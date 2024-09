Table des matières

La génération "Maintenant moi", un groupe composé de personnes de plus de 50 ans, a manifesté un intérêt ravivé pour leur vie personnelle, selon une récente étude de l'Institut Rheingold. Ce groupe continue de vivre de manière plus autonome et libérée, mais de manière moins engagée que ses aînés. Les chercheurs ont recueilli des informations en interrogeant plus d'un millier d'Allemands et en menant des entretiens individuels, révélant ainsi les facteurs qui contribuent à une relation satisfaisante et les normes qu'ils recherchent lors de la recherche d'un partenaire de vie potentiel.

Préférence pour la vie solo ou le partenariat ?

Près de 31 % des personnes âgées de 50 ans et plus vivent seules, et près de la moitié de ces personnes seules choisissent de le rester. Il y a une différence notable entre les sexes, avec 57 % de femmes et 46 % d'hommes qui préfèrent rester célibataires.

Croyance en l'amour éternel ?

Parmi les hommes célibataires âgés de 50 ans et plus qui cherchent un nouveau partenariat, 81 % croient encore en l'idée de l'amour vrai. Cette croyance est moins répandue chez les femmes, avec seulement 71 % qui y croient.

Dependence aux amitiés ?

En moyenne, les personnes âgées de 50 ans et plus ont huit amis, dont au moins trois considérés comme amis proches. Une grande majorité de participants (81 %) déclarent faire confiance à leurs amis, tandis que 83 % peuvent discuter de tout avec eux.

Signification de la satisfaction sexuelle ?

Plus des deux tiers (70 %) des hommes célibataires âgés de 50 ans et plus considèrent une relation sexuelle satisfaisante comme importante lors du choix d'un partenaire. Cette préoccupation est moins importante pour les femmes de plus de 50 ans, seules 31 % d'entre elles y accordant de l'importance dans le choix de leur partenaire.

Préférence pour des partenaires plus jeunes ?

Plus de la moitié (58 %) des hommes âgés de 50 ans et plus cherchent un partenaire plus jeune, tandis que ces considérations jouent moins un rôle important dans le processus de sélection du partenaire pour les femmes, avec seulement 30 % intéressées par un partenaire plus jeune.

Options de rencontres numériques alternatives

Un participant sur dix âgé de plus de 50 ans utilise des plateformes de rencontres en ligne au moins une fois par mois, et 4 % le font plus fréquemment. Les options populaires incluent Finya et Tinder.

La drague en ligne tient-elle ses promesses ?

Les plateformes de rencontres en ligne répondent en grande partie aux attentes de rencontres sexuelles des utilisateurs de plus de 50 ans, avec 38 % qui cherchent et 34 % qui trouvent de telles rencontres. Cependant, le taux de réussite pour établir une relation romantique est plus faible, avec seulement 15 % qui trouvent un compagnon adapté pour une liaison durable, tandis que 41 % cherchent une telle connexion. La recherche de nouvelles amitiés est couronnée de succès pour seulement 30 %, tandis que 53 % aspirent à cela.

Fréquence souhaitée pour les moments intimes ?

53 % des hommes et des femmes âgés de 50 ans et plus désirent des moments intimes réguliers, mais seulement 30 % de ces désirs sont réalisés.

Statut relationnel satisfaisant ?

Deux tiers des répondants (63 %) sont actuellement en couple, 4 % le décrivant comme purement pratique et 63 % l'identifiant comme basé sur l'amour.

Croyances intérieures essentielles

Les facteurs qui ont une signification importante dans une relation pour les personnes âgées de 50 ans et plus comprennent l'humour, les manières et l'intelligence.

Age perçu par rapport à l'âge biologique

L'étude explore le décalage entre l'âge perçu et l'âge biologique.

Les femmes âgées de 50 ans et plus se sentent en moyenne huit ans plus jeunes que leur âge réel, tandis que les hommes ont une différence de six ans entre leur âge réel et perçu.

Transformation en aîné ?

Pour les femmes, le début de la vieillesse est généralement vécu à 72,4 ans, quatre ans plus tard pour les hommes, à 68,6 ans.

Facteurs déterminants du vieillissement

Les principaux facteurs contribuant à la perception du vieillissement pour 74 % des répondants sont la perte d'autonomie et les limitations physiques graves.

Améliorations cosmétiques - un choix ?

Seulement 5 % des répondants ont subi une chirurgie esthétique, mais 12 % des personnes non opérées y songent.

Affinités pour les jeux vidéo

Plus d'un tiers (38 %) jouent régulièrement à des jeux vidéo, tandis qu'une majorité (63 %) préfèrent les jeux de société traditionnels.

Rencontres fortuites

Seulement 1 personne sur 5 assiste à des événements communautaires ou de quartier pour faire de nouvelles connaissances, la plupart se fiant aux rencontres fortuites pour élargir leur cercle social.

Rejet de l'étiquette "Silver Ager"

Parmi tous les termes proposés pour décrire leur groupe d'âge, "Silver Ager" est le moins accepté (2 %), suivi de "Baby Boomer" (22 %). La catégorisation la plus populaire est "Génération 50+" (31 %).

