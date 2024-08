- Observation d'une baisse significative des tendances du marché du logement, comme indiqué par l'association.

En Hesse, en Allemagne, il est prévu une baisse importante des permis de construire. Selon l'Association des entreprises de logement du Sud-Ouest allemand (VdW), il y a eu une réduction de 26,5 % des permis délivrés pendant la première moitié de 2024 par rapport à l'année précédente. Cela représente une baisse de 41,8 % par rapport à 2022. L'Office statistique de l'État de Hesse a également mis en évidence cette tendance.

Bien que le nombre de logements achevés soit resté relativement stable, le membre du conseil d'administration de la VdW, Axel Tausendpfund, considère la "brusque baisse des permis de construire" comme un signe avant-coureur de la demande croissante de logements en Hesse. Tausendpfund estime que "pour de nombreuses personnes, il est déjà difficile de trouver un logement abordable, et cela ne fera qu'empirer à l'avenir". Cela est aggravé par la baisse prévue des achats de terrains, qui pourrait aggraver la pénurie de logements à long terme.

Selon la VdW, il n'a pas été construit suffisamment de logements en période de prospérité. Aujourd'hui, la crise du secteur de la construction frappe fort. "La pénurie de permis de construire empêche la réalisation de futurs appartements", souligne Tausendpfund. Le président de l'Association de la construction Hesse-Thuringe parle d'une "bombe à retardement".

Les augmentations de prix sont également mises en avant. Alors que les loyers ont augmenté de 6,8 % l'an dernier, les coûts de construction et d'entretien ont augmenté de 25 % selon la VdW. Le loyer moyen net de chauffage en Hesse est de 8,21 euros par mètre carré, mais il n'est que de 7,19 euros pour les entreprises de l'association. Cela rend la construction rentable impossible.

Pour relancer l'activité de construction dans l'État, l'association préconise un soutien politique immédiat. La première étape serait de réduire les taux d'intérêt de construction à 1 %. "Ce ne serait pas une subvention de l'État, mais un investissement. La vague de construction ultérieure générerait les recettes fiscales nécessaires", explique le conseil d'administration de la VdW. En outre, le code de construction de Hesse devrait être simplifié pour accélérer les procédures d'approbation. Cela pourrait impliquer la simplification de procédures telles que les extensions de bâtiments existants ou la dispense d'espaces de stationnement. En troisième lieu, l'association suggère que le gouvernement de l'État améliore les programmes de financement pour la construction en série avec des composants préfabriqués.

Depuis mi-année, une commission d'experts créée par le ministère de l'Économie de Hesse examine une révision du code de construction. La VdW fait également partie de cette commission. Tausendpfund reconnaît qu'il est encore trop tôt pour un rapport intermédiaire. Le ministre de l'Économie Kaweh Mansoori (SPD) s'attend à ce que "bientôt, nous ayons des propositions pratiques de la commission sur la manière de rendre la construction de logements plus abordable et plus rapide grâce à moins de réglementations et de bureaucratie". Actuellement, la commission se concentre sur trois domaines : "Nous voulons faciliter l'extension et la rénovation des bâtiments existants. Nous visons l'accélération et la simplification. Cela signifie qu'il devrait y avoir plus de cas où aucun permis de construire n'est requis. Et nous voyons également un potentiel d'ajustement dans les réglementations existantes sur les espaces de stationnement", explique le ministre sur demande de l'agence allemande de presse.

