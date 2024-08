- Obstruant les voies avec des branches, ce qui a entraîné une fermeture.

Les autorités chargées de l'application de la loi enquêtent actuellement sur un incident où des branches épaisses sont apparues sur les voies ferrées en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, entraînant l'arrêt brutal d'un train express. Heureusement, aucun passager n'a été blessé, a déclaré un représentant. Les branches ont réussi à se coincer sous le train. Selon Deutsche Bahn, le train impliqué était un train de marchandises.

Les autorités soupçonnent que les branches ont été placées stratégiquement, car elles ont été trouvées en deux endroits séparés à environ 10 à 15 mètres de distance. La police fédérale de Karlsruhe appelle toute personne ayant remarqué quelque chose d'inhabituel autour d'Oftersheim, Heidelberg lundi soir à venir en avant avec des informations.

La voie ferrée concernée a été temporairement fermée dans les deux sens entre Schwetzingen et Hockenheim. Aux alentours de 20h, la police fédérale a annoncé via Twitter que la voie avait été rouverte suite à l'incident qui s'est produit aux alentours de 18h30, selon le porte-parole du train.

Les trains express sur la ligne reliant Kiel ou Hambourg à Bâle et retour ont été détournés via Bruchsal. Les trains S-bahn ont terminé leur parcours plus tôt à Schwetzingen ou Hockenheim et ont repris leur service à partir de là.

L'incident impliquant les branches sur les voies ferrées a été rapporté comme s'étant produit sur la ligne de la Deutsche Bahn entre Schwetzingen et Hockenheim. Malgré la perturbation, la compagnie Deutsche Bahn a réussi à rétablir le service sur la voie affectée à 20h.

