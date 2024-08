Nübel s'étonne de la performance du VfB Stuttgart

Il y a de la frustration chez VfB Stuttgart après leur piètre début à Freiburg. Le gardien Nübel s'étonne de la baisse de performance de son équipe. Hoeneß insiste sur l'amélioration de la résilience - malgré tous les problèmes de personnel de l'équipe.

Le message de Sebastian Hoenneß à ses joueurs était clair comme de l'eau de roche lorsqu'ils sont partis. "Nous devons améliorer notre gestion des phases difficiles", a déclaré l'entraîneur de VfB Stuttgart après la mauvaise performance de l'équipe en Bundesliga. "C'est crucial." Les Swabians sont encore en train de s'adapter à leur nouveau rôle. Les attentes ont augmenté. En tant que vice-champions, VfB est maintenant perçu différemment par l'opposition. L'équipe en était consciente, l'ayant mentionné à plusieurs reprises pendant l'été. Cependant, la déception était profonde.

Malgré un avantage précoce grâce au nouveau attaquant Espoir Ermedin Demirovic en deuxième minute, VfB a perdu le derby régional contre SC Freiburg 1:3 (1:1). La défaite aurait pu être encore plus dévastatrice. Il y avait à peine de trace du football offensif passionnant de la saison précédente, au lieu de cela, les Stuttgarters ont perdu le contrôle défensivement à plusieurs reprises. Lukas Kübler (27/61) et Ritsu Doan (54) ont profité de ces erreurs.

Le gardien de VfB Alexander Nübel a trouvé la performance de son équipe surprenante par rapport à la semaine précédente. "Les courses manquaient un peu", a-t-il analysé. "Et la confiance." Comment cela a-t-il pu arriver ? Il y a seulement une semaine, les Stuttgarters avaient livré un bon combat lors du Supercup serré contre les champions et vainqueurs de la coupe Bayer Leverkusen. Leur performance à Breisgau les a laissés quelque peu perplexes.

La Ligue des champions comme un défi supplémentaire

Bien sûr, VfB est entré dans le match avec de graves problèmes de personnel défensifs, avec Angelo Stiller devant stepping in et manquant ainsi de son rôle de milieu de terrain clé. Cependant, il serait simpliste d'attribuer la mauvaise performance uniquement à ce facteur. Les Swabians manquaient d'énergie, d'innovation et finalement de résilience.

Ils auront besoin de toutes ces qualités dans les semaines à venir, car ils devront concourir dans trois compétitions et viser un rôle de premier plan. Mardi, le premier tour de la DFB-Pokal les attend contre le club de deuxième division Preußen Münster. Jeudi, le tirage au sort du groupe de la Ligue des champions aura lieu. De grandes nuits approchent. L'anticipation est élevée. Cependant, des performances comme celle de Freiburg soulèvent également des doutes. VfB pourra-t-il maintenir son niveau, ou un revers sportif est-il proche ?

De nouveaux leaders doivent remplacer le trio d'étoiles

"We need to keep pushing, keep our chins up", a dit Demirovic. L'attaquant a rejoint Stuttgart de FC Augsburg cet été pour plus de 20 millions d'euros et est censé combler le vide laissé par Serhou Guirassy, qui est parti pour Borussia Dortmund. Le capitaine Waldemar Anton et le défenseur Hiroki Ito ont également quitté pour Dortmund et Bayern Munich, respectivement. VfB doit une fois de plus compenser de substantielles départs.

Pour l'entraîneur Hoeneß, il s'agira également d'intégrer les nombreux nouveaux joueurs le plus rapidement possible. Et pour certains professionnels - comme le nouveau leader défensif Jeff Chabot ou Atakan Karazor, qui a remplacé Anton en tant que meneur de jeu - il s'agira de prendre rapidement

Lire aussi: