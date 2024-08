- Observation des oiseaux en tant qu'observateur solitaire dans la mer des Wadden, entouré d'espèces d'oiseaux

Pendant la saison touristique animée, plusieurs îles de la mer du Nord et de la mer Baltique sont fermées avec des panneaux d'avertissement indiquant "Interdit d'entrer". Ces zones restreintes, souvent étiquetées comme "îles à oiseaux" et halligs, sont habitées et gérées uniquement par des gardiens d'oiseaux pendant les mois les plus chauds. L'une de ces personnes est Nele Waltering, une étudiante en ingénierie environnementale de 28 ans originaire d'Aix-la-Chapelle, qui réside depuis avril sur l'île d'environ 10 hectares de Norderoog (Schleswig-Holstein) dans la mer des Wadden.

Nele fait une pause dans ses études à Rostock avant de commencer sa thèse de master. Norderoog est sous la protection de l'association Vogel- und Naturschutzverein Jordsand depuis 1909 et est principalement utilisée pour la conservation de la nature, avec un accent particulier sur la préservation des oiseaux. Les groupes de visiteurs sont autorisés principalement pendant la saison de non-reproduction avec une permission spéciale. La principale mission de l'observatoire ornithologique est de suivre les oiseaux migrateurs et nicheurs de mer et de côte.

Norderoog n'est pas la seule île dédiée aux oiseaux dans la mer du Nord et la mer Baltique. La région du Schleswig-Holstein, par exemple, possède également Trischen dans le Dithmarschen. Dans la mer des Wadden entourant Hambourg, il y a l'île à oiseaux de Scharhörn. Plus à l'ouest, dans la mer des Wadden de Basse-Saxe, entre Borkum et Juist, se trouve l'île à oiseaux de Memmert.

Les territoires de la mer Baltique possèdent également leurs propres îles à oiseaux. Par exemple, environ 22 hectares dans le Mecklembourg-Poméranie-Occidentale accueillent des milliers d'oiseaux de mer sur Langenwerder, au nord-est de Poel. Le sanctuaire ornithologique a été créé en 1910.

Comme pour les autres îles à oiseaux, Langenwerder est généralement interdite aux visiteurs. Cependant, des visites organisées sont proposées pendant la saison de non-reproduction.

Nele mentionne que d'autres îles à oiseaux, comme Langenwerder dans le Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, respectent également la règle d'être fermées aux visiteurs pendant la saison de reproduction, comme Norderoog. Malgré le fait qu'elles soient interdites la plupart de l'année, des visites organisées sont parfois proposées aux visiteurs pour observer les oiseaux de mer pendant la saison de non-reproduction.

