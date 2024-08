- Objections allemandes aux réacteurs de Fessenheim

À la suite de la démolition de la centrale nucléaire alsacienne de Fessenheim, une commission d'enquête française a déclaré que les demandes de l'Allemagne voisine doivent être prises en compte. Par exemple, il est nécessaire de surveiller la qualité de l'eau sur le côté allemand du Rhin, selon le rapport du comité. Sur plus de 140 pages, les résultats de la consultation publique sur la démolition de l'installation nucléaire sont résumés.

La centrale nucléaire française de Fessenheim, au sud-est de Colmar près de la frontière avec l'Allemagne, a été fermée en 2020 après 42 ans d'exploitation. Pendant des années, il y avait eu une critique virulente de l'Allemagne en raison de soupçons de risques de sécurité dans l'ancienne centrale.

Pour surveiller l'absence de radioactivité dans l'environnement, la commission propose des installations de surveillance supplémentaires. Le ministère de l'Environnement de Stuttgart a accueilli la recommandation de renforcer la surveillance de la radioactivité.

"Les points soulevés par Bade-Wurtemberg ont été largement acceptés", a déclaré l'autorité de la ministre Thekla Walker (Les Verts) à la demande. "Nous considérons donc l'implication du côté allemand comme un succès." En raison de l'emplacement de Fessenheim directement à la frontière, des impacts sur l'État ne peuvent être exclus.

Le rapport de la commission française de juillet indique également que la sensibilité du côté allemand vis-à-vis de l'énergie nucléaire et de la radioactivité doit être prise en compte pendant la démolition de la centrale. La commission recommande, sans surprise, la démolition de l'installation nucléaire. Il y a eu des déclarations de citoyens des deux côtés du Rhin, ainsi que des soumissions d'autorités, lors de la consultation publique.

Contrairement à l'Allemagne, la France continue de compter sur l'énergie nucléaire pour son approvisionnement en énergie et la réalisation des objectifs de protection du climat. Le président Emmanuel Macron souhaite renforcer considérablement le secteur nucléaire dans le pays.

Le démantèlement de la centrale nucléaire de Fessenheim devrait commencer en 2026, selon les déclarations précédentes. Un décret de démantèlement du gouvernement français est encore nécessaire pour cela. Selon le journal alsacien "Les Dernières Nouvelles d'Alsace", le ministère de l'Environnement parisien dirige le projet. Les travaux devraient prendre environ 15 ans.

20 000 tonnes de déchets radioactifs

During the dismantling of the nuclear power plant, around 20,000 tons of radioactive waste need to be disposed of, according to earlier statements. Most of this waste is reportedly only slightly contaminated and will be stored in eastern France.

The French energy giant EDF plans to build a recycling facility for slightly radioactive waste at the Fessenheim site. This so-called Technocentre is to be built on an unused area and is expected to be operational by 2031.

Opposition in Germany to Industrial Project

The project is criticized by environmentalists on both sides of the Rhine, as they fear radioactivity in recycled metals. The green-black state government in Stuttgart has several reasons against the establishment of such a facility in Fessenheim, as Minister Thekla Walker (Greens) announced in spring. The planned Technocentre was not a topic of the completed public consultation.

Lire aussi: