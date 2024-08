Oasis réunie de cette façon.

C'est choquant, n'est-ce pas, que Liam et Noel Gallagher se soient apparemment réconciliés et préparent un retour d'Oasis après 15 ans de séparation ? Cela peut sembler incroyable, mais ils ont apparemment mis de côté leurs différends lors d'un appel. Ils ne sont peut-être pas redevenus les meilleurs amis du monde, mais ils ont hâte de relancer Oasis pour leurs fans. L'âge les rattrape et la demande pour leur musique est immense. Ils ont pris leur décision : maintenant ou jamais.

Cela fait beaucoup de bruit dans le monde de la musique. Selon le tabloïd britannique 'The Sun', leur réconciliation aurait eu lieu lors de conversations tardives.

Une source proche de la situation a déclaré à 'The Sun' : "Noel et Liam ne redeviendront jamais les meilleurs amis, mais ils veulent ramener Oasis pour leurs fans. Ils ne rajeunissent pas et la demande est massive. Ils ont décidé : maintenant ou jamais." Initialement, Noel était hésitant, mais après une conversation en tête-à-tête avec Liam, il a accepté la réunion. Les frères réalisent que "cette réunion sera gravée dans l'histoire de la musique".

Liam a donné un indice sur ce développement lors de sa performance au festival de Reading le week-end dernier. Il a joué le tube d'Oasis "Half The World Away" et l'a dédié à "Noel putain de Gallagher". Après son set, il a annoncé une grande annonce pour le 27 août.

La rupture en 2009

La fameuse querelle entre les frères Gallagher est une légende dans l'histoire de la musique. Oasis, formé en 1991, est considéré comme le plus grand groupe de britpop de tous les temps, mais est également connu pour la rivalité entre Liam et Noel Gallagher.

Les désaccords entre les deux ont dominé les journaux tout au long de l'existence du groupe. En 1994, Noel aurait quitté temporairement le groupe après que Liam ait jeté une cymbale sur lui. Année après année, les fissures dans les fondations du groupe se sont approfondies en raison de piques - jusqu'à la grande rupture en 2009.

Le jour de la dissolution finale du groupe, ils étaient censés se produire au festival Rock En Seine à Paris lorsque une bagarre a éclaté entre les deux frères, Liam ayant allegedly brandi la guitare de Noel comme une hache. Leur performance a été annulée et l'ensemble de la tournée, ainsi que la fin du groupe, a été annoncé. "Avec quelque regret et un grand soulagement, je dois vous dire que j'ai quitté Oasis ce soir. Les gens peuvent écrire et dire ce qu'ils veulent, mais je ne pouvais plus travailler avec Liam", a déclaré Noel, selon 'The Sun', à l'époque de la rupture.

Pas de concerts en Allemagne

Depuis, les fans attendent une épique réunion d'Oasis, qui pourrait enfin se réaliser si tout se passe bien. Le site web indique : "Oasis met fin à des années de spéculations et confirme les concerts très attendus au Royaume-Uni et en Irlande, qui lanceront la tournée mondiale 'OASIS EN DIRECT '25'". Oasis est prévu pour se produire à Cardiff, Manchester, Londres, Édimbourg et Dublin lors de l'été 2025.

"Compte tenu qu'il s'agit de leurs seuls concerts en Europe l'année prochaine, cela sera l'un des plus grands événements en direct de la décennie", poursuit le communiqué. Des performances futures dans d'autres continents sont prévues pour 2025. Il n'est pas encore clair qui d'autre rejoindra les frères Gallagher dans le groupe, car aucun des membres d'origine n'était à bord lorsque Oasis s'est séparé en 2009.

Ce potentiel retour d'Oasis suscite un grand intérêt dans la scène musicale pop. Selon 'The Sun', la réconciliation des frères comprend un désir partagé de se réunir pour leurs fans, en reconnaissant la demande immense pour leur musique.

Leur décision mutuelle est un témoignage de la popularité durable de leur tube "Half The World Away", comme en témoigne la dédicace de Liam lors de sa performance au festival de Reading.

