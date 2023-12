Obama aide la campagne de Biden à collecter près de 4 millions de dollars auprès de donateurs de base

Le principal effort - un concours pour rencontrer M. Obama et le président Joe Biden - a rapporté 2,6 millions de dollars à la campagne, ce qui en fait le concours le plus performant du cycle, a déclaré un responsable de la campagne à CNN. Les deux hommes ont rencontré la gagnante du concours, Cynthia Driscoll et son fils Nicholas, au début du mois.

"C'était formidable de faire équipe avec mon ami et frère, @BarackObama, pour passer du temps avec les supporters Cynthia et Nick", a déclaré M. Biden vendredi sur X, la plateforme de médias sociaux anciennement connue sous le nom de Twitter.

Le concours, qui s'est déroulé au cours du troisième trimestre de collecte de fonds, illustre l'une des façons dont la campagne a essayé d'augmenter ses dons en petits dollars, alors qu'elle se constitue un trésor de guerre en vue de 2024.

Les responsables se sont efforcés de trouver des moyens d'exploiter l'attrait de l'ancien président, qui reste une figure populaire au sein du parti démocrate. La campagne de M. Biden l'a présenté dans des vidéos de collecte de fonds, des courriels et des publicités numériques, et M. Obama est le signataire de courriels le plus performant en dehors de M. Biden, de la vice-présidente Kamala Harris et de leurs conjoints, a indiqué le responsable.

Une campagne de publipostage au nom de M. Obama est également en cours de préparation et devrait commencer à arriver dans les boîtes aux lettres pendant les fêtes de fin d'année. L'argent récolté devrait servir à financer le premier trimestre de la campagne de 2024.

M. Biden a récemment fait équipe avec son ancien patron pour une vidéo promettant de protéger et d'étendre l'Obamacare à un moment où l'ancien président Donald Trump, le favori pour l'investiture du GOP en 2024, menace d'abroger la loi sur les soins de santé s'il remporte son pari de retour au pouvoir.

Selon certaines sources, l'équipe de Joe Biden vise un objectif d'environ 67 millions de dollars pour le quatrième trimestre de collecte de fonds, qui se termine le 31 décembre. Cela correspondrait à ce qu'Obama a récolté pour sa réélection au cours de la même période de trois mois en 2011. La campagne de M. Biden et le Parti démocrate ont recueilli 71 millions de dollars au cours du troisième trimestre, devançant ainsi M. Trump et les autres candidats républicains à la présidence.

Au début du mois, M. Biden s'est lancé dans un sprint de cinq jours pour collecter plus de 15 millions de dollars, ce qui représente l'une de ses collectes les plus lucratives de la campagne.

Forte de la popularité du concours permettant de rencontrer M. Biden et M. Obama, la campagne a également organisé d'autres concours permettant de rencontrer M. Biden et la première dame, Mme Jill Biden, ainsi qu'un concours permettant de prendre un café avec M. Biden et M. Harris.

Le concours "Meet the Presidents" a été lancé en août, à l'occasion de l'anniversaire de M. Obama, et s'est poursuivi jusqu'en septembre.

Mme Driscoll, de Harrisville (Rhode Island), qui travaille à la Rhode Island School of Design, a fait un don de 100 dollars pour participer au concours et rencontrer M. Obama et M. Biden. Elle était accompagnée de son fils Nicholas, qui travaille dans la vente pour une raffinerie de métaux précieux. Nicholas a survécu à un cancer infantile et a visité la Maison Blanche avec sa mère sous l'administration Clinton, après avoir reçu une invitation parce qu'il avait survécu à un cancer.

