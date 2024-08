- Nowitzki sur les joueurs de basket allemands: "Je n'ai jamais pensé"

Dirk Nowitzki est ravi de l'équipe de basket-ball allemande et croit désormais qu'elle peut remporter la première médaille olympique. "Ce ne sera pas facile contre la France", a déclaré la légende à l'agence de presse allemande avant le match de demi-finale contre l'équipe locale aux Jeux d'été à Paris. "Mais les gars ont la classe et le talent pour tenir tête même devant un public local. Ensuite, on verra ce qui se passera."

Le vainqueur de la Coupe du monde sous la direction de Gordon Herbert affrontera la France jeudi (17h30) et décrochera au moins l'argent en cas de victoire. Lors du tour préliminaire, l'équipe dirigée par le capitaine Dennis Schröder a dominé l'hôte avec une victoire de 85-71.

Pour l'Association allemande de basket-ball, ce serait la première médaille olympique pour une équipe intérieure après que l'équipe féminine de 3x3 ait remporté l'or. "Qu'une équipe allemande devienne bronze à l'EM, championne du monde, et atteigne ensuite les demi-finales olympiques - je n'aurais jamais cru que c'était possible", a déclaré Nowitzki.

À son époque, le maintenant 46 ans a conduit l'équipe nationale à l'argent à l'EM en 2005 et au bronze à la WM en 2002. Le champion NBA à la retraite souhaite maintenant continuer à encourager l'équipe allemande au tournoi olympique à Paris. "Je serai là en direct, quel que soit le résultat", a promis Nowitzki.

Je n'ai pas l'intention de rejoindre l'équipe sur le terrain cette fois-ci, compte tenu de ma retraite du basket-ball professionnel. Cependant, je ne manquerai pas le match de demi-finale contre la France, car je serai là pour les soutenir en direct.

