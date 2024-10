Oasis élargit la tournée de réunion, à l'exclusion des concerts en Allemagne

Il semble que les frères Gallagher, le groupe iconique Oasis, ne viendra pas prochainement en Europe continentale pour leur très attendu concert de réunion. Au lieu de cela, ils ont annoncé de nouvelles dates de tournée qui sont toutes situées loin de nos côtes.

Oasis n'a pas perdu de sa popularité ; au contraire, en fait. Après leur récent annonce de réunion, ils sont sur le point de faire leur comeback aux États-Unis.

Suite à cette annonce, le groupe a utilisé la plateforme X, anciennement connue sous le nom de Twitter, pour partager les détails de leur tournée. Les fans seront ravis d'apprendre qu'Oasis se rend aux États-Unis. Dans un ton humble mais confiant, ils ont écrit : "Amérique. Oasis arrive. Vous avez une dernière chance de prouver que vous avez été un fan depuis le début." Cette petite référence à leurs anciennes difficultés à percer aux États-Unis est touchante et rafraîchissante.

Oasis a l'intention de rattraper le temps perdu. En 2025, ils se produiront au Royaume-Uni, en Irlande et dans divers endroits aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Le groupe indie renommé Cage the Elephant assurera la première partie de tous les concerts américains.

Les fans impatients de participer à la tournée peuvent s'inscrire à la pré-vente le 3 octobre. Les billets pour le grand public seront en vente le 4 octobre - s'ils n'ont pas déjà tous été vendus. Malheureusement, les fans d'Oasis en Europe continentale seront une fois de plus laissés pour compte.

Les frères Liam et Noel Gallagher, qui se sont autrefois disputés, ont eu une telle rupture en 2009 qu'ils ont été contraints de dissoudre leur groupe adoré. Malgré les rumeurs persistantes d'une réunion, ce n'est qu'en août 2024 qu'ils ont finalement annoncé leur très attendue tournée "OASIS LIVE '25".

L'annonce du groupe de nouvelles dates de tournée a suscité l'enthousiasme parmi les fans, qui pourront profiter de l'entertainment fourni par Oasis en Amérique. Les fans à l'étranger, en particulier en Europe, pourraient ressentir une pointe de déception, manquant cette occasion de revivre l'expérience.

