Obama appuie la campagne électorale de Harris

Dans plusieurs États clés, Donald Trump et Kamala Harris sont actuellement dans une course serrée selon les sondages. Dans une tentative de faire pencher plus de électeurs vers le côté démocrate, l'ancien président Barack Obama fait son retour dans l'arène politique. Ses premiers événements sont prévus pour la semaine prochaine.

Barack Obama apportera son soutien à la campagne présidentielle de Kamala Harris lors des dernières semaines avant l'élection du 3 novembre. L'équipe de campagne de Harris a annoncé qu'Obama lancerait ses apparitions à Pittsburgh, en Pennsylvanie, le jeudi prochain, suivi de nouveaux rassemblements dans des États clés.

Eric Schultz, conseiller d'Obama, a expliqué que l'ancien président croit fermement à l'importance de cette élection. "C'est pourquoi il fait tout ce qu'il peut pour aider la vice-présidente Harris à devenir présidente." Malgré son retrait de la fonction, Obama conserve une place prépondérante au sein du Parti démocrate. Il et sa femme Michelle ont prononcé des discours puissants lors de la Convention nationale démocrate de Chicago en août dernier, lors de laquelle Harris a été officiellement désignée candidate à la présidence.

Les sondages montrent que le jour de l'élection du 3 novembre est trop serré pour être prédit, Harris et le candidat républicain Donald Trump étant à égalité dans de nombreuses régions. En raison des particularités du système électoral américain, le résultat de l'élection dépendra en grande partie de quelques États indécis qui ont des antécédents de soutien à la fois aux démocrates et aux républicains.

Ces États cruciaux représentent collectivement 538 grands électeurs au Collège électoral, qui déterminent le président des États-Unis. Un candidat doit obtenir au moins 270 voix électorales pour remporter la présidence. Outre la Pennsylvanie, qui apporte 19 voix électorales, l'attention se porte également sur les six États suivants : le Michigan, le Wisconsin, la Géorgie, la Caroline du Nord, l'Arizona et le Nevada.

En faisant des apparitions, Obama pourrait potentiellement mobiliser les électeurs noirs et jeunes. Si Harris l'emporte, elle deviendrait la première femme et la première présidente des États-Unis d'origine indienne et afro-américaine. During his speech at the Chicago convention, Obama hailed Harris as his political successor, enthusing the audience with his new slogan, "Yes, she can!" (à peu près traduit par "Oui, elle peut le faire!"), une variante de son slogan iconique de 2008, "Yes, we can!", qui a suscité une grande excitation.

