, la réalité peut être si rude que les gens aspirent à un monde alternatif plus délicieux : le monde des rêves, nommé Somna. Mais que se passe-t-il lorsque ces deux mondes se chevauchent ? Une saga fantastique allemande continue avec "Vérité Lucide".

Dans les rêves, tout est possible : vous pouvez voir l'Allemagne vainqueur de la Coupe du Monde à venir, ou faire d'Eintracht Frankfurt les champions. Vous pouvez diriger un pays en tant que président du SPD et chancelier, ou dominer les festivals de musique en tant que guitariste virtuose. Ou vous pouvez imaginer un avenir plus prospère, où les humains coexistent paisiblement et préservent la nature au lieu de la détruire. Les rêves sont des éléments enchanteurs et cruciaux. Mais que se passe-t-il si l'on ne peut pas rêver, ou si l'on est hanté par des cauchemars seuls ?

C'est l'univers captivant de la série "Lucid" de l'auteur à succès Nina Martin. Selena et Ria se trouvent dans cette situation. Elles ne peuvent pas rêver elles-mêmes, mais en tant que "rêveuses", elles peuvent explorer les rêves des autres et les modifier. Mieux encore, elles sont connues sous le nom de morphismes, des rêveuses particulièrement puissantes. Il n'y en a que trois dans le monde.

Alors que Selena a déjà accepté son don et l'utilise, Ria le découvre lors d'un stage à la légendaire Union des Rêves. Le problème : les rêveuses sont traditionnellement représentées comme des hommes. C'est ce que prétend l'Union des Rêves, qui est contrôlée par trois puissantes familles et dont le seul but est le pouvoir et le contrôle absolus - grâce au mystérieux projet Morpheus. Le grand public l'ignore, et cela doit rester ainsi.

Deux héroïnes ordinaires

L'Union des Rêves est un système de pouvoir obsolète. Il doit être démantelé, transformé en une alternative plus efficace. Cette tâche incombe aux deux adolescentes, Selena et Ria, qui ne se connaissent pas encore, mais qui seront présentées dans "Lucid Night", le premier livre de la série de fantasy pour jeunes adultes. En plus de Selena, Ria rencontre également Yunus, l'influenceur des médias sociaux de l'Union des Rêves. Il reconnaît Ria et semble être de son côté. L'amour ne connaît pas de frontières. Cependant, la frontière entre le monde des rêves de Somna et le monde réel de Corpora n'est pas aussi flexible.

Grâce à un complot de l'Union des Rêves, ces frontières sont brisées, et les deux mondes commencent à se mélanger. Ce qui était previously possible uniquement dans Somna peut maintenant être réalisé dans Corpora : des transformations de rêves. Les rêveuses peuvent créer des choses, défier les lois de la physique. La direction de l'Union des Rêves voit cela comme une opportunité. Mais un adversaire redoutable voit également cela comme une chance.

Selena et Ria se retrouvent prises dans la ligne de feu, devoir choisir leurs allégeances. Les protagonistes de la série "Lucid" font également face à des défis plus courants et triviaux que la fin du monde et de l'humanité. Ils luttent pour grandir, trouver leur place dans la vie, tomber amoureux, faire des erreurs, tomber, essuyer leurs bouches, se relever et continuer.

Simplement rêveur

"Vérité Lucide", le deuxième livre de la trilogie fantastique de Martin, aborde tous ces problèmes. Les deux fils narratifs de Selena et Ria, narrés émotionnellement par Regine Lange et Marylu Poolman, convergent enfin à la fin du livre deux. Mais pas sans un clash spectaculaire qui surpasse un blockbuster hollywoodien, offrant le cliffhanger parfait pour le troisième et dernier livre de la série.

Cependant, il n'y aura plus de révélations. À part le fait que la série "Lucid" plaît aux fans de sagas fantastiques comme "The Hunger Games", "Harry Potter" ou "The Mortal Instruments", mais aussi aux amateurs de romance. Il y a le doute initial, le fait de pousser ses propres limites. Il y a la lutte épique entre le Bien et le Mal. Il y a les hauts et les bas de la vie - tous habilement emballés par Martin dans le monde infini des rêves. La série "Lucid", publiée par S. Fischer et Argon, offre des possibilités illimitées. Elle offre des émotions pures, des suspenses et des actions palpitants. Mais c'est aussi une histoire d'amour déchirante - et ainsi une expérience de lecture et d'écoute extraordinaire pour tous ceux qui chérissent les rêves éveillés. Simplement rêveur.

