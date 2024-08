- Objection à l'ordonnance du tribunal pour déclarations antisémites

Suite à une supposée incidente antisémite lors de la pose d'une "Pierre d'achoppement" en mémoire des Juifs assassinés par les nazis à Pforzheim, un tribunal devra probablement traiter l'affaire. Le défendeur a fait appel d'un ordre pénal, selon le parquet. "Par conséquent, un procès principal est attendu", a déclaré un porte-parole.

Le parquet avait enquêté pour incitation à la haine. Plus tôt, le tribunal de grande instance de Pforzheim avait rendu un ordre pénal, qui prévoyait une amende de 120 fois le taux journalier. Cela aurait fait du prévenu, un homme de 39 ans, un criminel condamné. Cependant, comme il a fait appel, l'ordre pénal n'est pas encore exécutoire.

Le montant exact du taux journalier n'a pas été révélé par le parquet. Il se réfère généralement aux circonstances personnelles et économiques de la personne concernée.

Les Pierres d'achoppement sont posées dans de nombreuses villes.

Lors de l'incident mi-mai, un homme s'est approché et a demandé s'il s'agissait de Juifs, Hans Mann de l'initiative "Pierres d'achoppement Pforzheim" a rapporté à l'époque. Lorsque les personnes présentes ont confirmé cela, l'homme a commencé à crier et à dire, entre autres, "sales Juifs" et "tueurs de peuple" et que tous les Juifs devraient être abattus et tués. "Il était vraiment énervé, il nous a tous insultés et a failli devenir physiquement agressif." Selon le rapport de Mann, il y avait également des étudiants et des proches des personnes assassinées qui étaient spécialement venus d'Israël pour l'événement.

Les Pierres d'achoppement sont posées en de nombreux endroits. Elles sont destinées à rappeler les Juifs qui ont été déportés et assassinés pendant l'époque nazie. Les petites plaques commémoratives sont généralement posées dans le sol devant les bâtiments où vivaient les personnes concernées.

Le parquet envisage des poursuites pour incitation à la haine en raison des propos extrémistes de l'homme lors de la cérémonie de la Pierre d'achoppement.

