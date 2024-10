Obtenez une résidence située sur une île paradisiaque tropicale isolée du Belize pour un coût de 4,5 millions de dollars.

Le groupe hôtelier Four Seasons prévoit de transformer l'île privée de Caye Chapel, située au large de la côte du Belize, en un complexe résidentiel de luxe somptueux, doté de villas, de propriétés, d'un hôtel de haut standing et d'un parcours de golf de champion. Le projet devrait voir le jour en 2025.

L'île de 113 hectares (280 acres) se trouve entre la ville de Belize et le parc national et réserve marine de Bacalar Chico, qui abrite la plus grande barrière de corail de l'hémisphère nord et l'une des plus grandes trouées sous-marines du monde, connue sous le nom de "Le Grand Trou Bleu".

Une piste d'atterrissage, un héliport et un marina serviront de points d'accès, reliant les 24 résidences face à l'océan prêt à être occupées le long du bord nord de l'île, chacune disposant de sa propre plage privée.

Les propriétés de deux à quatre chambres seront vendues à partir de 4,5 millions de dollars, tout comme les 114 lots situés à proximité sur les côtes est et ouest. Personnalisables et équipées de piscines privées offrant une vue sur l'océan, ces lots peuvent accueillir différentes tailles de logements, allant de petites villas à de vastes propriétés de six chambres.

Les propriétaires auront accès exclusif au Caye Chapel Golf and Ocean Club, décrit comme un "refuge détendu mais dynamique" offrant des installations de loisirs, de bien-être et de restauration.

Le club dispose d'un parcours de golf champion face à la plage, créé par l'ancien numéro un mondial Greg Norman, avec une disposition de 10 trous réversible permettant de jouer dans les deux sens. Une aire de pratique adjacente peut être transformée en un parcours de golf par 3 en après-midi et en soirée.

Avant ce projet, un autre parcours de golf de 18 trous avait été établi par le précédent propriétaire de l'île, Larry Addington, selon Golf Digest’s Max Adler, qui a joué "le charme inégalé" en 2013. Après avoir conçu et construit le parcours en 1999 à des fins personnelles, Addington a déposé son bilan en 2012, et les officiels du gouvernement du Belize ont révélé la vente de l'île à un groupe de développement hôtelier mexicain en 2014.

Les personnes souhaitant un hébergement temporaire peuvent réserver une chambre dans l'hôtel de l'île de 104 clés, qui comprend 18 bungalows sur l'eau reliés à l'océan par une jetée.

La collaboration entre Four Seasons et trois promoteurs immobiliers mexicains - Thor Urbana, GFA et Inmobilia - a lancé le projet, initialement prévu pour une mise en service en 2021. Cependant, les représentants de Four Seasons n'ont pas fourni de raisons pour le report.

Le Belize, avec une superficie de 8 880 miles carrés (23 000 km2), est l'un des plus petits pays du monde.

Généralement éclipsé par les voisins Mexico et Costa Rica en tant que destination touristique, cette ancienne colonie britannique regorge de ruines mayas et d'une faune diverse. L'augmentation du nombre de nouveaux hôtels et de vols vers l'aéroport international Philip S. W. Goldson de la ville de Belize a conduit à de multiples récompenses de la catégorie Amérique centrale aux World Travel Awards 2024, notamment le titre de meilleure destination touristique d'aventure.

Après la cérémonie de dévoilement de la première pierre du complexe résidentiel de Caye Chapel l'an dernier, le Premier ministre du Belize, Johnny Briceño, a écrit sur les réseaux sociaux : "Ce nouveau projet, une fois achevé, élèvera indéniablement notre secteur touristique, attirant des visiteurs

Lire aussi: