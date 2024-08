Au milieu d'une anticipation enthousiaste pour leur retour, Oasis a annoncé trois concerts supplémentaires cet été en 2025. Dirigé par les frères Noel et Liam Gallagher, le groupe se produira dans leur ville natale de Manchester le 16 juillet, à Wembley Stadium à Londres le 30 juillet et à Edinburgh, en Écosse, le 12 août. Le parolier et guitariste Noel Gallagher attribue ces concerts supplémentaires à "un enthousiasme sans précédent" des fans.

Au total, 13 concerts sont prévus au Royaume-Uni : cinq à Manchester et à Londres chacun, et trois à Edinburgh. La programmation comprend également des concerts à Dublin, en Irlande, les 16 et 17 août, comme annoncé précédemment. Les billets pour ces événements seront disponibles ce samedi.

Des rumeurs circulent sur une tournée plus importante, qui pourrait s'étendre à l'Amérique du Nord. Le site web du groupe suggère qu'ils ont pour ambition de présenter "Oasis Live '25" sur d'autres continents en dehors de l'Europe l'année prochaine.

Le groupe mythique a annoncé sa réunion un mardi, symbolisant presque 15 ans depuis la querelle des frères Gallagher, et 30 ans depuis la sortie de leur premier album, "Definitely Maybe".

