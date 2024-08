- Nowitzki applaudit Boll: "Un très grand démissionne"

Dirk Nowitzki se pâme sur la carrière extraordinaire de Timo Boll à l'occasion de son départ des Jeux olympiques, faisant paraître la retraite comme une perspective attrayante. "De nombreux moments magnifiques l'attendent", a déclaré la légende du basket-ball à l'agence Deutsche Presse-Agentur après la dernière apparition internationale de la star du tennis de table. "Nous, les athlètes, avons toujours un peu peur d'arrêter. Si vous avez fait quelque chose pendant 20, 25 ou 30 ans, il y a un certain vide au début. Mais la vie après n'est pas aussi mauvaise qu'elle en a l'air."

Boll a perdu avec l'équipe allemande 0:3 en quart de finale olympique de l'épreuve par équipes contre la Suède, subissant des défaites à la fois en doubles et en simples. Le joueur de 43 ans avait annoncé en mai qu'il jouerait seulement une année de plus pour son club Borussia Düsseldorf après ses sept Jeux d'été.

Nowitzki a regardé les derniers matches olympiques de Boll depuis les tribunes, applaudissant et filmant alors que le public rendait hommage à l'ancien numéro un mondial. "Un géant prend sa retraite. Je suis heureux d'avoir pu être là", a déclaré le champion de la NBA. "J'ai rencontré Timo en 2008 aux Jeux olympiques de Beijing, nous sommes très bons amis depuis. Nous nous voyons souvent, nous nous écrivons. C'est une personne chaleureuse."

Nowitzki : "C'est un cochon de combat de l'Odenwald"

Comme Nowitzki, Boll entre dans l'histoire en tant que l'un des plus grands athlètes allemands. Quatre médailles olympiques par équipes, deux médailles mondiales individuelles et huit titres européens ornent le palmarès du joueur de Hesse. "Il a tout donné à son sport", a déclaré Nowitzki, révélant son surnom pour Boll : "Je l'ai toujours appelé cochon de combat, c'est un cochon de combat de l'Odenwald."

Boll s'est réjoui de la visite de Nowitzki à son adieu olympique. "C'est aussi un beau souvenir pour lui", a-t-il déclaré. "Il dit depuis des années : 'Enfin, prends ta retraite, pour que nous puissions faire plus ensemble.' Je résistais toujours, mais maintenant c'est l'heure."

