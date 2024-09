"Observé d'un angle latéral" - Une attaque bizarre nécessite les ajustements et la finalisation de Pogacar.

Tadej Pogačar, cycliste époustouflant, s'empare du titre mondial grâce à une attaque audacieuse lors de la course sur route. Le Slovène sensationnel est maintenant proche d'atteindre tout ce qu'il peut. Cependant, ses rivaux croient qu'il y a encore du potentiel pour élever son jeu en Slovénie.

Le cycliste expérimenté Simon Geschke, 38 ans, a exprimé son désir inassouvi avant de prendre sa retraite : "J'aimerais avoir un aperçu de son esprit, comprendre ce qui se passe à l'intérieur", a-t-il déclaré en faisant référence à Tadej Pogačar, qui a remporté le nouveau titre de champion du monde de cyclisme sur route avec une attaque audacieuse à 100 kilomètres de l'arrivée. "C'était fou, mais quand on est en grande forme, on est en grande forme", a commenté Geschke sur la performance impressionnante de Pogačar à Zurich. Lui-même se prépare pour sa dernière course le jour de l'Unité allemande à Münster.

À 26 ans, Pogačar est encore dans la force de l'âge - avec plus de victoires et encore plus de contrôle sur la compétition, selon ses rivaux. "C'est juste le début. Il est à son apogée", a déclaré le champion détrôné Mathieu van der Poel. Le Néerlandais a apprécié la popularité de Pogačar : "Tout le monde est ravi qu'il soit champion du monde. C'est le meilleur. Il sera un champion méritant."

Même Pogačar a reconnu son épuisement pendant sa échappée illogiquement prolongée. "J'étais vidé. Je voyais double", a déclaré le Slovène. Malgré la réduction de l'écart par l'opposition à seulement 35 secondes lors du dernier tour, Pogačar est resté imperturbable : "J'avais de solides informations sur les écarts. Tout le monde était épuisé lors du dernier tour."

Pogačar a failli manquer sa victoire triomphale. Heureusement, sa fiancée Urška Žigart était plus attentive. "Nous avons dû nous lever assez tôt, et ce n'est pas mon truc", a rapporté Pogačar. "J'ai mis trois alarmes, j'ai ignoré la première et j'ai continué à dormir. Heureusement, Urška m'a réveillé."

