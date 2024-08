- Oasis est de nouveau sur scène, offrant une excellente occasion de s'assurer des billets.

Les princes William et Harry d'Angleterre ne sont pas les seuls frères dont la rivalité a fait la une des journaux internationaux. Depuis des décennies, Noel et Liam Gallagher sont considérés comme les archi-ennemis de l'île, au grand dam des nombreux fans d'Oasis. En août 2009, les frères ont mis fin à leur collaboration musicale. Noel Gallagher a déclaré qu'il ne pouvait plus travailler avec Liam après l'annulation d'un concert prévu.

Quinze ans plus tard, voici une excellente nouvelle pour les fans inconditionnels d'Oasis. Les frères Gallagher se réunissent ! L'été prochain, ils donneront des concerts au Royaume-Uni et en Irlande. "Le silence a été rompu. Les astres se sont alignés. L'attente a assez duré. Voici. Ce ne sera pas à la télévision" ont-ils écrit sur Instagram pour annoncer leur retour. La dernière phrase est susceptible de rendre les fans encore plus impatients.

Cependant, obtenir des billets pourrait nécessiter quelques efforts. L'inscription à une loterie est essentielle pour être éligible à la prévente qui commence vendredi. Cette inscription doit être terminée à 20h (CET) le mercredi 28 août. Cela peut être fait via le site officiel du groupe ici. "Pour assurer l'équité pour le plus grand nombre de fans possible, les demandeurs de billets de prévente seront sélectionnés par tirage au sort", a déclaré le groupe sur Instagram.

Et quand ces anciens adversaires monteront-ils sur scène ? La courte tournée commence le 4 et 5 juillet à Cardiff. Les 11, 12, 19 et 20 juillet, ils se produisent dans leur ville natale de Manchester. Pour l'expérience Oasis la plus authentique, les fans doivent obtenir des billets pour ces concerts. Après Londres les 25 et 26 juillet et les 2 et 3 août, ils se rendront à Édimbourg (les 8 et 9 août) avant de se rendre en Irlande, où ils se produiront à Dublin les 16 et 17 août.

