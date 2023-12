Nus, prudes et échangistes. L'hédonisme II s'adapte à l'ère pandémique

En nous promenant depuis la maison de ville que l'employeur de mon mari Javier a louée pour lui dans le paradis de vacances de Negril, bordé de cocotiers, nous les évitions sur la plage de Seven Mile Beach, en face du complexe, en jouant une partie de bocce ball dans le sable avant midi ou en plongeant dans l'eau turquoise pour se baigner à poil.

Parfois, nous les rencontrions en train de monter à bord d'un catamaran de plongée avec tuba depuis la plage, sans le moindre vêtement en vue.

Les applaudissements que j'entendais parfois de la part des clients du complexe lorsque je passais sur la plage pendant ce que j'ai appris plus tard comme étant le "lavage de voitures" - imaginez une version où les humains sont à la fois les voitures et les laveurs, il suffit d'ajouter du savon - ont eu pour effet de faire paraître ma vie bien inhibée en comparaison.

Et une fois, lorsque nous avons passé la nuit à Hedonism II après avoir été évacués dans ses bâtiments plus sûrs par la société de mon mari lors d'une alerte à l'ouragan, j'ai été surprise, enceinte et gênée, de voir à quel point tout le monde semblait "normal", même si nous étions déguisés en écolières sexy et en directeurs d'école méchants pour le thème de la soirée. ("Hedo baby ?" m'a demandé une écolière coquine dans la file d'attente du buffet, en montrant mon baby bump de sept mois, ce qui a brisé la glace et m'a fait craquer).

En effet, Hedonism II - dont le mantra est "Be Wicked for a Week" - n'est pas un lieu de villégiature ordinaire. Il attire les nudistes, les échangistes et les amateurs de soleil à la recherche de vacances tropicales décontractées où le jugement ne fait pas partie du forfait.

Alors, quand j'ai appris qu'il allait rouvrir le 1er juillet (il a fermé le 21 mars lorsque la Jamaïque a fermé ses frontières aux voyageurs entrants), au beau milieu d'une pandémie où la distanciation sociale est devenue la norme, je devais savoir comment cela allait se passer.

J'ai quitté la Jamaïque en 2016 et je vis maintenant en Floride, je ne pouvais donc pas me contenter de me promener dans l'hôtel pour le savoir. Les nouvelles politiques "Party Safely" de l'hôtel sont affichées sur son site web et comprennent des "mesures préventives" telles que "l'application de la distanciation sociale obligatoire dans toutes les parties communes", "la prise de température à l'aide de capteurs infrarouges" et "l'assainissement constant".

Mais je voulais en savoir plus.

J'ai donc parlé au téléphone et par courriel avec le propriétaire de Hedonism II, Harry Lange, qui a acheté la propriété en 2013 et était sur place à l'hôtel de Negril, pour savoir comment l'endroit où les gens peuvent être méchants pendant une semaine rouvrait ses portes en ces temps changés.

Nouveaux protocoles dans l'un des premiers complexes hôteliers tout compris de Jamaïque

La plupart des nouvelles mesures prises par l'établissement sont conformes aux nouveaux protocoles hôteliers mis en place à l'époque de la pandémie dans le monde entier.

"Nous donnons à chacun des bouteilles de désinfectant pour les mains de marque Hedo et un masque dans la chambre à leur arrivée", explique M. Lange, 68 ans, ancien gestionnaire de fonds communs de placement qui a grandi dans le Michigan et a visité le complexe pour la première fois en tant que client huit ans avant qu'il ne l'achète. L'établissement prend également la température de tous les employés chaque jour et de tous les clients à leur arrivée.

La ligne de buffet du restaurant principal, qui était auparavant en libre-service, a maintenant des marqueurs de distance sociale sur le sol pour aider à assurer un espacement sûr, et le personnel du complexe prépare les repas des clients pour eux.

La plupart des espaces publics de la propriété sont en plein air, et les masques ne sont obligatoires que dans le hall de l'hôtel et à l'intérieur de la boutique du complexe, a-t-il précisé, où une variété de jouets sexuels et de costumes sont en vente.

Jusqu'à présent, aucun client de l'Hedonism II n'a été testé positif pendant qu'il était sur place ou n'a dû être mis en quarantaine, selon M. Lange.

"Toutes les personnes à qui j'ai parlé ont été testées négativement chez elles et certaines ont également été testées à leur arrivée à l'aéroport. Personnellement, j'ai eu cinq tests négatifs. Tout le monde ici est soucieux de sa santé", a déclaré M. Lange.

Le centre de villégiature a réservé 20 chambres à l'extrémité de la propriété pour la mise en quarantaine, au cas où quelqu'un tomberait malade ou présenterait des symptômes pendant son séjour.

"Des inspecteurs du gouvernement sont venus deux fois au cours de la deuxième quinzaine de juin et ont mis en place les protocoles", m'a dit M. Lange. "De ce point de vue, nous ne sommes pas différents des autres centres de villégiature.

Mais Hedonism II, qui a ouvert ses portes en 1976 sous le nom de Negril Beach Village (dont la devise était "Soyez hédoniste pendant une semaine", selon Lange), l'un des premiers établissements tout compris de l'île, diffère des autres complexes hôteliers standard des Caraïbes par certains aspects notables.

Un centre de villégiature au style de vie tropical

L'Hedonism II est un hôtel tout compris de 280 chambres en bord de mer qui attire des clients du monde entier, les Américains et les Canadiens étant les plus nombreux, suivis des Européens, selon M. Lange.

Il s'agit d'un complexe hôtelier axé sur le style de vie", a déclaré M. Lange, utilisant le jargon préféré des échangistes ou des "consensuellement non monogames", que Psychology Today qualifie de "terme générique qui englobe le polyamour, l'échangisme et diverses autres formes de relations "ouvertes" sur le plan éthique".

"Nous pensons qu'environ un tiers des invités s'identifierait à l'échangisme, un tiers pourrait être exhibitionniste ou voyeur et un tiers ne l'est pas - ce sont plutôt des nudistes qui veulent obtenir un bronzage complet", a déclaré M. Lange.

M. Lange, qui s'identifie comme un échangiste et reconnaît que des relations sexuelles ont lieu en public dans des endroits tels que la piscine nudiste et quelques autres lieux autorisés pour le PDA dans le centre de villégiature, a déclaré que le personnel du centre de villégiature ne vérifie pas les relations entre les clients pour s'assurer que les personnes qui viennent de se rencontrer ne se rapprochent pas trop à l'ère de la distanciation sociale.

"J'ai été à la piscine tous les jours depuis le 11 juillet et je n'ai vu aucun couple se rapprocher de couples qu'ils venaient de rencontrer. Bien sûr, ils pourraient aller dans la chambre de l'autre", a déclaré M. Lange.

Avant la pandémie, la plupart des clients venaient en couple, dans le cadre de groupes organisés, souvent avec des personnes avec lesquelles ils avaient déjà passé des vacances dans le complexe. La plupart des groupes ont annulé depuis l'épidémie de Covid-19, et les gens viennent le plus souvent en couple seul ou à deux, selon M. Lange.

"La plupart des rapports sexuels ont lieu avec les propres partenaires des visiteurs", a-t-il ajouté. "Cela ne me préoccupe pas plus que des gens qui dansent ensemble ou qui font une fête au bord de la piscine ensemble.

Finies les soirées mousse et les "lavages de voiture".

Le centre de villégiature a toutefois mis en place de nombreux nouveaux protocoles - et annulé des activités - pour garantir la sécurité des clients et du personnel pendant la pandémie de coronavirus. Certains événements qui étaient la marque de fabrique du centre de villégiature avant la pandémie ont été suspendus en cette période de Covid-19.

Pour l'instant, selon M. Lange, les soirées mousse habituelles du centre de villégiature - des soirées de danse endiablées et humides - ne sont plus organisées en raison de l'affluence et de la proximité des lieux. De même, le "lavage de voitures" n'est pas "une bonne activité de distanciation sociale", a-t-il déclaré.

"Nous ne voulons pas que les gens soient forcés de se rapprocher de quelqu'un contre leur gré", a déclaré M. Lange. "S'ils veulent être à deux mètres l'un de l'autre, c'est facile à faire.

Les adeptes de ce mode de vie qualifient souvent de "jeu" le fait de se livrer à des actes sexuels. Actuellement, la principale "salle de jeu" de Hedonism II - équipée de matelas et de canapés, d'une douche vitrée de style exhibitionniste en son centre, d'un distributeur de préservatifs gratuits dans une zone appelée "donjon" et d'armoires où les clients peuvent ranger leurs vêtements lorsqu'ils entrent (la nudité est obligatoire à l'intérieur et un agent de sécurité veille à ce que seuls les couples ou les célibataires escortés par un couple soient autorisés à entrer) - est fermée, a déclaré M. Lange.

Un espace de jeu plus petit, non surveillé, au bord de la piscine, que les clients ont surnommé la "Happening Hut", est en plein air, n'accueille que quelques personnes et reste ouvert, a-t-il précisé.

La troupe d'animateurs internes, qui organisent des spectacles allant du cabaret au fétichisme, continue de le faire, mais avec des masques couvrant leur nez et leur bouche. La piscine nue de l'établissement est toujours le lieu où les clients se retrouvent pour des jeux ou des cocktails au bord de la piscine.

Les marquages et les protocoles du centre de villégiature encouragent la distanciation sociale, mais c'est en grande partie aux clients de garder leurs distances, a déclaré M. Lange.

Lorsqu'on lui demande s'il n'est pas irresponsable d'autoriser les contacts étroits dans son établissement, ce qui risquerait de propager le virus, M. Lange répond qu'Hedonism II suit les mêmes protocoles de sécurité exigés par les inspecteurs du gouvernement que les autres établissements de la Jamaïque, et qu'il a passé avec succès toutes les inspections. Toutes les places assises sont espacées de manière sûre, toutes les chambres ont une capacité d'accueil limitée et il n'y a "aucun endroit où il y a des groupes de personnes dans de petits espaces", a-t-il déclaré.

"Je suis convaincu que nous sommes plus sûrs que n'importe quel autre endroit où je me suis rendu pendant les deux mois où j'ai voyagé aux États-Unis, du 9 mai au 10 juillet", a-t-il déclaré.

La Jamaïque a rouvert ses frontières le 15 juin, après les avoir fermées en mars, et le gouvernement jamaïcain demande actuellement à tous les visiteurs potentiels de s'inscrire sur le site Web Visit Jamaica pour obtenir une autorisation de voyage obligatoire.

L'île a récemment mis à jour ses règles concernant le dépistage du Covid-19 pour les arrivants en provenance de régions où l'infection est répandue. Depuis le 20 août, les personnes âgées de 12 ans et plus en provenance des États-Unis, du Brésil, de la République dominicaine et du Mexique doivent présenter la preuve d'un test PCR Covid-19 négatif effectué par un laboratoire accrédité dans les 10 jours précédant leur arrivée sur l'île pour recevoir une autorisation de voyage et présenter à nouveau la documentation du test à leur arrivée.

Cette liste est sujette à révision et à modification. Actuellement, les arrivées en provenance de l'Arizona, de la Floride, de New York et du Texas doivent être accompagnées des résultats du test.

Dans les trois aéroports internationaux de la Jamaïque (Montego Bay, Ocho Rios et Kingston), les examens de santé, les évaluations des risques et les contrôles de température effectués à l'arrivée permettent de déterminer si les visiteurs doivent subir un test Covid-19 sur place ou s'ils peuvent se rendre directement à leur hôtel.

Les visiteurs qui séjournent dans des hôtels et des centres de villégiature situés dans les deux "corridors touristiques" de la Jamaïque désignés par le gouvernement sont tenus de rester sur place pendant toute la durée de leur séjour.

"En rouvrant notre industrie du tourisme, nous devions nous assurer que nous le faisions de manière à ce qu'elle soit sûre et sécurisée, non seulement pour les touristes qui arrivent, mais aussi pour tous les Jamaïcains, et en particulier pour les travailleurs de l'industrie du tourisme", a déclaré Donovan White, directeur du tourisme pour l'Office du tourisme de la Jamaïque, lors d'un entretien téléphonique.

Le tourisme est le premier secteur d'activité de la Jamaïque. Il représente 9,5 % du PIB direct du pays et quelque 34 % du PIB indirect.

"Tous nos produits touristiques (hôtels, restaurants, transports, attractions, etc.) ont dû être évalués, examinés et certifiés selon les protocoles Covid avant leur réouverture", a confirmé M. White, interrogé sur Hedonism II. Mme White n'a pas répondu directement aux questions concernant les contacts étroits dans un centre de villégiature connu pour attirer les échangistes.

"Nous avons un produit touristique très diversifié et tous les opérateurs de notre espace touristique sont tenus de mettre en œuvre nos protocoles nationaux pour le tourisme", a-t-il déclaré. "Ils ont été élaborés à partir de plus de 20 pays et servent de référence. Nous avons pu nous assurer que tous les travailleurs de l'industrie sont correctement formés au protocole.

La Jamaïque a enregistré plus de 56 000 arrivées de visiteurs internationaux depuis la réouverture du pays le 15 juin, selon les données touristiques communiquées à CNN.

L'île, qui compte près de trois millions d'habitants, a enregistré 14 décès dus au Covid, avec 1 106 cas positifs confirmés au 16 août, selon les chiffres de l'université Johns Hopkins utilisés par CNN pour suivre les infections.

Certains habitués d'Hedonism II reviennent sur leur décision

Pour mieux comprendre comment les clients qui envisageaient de se rendre au centre de villégiature pendant la pandémie en cours évaluaient leurs options, j'ai rejoint un groupe Facebook fermé comptant près de 15 000 membres pour demander l'avis de personnes qui avaient visité Hedonism II depuis sa réouverture ou qui prévoyaient de s'y rendre à l'avenir. J'ai parlé à dix clients, dont quatre ont visité le centre de villégiature depuis le 1er juillet.

De l'avis général des personnes que j'ai interrogées et qui ont visité le centre depuis sa réouverture, bien que les choses aient changé, conformément à l'époque de Covid, les clients sont laissés libres de prendre leurs propres décisions quant à la manière de jouer en toute sécurité, s'ils le souhaitent.

"Le complexe fournit des masques de la marque Hedonism... et partout où vous regardez, quelqu'un est en train de désinfecter quelque chose", a déclaré Mickey Gordon, 44 ans, d'Orlando, en Floride. Gordon, qui utilise un pseudonyme (tous les clients à qui j'ai parlé ont accepté d'utiliser des pseudonymes ou des prénoms uniquement), était à la propriété le jour de l'ouverture et est un ami de Lange.

Avec sa femme Mallory (nom fictif), 36 ans, Gordon anime un podcast, Casual Swinger (les deux ont passé leur lune de miel à Hedonism II il y a 10 ans et sont "dans le style de vie").

"Il y a moins de monde (aujourd'hui), il est donc plus facile de prendre de la distance sur le plan social", explique Gordon, qui ajoute que l'été, saison des ouragans dans les Caraïbes, est généralement la basse saison.

"Lorsque le centre de villégiature sera plein, il y aura des défis uniques à relever", a-t-il déclaré. "Il sera très difficile de séparer les gens.

Selon M. Lange, le taux d'occupation du centre de villégiature était d'environ 30 % au début du mois d'août, mais il pourrait atteindre 80 % d'ici le mois d'octobre.

Cheryl, 59 ans, massothérapeute originaire du nord-ouest du Pacifique, m'a dit qu'elle prévoyait de se rendre à nouveau au centre de villégiature en décembre avec un homme qu'elle a rencontré l'année dernière pendant ses vacances, lors de sa première visite à Hedonism II.

Bien qu'elle se dise très à l'aise avec la nudité et les relations sexuelles en public qui sont monnaie courante dans ce complexe, Cheryl a déclaré qu'elle n'était pas "indifférente aux implications de vacances au milieu d'une pandémie".

"Je porte un masque et je suis assez rigide en ce qui concerne l'isolement social depuis le début du mois de mars, alors sauter dans un avion et aller dans un autre pays n'est pas du tout dans ma zone de confort actuelle", a-t-elle déclaré. "Ma plus grande préoccupation concerne la santé des Jamaïcains. Je ne veux pas risquer d'importer des Covid-19 pour passer une semaine à Hedo.

Certains visiteurs veulent être rassurés avant de "jouer avec les autres

De nombreux clients réguliers du centre de villégiature avec lesquels j'ai été en contact - qu'ils soient adeptes du style de vie, nudistes ou simplement à la recherche d'un autre type de vacances tropicales - m'ont dit que l'environnement sans jugement et la diversité des personnes de tous horizons les incitaient à envisager des vacances à Hedonism II, même en cas de pandémie mondiale.

Il s'est avéré que les moments les plus transformateurs qu'ils ont partagés avaient rarement à voir avec le sexe, mais avaient tout à voir avec le fait que les gens s'acceptent et acceptent les autres tels qu'ils sont, tout en repoussant peut-être aussi un peu leurs propres limites.

D'anciens invités ont mentionné les bons amis qu'ils s'étaient faits en vacances, dont beaucoup sont restés en contact avec eux de nombreuses années plus tard.

"J'ai rencontré des étudiants, des concierges, des techniciens, des enseignants et un vice-président d'une grande entreprise", raconte Brent, un entrepreneur d'Ottawa d'une quarantaine d'années qui a visité le centre de villégiature neuf fois avec sa femme.

En ce qui concerne le prochain voyage du couple, Brent a déclaré : "Nous attendons de nous sentir à l'aise avec les protocoles relatifs aux tests, à la traçabilité et à l'application de la loi pour faire des réservations".

"Si nous pouvons être raisonnablement à l'aise avec ces trois paramètres, alors nous réserverons probablement et nous nous sentirons en sécurité en jouant avec d'autres", a-t-il ajouté. "Cependant, si nous ne sommes pas à l'aise avec ces trois paramètres, nous avons décidé d'attendre.

Plus précisément, il aimerait que les tests donnent des résultats immédiats "afin d'arriver en Jamaïque et de se rendre à nouveau dans le centre de villégiature", ou qu'il existe un "traitement et/ou un vaccin viable" qui réduise considérablement les risques liés au virus.

Une ambiance de fête discrète

Pour un client qui a récemment quitté le centre de villégiature, les bons moments qui ont fait la réputation d'Hedo étaient toujours au rendez-vous, mais de manière plus modérée.

La plupart des "jeux" se déroulaient dans les chambres d'hôtes ou dans le jacuzzi pour personnes nues, tard dans la nuit, a déclaré Jim, un client de Pennsylvanie qui a séjourné pendant 31 jours.

"Les gens jouent avec discrétion", dit-il. "Il y a moins de monde. Tous les employés portent des masques.

Quant à M. Lange, il a déclaré qu'il s'engageait à offrir "toute l'expérience Hedo" aux clients qui paient le prix fort, même en période de pandémie.

Mais certains clients attendront pour venir que les choses reviennent à la normale.

Kim, 59 ans, qui dirige sa propre entreprise dans le Wisconsin, a visité le centre de villégiature 26 fois, mais elle et son mari repoussent leur voyage prévu en octobre à 2021. Elle ne veut pas tomber malade dans l'avion ou être refoulée à son arrivée en Jamaïque, et de nombreux amis que le couple a l'habitude de voir au centre de villégiature ont annulé leur séjour.

Kim a visité Hedonism II pour la première fois en 2000, lorsqu'elle a gagné un voyage surprise par l'intermédiaire de SuperClubs (un ensemble de centres de villégiature tout compris dans les Caraïbes qui possédait autrefois une participation dans Hedonism II).

Elle n'a appris son lieu de séjour qu'à son arrivée en Jamaïque.

"Mon mari était excité par toutes ces histoires et je pensais que mon mariage était terminé", se souvient-elle, se qualifiant elle-même de "fille catholique très forte".

Le couple a fini par s'amuser comme des fous, dit-elle, ajoutant qu'elle reste du côté prude de l'hédonisme II et qu'elle ne "joue pas", mais qu'elle se fait des tonnes de nouveaux amis à chaque fois.

Pour Kim, c'est une liberté "difficile à expliquer" qui l'incite à revenir.

"C'est la liberté de décider ce que l'on veut, et non ce que l'on attend de nous.

Rédactrice indépendante basée en Floride, Terry Ward a déjà été évacuée pendant un ouragan à Hedonism II. Pour en savoir plus sur son travail, visitez terry-ward.com.

Source: edition.cnn.com