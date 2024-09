- Obtenir le permis de bourse de citoyenneté pour l'entrée de MSC à HHLA

La Bürgerschaft de Hambourg, en tant qu'autorité suprême de la ville, a approuvé le partenariat controversé entre la ville hanséatique et la plus grande compagnie de navigation maritime du monde, MSC. Cette approbation a été facilitée par la coalition rouge-verte, qui a utilisé sa majorité des deux-tiers au parlement pour faire passer l'accord. L'opposition, composée de la CDU, de la gauche, de l'AfD et du FDP, a collectivement voté contre. Maintenant, l'approbation seule de la Commission européenne reste.

Penchons-nous sur les détails de l'affaire en jeu, qui est censée durer au moins 40 ans.

Qui porte le titre de HHLA ?

La Hamburger Hafen und Logistik AG, couramment connue sous le nom de HHLA, n'est pas simplement une entreprise de manutention de cargaison. Elle est issue de la Hamburger Freihafen-Lagerhaus-Gesellschaft, créée en 1885, et occupe le cœur essentiel du port. L'an dernier, ses trois terminaux à conteneurs - Tollerort, Altenwerder et Burchardkai - ont manipulé environ 5,9 millions d'unités équivalentes à un conteneur (TEU), représentant environ 77 % de la manipulation annuelle totale de 7,7 millions de TEU dans le port de Hambourg. La HHLA, avec ses 6 800 employés, gère également des terminaux dans d'autres ports tels qu'Odessa, Trieste et Muuga.

Au-delà de son travail sur les terminaux, la HHLA joue un rôle vital dans le transport de conteneurs par route et par rail. Sa filiale Metrans a manipulé environ 1,4 million de TEU l'an dernier, contribuant considérablement au secteur industriel de nombreux pays d'Europe centrale et orientale, représentant plus de la moitié des 2,5 millions de TEU déplacés par rail dans le port de Hambourg.

L'histoire de la HHLA est également liée au secteur de l'immobilier. En raison du développement et de la construction de la Speicherstadt, alors le plus grand complexe d'entrepôts au monde par sa société précurseur, la HHLA continue de gérer et de surveiller ce site du patrimoine mondial de l'UNESCO, ainsi que d'autres propriétés dans la zone populaire du marché aux poissons.

Quel est l'état actuel de la HHLA ?

La situation de la HHLA est difficile. En tant qu'entreprise à orientation mondiale, la HHLA est souvent touchée par les crises majeures. En 2022, elle a généré un bénéfice de seulement 20 millions d'euros, malgré un chiffre d'affaires d'environ 1,45 milliard d'euros. La manipulation de conteneurs a diminué de 7,5 %, et le transport de conteneurs de 5,4 %. Ces tendances se sont poursuivies depuis 2008, tandis que les ports concurrents comme Rotterdam et Anvers ont connu une croissance. Au premier trimestre de 2023, la HHLA est même passée dans le rouge, mais a réussi à se remettre à flot au deuxième trimestre.

Les grandes compagnies de navigation maritime ont également connu des changements, comme la formation d'accords collaboratifs tels que la "Coopération Gemini", qui vise à prioriser les ports avec des terminaux qu'elles contrôlent, comme Bremerhaven et Wilhelmshaven. En conséquence, Hapag-Lloyd a annoncé une réduction de 10 % du volume de fret dans le port de Hambourg. Le cours de l'action de la HHLA, qui a fait ses débuts en bourse en 2007, a commencé à 59 euros par action mais a récemment fluctué entre 16 et 17 euros. Le besoin urgent de la société en fonds pour moderniser et automatiser ses terminaux ne peut être sous-estimé.

Le Sénat rouge-vert de Hambourg, qui détenait précédemment environ 70 % des actions avec le reste en flottement libre, a décidé d'implanter un choc thérapeutique sans précédent. Le 13 septembre 2023, le maire Peter Tschentscher, le sénateur de l'Économie Melanie Leonhard et le sénateur des Finances Andreas Dressel (tous les trois du SPD) sont apparus devant les médias pour annoncer l'investissement de la plus grande compagnie de navigation maritime du monde, MSC, dans la HHLA, garantissant 49,9 % de la propriété future de l'entreprise. La ville détiendra une participation de 50,1 %. Tschentscher a décrit l'accord comme un accord historique qui pourrait donner un coup de pouce à toute l'économie maritime en période difficile.

exactly what was agreed upon?

The HHLA will allow MSC to increase its cargo volume at their terminals by half starting in 2025, reaching one million TEU per year by 2031. MSC also plans to construct a new German headquarters in Hafencity and establish MSC Cruises in Hamburg, resulting in 700 additional jobs. The city and MSC aim to increase HHLA's equity capital by €450 million. Finance Senator Dressel expressed that the negotiations, at least 40 years in duration, focused on two aspects: "We must maintain the majority, and we must ensure co-determination." Both objectives have been met. "As a city, we will continue to have the right to propose candidates for CEO and supervisory board positions."

Basically, people are really upset. Workers have been taking to the streets repeatedly, screaming their anger in intense protests – most recently just last week – and even hinting at an unexpected strike. Even organizations like the works councils, the Verdi union, and experts have spoken out against it in expert forums and public hearings in Hamburg Parliament, cautioning against "a major mistake" and urging lawmakers not to steer us towards disaster. The text mentions that actions like job terminations, substantial staff reductions, or leaving employer associations won't be considered within the next five years. Critics, however, believe this will happen eventually.

Principalement, les pratiques commerciales de MSC font l'objet de critiques. MSC n'est pas reconnue pour son engagement en faveur de la participation des employés, allant même jusqu'à licencier un ancien responsable du conseil des travailleurs dans une filiale de Hambourg – une décision finalement bloquée par le tribunal du travail, selon Verdi. Ou encore Soren Toft, PDG de MSC, qui n'est pas étranger à Hambourg. En tant que PDG de la deuxième plus grande compagnie maritime mondiale, Maersk, en 2017, il avait promis que Hamburg Süd resterait une "marque commerciale indépendante" après son acquisition. En 2021, elle a célébré son 150ème anniversaire, mais en 2023, même son nom n'existait plus.

Où les critiques de l'accord MSC se sont-elles intensifiées ?

En ce qui concerne le prix, de nombreux critiques estiment que les 16,75 euros par action, soit environ 233 millions d'euros pour les actions municipales de HHLA, sont considérablement bas. L'ancien président de l'Association du port de Hambourg, Gunter Bonz, l'a dit clairement dans le "Hamburger Abendblatt" : "Bravo à MSC, ils ont réussi leur coup et vidé le Sénat." Selon ces critiques, HHLA est beaucoup plus précieux, Metrans seul valant deux milliards d'euros. Le porte-parole de la politique portuaire du groupe parlementaire de la CDU, Goetz Wiese, a déjà déposé une plainte auprès de la Commission européenne. "Négociations confidentielles, pas d'appel d'offres, pas d'évaluation selon des principes économiques reconnus, les experts indépendants n'ont même pas été autorisés à examiner les documents contractuels", a-t-il expliqué.

Qui est exactement MSC ?

On en sait finalement pas grand-chose. Les faits connus sont les suivants : MSC est la plus grande compagnie maritime de conteneurs au monde. Sa division conteneurs comprend 760 navires desservant 520 ports dans 155 pays. Grâce à sa filiale TiL, la compagnie est impliquée dans environ 70 terminaux dans le monde. À Bremerhaven, MSC est associée à Eurogate dans une co-entreprise à 50 %, appelée MSC Gate Bremerhaven. C'est à peu près tout – à l'exception du fait que le PDG de MSC, Soren Toft, a indiqué : "Nous ne fournissons que les informations que nous sommes tenus de fournir." Les revenus et les bénéfices de la compagnie restent confidentiels. Des rumeurs circulent selon lesquelles MSC aurait réalisé un chiffre d'affaires de plus de 86 milliards d'euros et un bénéfice de 36 milliards d'euros en 2022, une estimation que certains analystes jugent plausible – le bénéfice seul serait presque équivalent au budget de la ville hanséatique de Hambourg pour 2023/24.

Les autres critiques de l'accord MSC portent sur ses pratiques commerciales, telles que le manque de participation des employés et la disparition des marques indépendantes après les acquisitions. L'autre parti, la CDU, a également déposé une plainte auprès de la Commission européenne, affirmant que les négociations n'étaient pas transparentes ou conformes aux principes économiques reconnus.

Lire aussi: