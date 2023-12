Novak Djokovic victime d'une erreur de visa à son arrivée à Melbourne, dans le cadre de la controverse de l'Open d'Australie

Les organisateurs du tournoi ont annoncé mardi que Djokovic avait bénéficié d'une exemption médicale, une décision qui a provoqué une levée de boucliers parmi les Australiens.

Toutefois, selon The Age et The Sydney Morning Herald, l'Australian Border Force a contacté le gouvernement de l'État de Victoria après avoir pris connaissance d'un problème concernant le visa soumis par l'équipe de Djokovic alors que le Serbe était en route pour l'Australie.

Selon les médias australiens, le vingtième champion du Grand Chelem se serait rendu en Australie avec un visa qui ne permet pas d'exemption médicale en cas de non-vaccination.

Le ministre des Sports par intérim de l'État de Victoria, Jaala Pulford, a confirmé dans un tweet mercredi que le gouvernement ne soutiendrait pas la demande de visa de Djokovic.

"Le gouvernement fédéral nous a demandé si nous soutiendrions la demande de visa de Novak Djokovic pour entrer en Australie. Nous ne soutiendrons pas Novak Djokovic dans sa demande de visa individuelle pour participer à l'Open d'Australie 2022", a écrit M. Pulford.

"Nous avons toujours été clairs sur deux points : les approbations de visa sont du ressort du gouvernement fédéral et les exemptions médicales sont du ressort des médecins", a-t-elle ajouté.

Les médias australiens ont rapporté que les forces frontalières australiennes ont ensuite demandé l'aide du gouvernement du Victoria pour faciliter l'entrée de Djokovic, car le Victoria est partenaire de Tennis Australia pour l'organisation de l'Open d'Australie.

The Age et The Sydney Morning Herald ont tous deux rapporté que Djokovic serait probablement autorisé à descendre de l'avion et à entrer à Melbourne, mais la situation était toujours en cours à minuit, heure locale.

Contactés par CNN, ni Tennis Australia ni l'équipe de Djokovic n'étaient immédiatement disponibles pour un commentaire.

L'entraîneur de Djokovic, Goran Ivanisevic, a posté une photo sur les réseaux sociaux depuis ce qui semble être l'aéroport de Melbourne, où le numéro un mondial de tennis masculin serait retenu en raison de l'erreur de visa.

M. Ivanisevic a publié mercredi sur Instagram une photo de lui et d'autres personnes avec la légende "Pas le voyage le plus habituel en Australie".

Les Australiens ont réagi avec colère et scepticisme à l'annonce de l'exemption du numéro un du tennis masculin.

L'incertitude régnait quant à la participation de Djokovic après que les joueurs eurent été informés qu'ils devaient être entièrement vaccinés pour participer ou bénéficier d'une exemption médicale accordée par un groupe d'experts indépendants. L'exemption de l'obligation de vaccination signifie qu'il défendra son titre de 2021 à Melbourne.

Djokovic, qui est à égalité avec Roger Federer et Rafael Nadal avec 20 titres du Grand Chelem en simple, n'a pas révélé publiquement son statut vaccinal, mais a exprimé son opposition aux vaccins Covid-19 et aux obligations vaccinales en avril 2020.

"Personnellement, je suis opposé à la vaccination et je ne voudrais pas être forcé par quelqu'un à prendre un vaccin pour pouvoir voyager", a-t-il déclaré lors d'une discussion en direct sur Facebook, selon Reuters.

Mais en mai dernier, Djokovic a déclaré que la vaccination était une question de choix personnel : "Je garderai pour moi la décision de me faire vacciner ou non. C'est une décision intime, et je ne veux pas entrer dans ce jeu de pour ou contre les vaccins, que les médias créent malheureusement ces jours-ci".

Les organisateurs de l'Open d'Australie ont déclaré dans un communiqué mardi que l'exemption de Djokovic avait été "accordée à l'issue d'un processus d'examen rigoureux impliquant deux groupes d'experts médicaux indépendants distincts".

Mais l'exemption de vaccin a suscité des réactions négatives en Australie.

Le chef adjoint des libéraux de l'État de Victoria, David Southwick, a qualifié la décision d'autoriser Djokovic à participer au tournoi de cette année de "honte", la décrivant comme un "coup de pied dans les tripes de tous les habitants de l'État de Victoria" qui ont enduré des mois de fermeture et subi des revers personnels pendant la pandémie.

Appels au boycott

L'une des anciennes stars les plus célèbres de la Ligue australienne de football (AFL) de Melbourne, Kevin Bartlett, a tweeté que les Australiens avaient été "pris pour des imbéciles". L'un des principaux médecins urgentistes de la ville et ancien président de l'Association médicale australienne (AMA), Stephen Parnis, a quant à lui déclaré que cette décision envoyait "un message épouvantable" au public.

À Melbourne, l'une des villes les plus fermées au monde en 2021, les amateurs de tennis ont lancé sur les réseaux sociaux des appels au "boycott" de l'Open d'Australie.

Le directeur général de Tennis Australia, Craig Tiley, a défendu l'impartialité du processus d'examen des exemptions médicales mercredi, déclarant lors d'une conférence de presse que "personne ne savait qui était le demandeur".

"Il y a eu 26 demandeurs tout au long du processus - une poignée d'entre eux ont obtenu une exemption et cette information n'est divulguée que par ces personnes sur la base de laquelle elles ont obtenu une exemption", a déclaré M. Tiley.

"La procédure a été très claire et nous comprenons parfaitement que certaines personnes soient contrariées par l'arrivée de M. Novak en raison des déclarations qu'il a faites dans le passé au sujet de la vaccination, et nous compatissons avec elles", a-t-il ajouté.

"Cependant, c'est à lui de discuter avec le public de son état de santé s'il le souhaite et de la raison pour laquelle il a été exempté.

Le ministre des sports par intérim de l'État de Victoria, Jaala Pulford, a déclaré aux journalistes que "personne n'a bénéficié d'un traitement spécial".

"Le processus est incroyablement solide. Le processus est incroyablement solide. Il est dépourvu d'identité et nous en sommes là, et le tennis peut commencer", a-t-elle déclaré, selon Reuters.

L'exemption de Djokovic intervient deux semaines après que la joueuse de tennis russe Nata Vikhlyantseva a révélé qu'elle ne pourrait pas se rendre au tournoi parce que son vaccin n'est pas reconnu par les autorités sanitaires locales.

Le Sputnik V ne figure pas sur la liste des vaccins actuellement approuvés par le gouvernement australien, ce qui fait que Vikhlyantseva, 195e au classement mondial, ne peut pas jouer.

Selon les directives actuelles de l'Australian Technical Advisory Group on Immunisation (ATAGI), une exemption médicale est accordée aux personnes souffrant d'une "affection médicale aiguë majeure (par exemple, en cas d'intervention chirurgicale majeure ou d'admission à l'hôpital pour une grave maladie".

Les autres motifs d'exemption médicale concernent les personnes ayant subi un "effet indésirable grave attribué à une dose antérieure d'un vaccin Covid-19, sans autre cause identifiée" et un vacciné qui "présente un risque pour lui-même ou pour les autres pendant le processus de vaccination", en raison d'un "trouble sous-jacent du développement ou de la santé mentale".

Enfin, des exemptions peuvent être accordées à toute personne présentant une "infection par le SRAS-CoV-2 confirmée par PCR, pour laquelle la vaccination peut être reportée jusqu'à six mois", et dans les cas où les individus ont reçu "un anticorps monoclonal anti-SARS-CoV-2 ou une thérapie par plasma convalescent".

En juin 2020, Djokovic a été testé positif au coronavirus à la suite d'une manifestation qu'il avait organisée en Croatie, mais depuis lors, aucun rapport n'a fait état d'une réinfection par le virus.

La levée de boucliers contre l'exemption intervient après que les habitants de Melbourne ont passé plus de 260 jours confinés chez eux, avec interdiction de sortir, sauf pour faire des courses ou acheter d'autres produits essentiels, principalement en deux longues périodes, de juillet à octobre 2020 et d'août à octobre 2021.

L'Australie a entamé l'année 2022 avec un nombre record de nouveaux cas de Covid-19 en raison d'une épidémie croissante centrée sur les États de l'Est.

La Nouvelle-Galles du Sud, l'État le plus peuplé, et l'État de Victoria, où se trouve Melbourne, ont tous deux enregistré un nombre record de cas par jour samedi, selon les chiffres du ministère de la santé.

De nombreux commentaires sur les réseaux sociaux indiquent que des milliers d'Australiens ont été bloqués à l'étranger, incapables de rentrer dans leur pays, même pour rendre visite à des parents malades ou mourants, en raison des contrôles stricts aux frontières de l 'Australie et des quotas d'arrivées.

Mardi, Djokovic a posté une photo de lui à l'aéroport avec une légende indiquant qu'il se rendait "en Australie".

"Bonne année à tous ! Je vous souhaite à tous santé, amour et bonheur à chaque instant présent et que vous puissiez ressentir amour et respect envers tous les êtres de cette merveilleuse planète", a-t-il écrit sur Instagram.

"J'ai passé de fantastiques moments de qualité avec mes proches pendant les vacances et aujourd'hui, je me dirige vers Down Under avec une permission d'exemption. C'est parti pour 2022 !"

Le sextuple champion du grand chelem et ancien entraîneur de Djokovic, Boris Becker, affirme que le Serbe n'a pas l'intention d'enfreindre la loi et qu'il devrait avoir le choix personnel de se faire vacciner.

"Je pense qu'il serait dans son intérêt d'en parler ouvertement [...] et peut-être d'expliquer un peu à tout le monde ce qu'il a dû faire pour obtenir cette exemption spéciale. Je pense que cela aidera sa cause", a déclaré Becker à Amanda Davies de CNN Sport.

"Que vous l'aimiez ou non, vous devez respecter ce qu'il a accompli.

Interrogé sur la réaction des joueurs à l'exemption de Djokovic, Becker a ajouté : "La différence ne sera pas la même qu'avant, car il a battu la plupart des joueurs qu'il a vus dans le vestiaire, ce qui fait qu'il n'est pas le plus populaire, mais pour des raisons différentes.

L'Open d'Australie est le premier tournoi du Grand Chelem de l'année et se déroulera du 17 au 30 janvier.

Ben Church, de CNN, a contribué au reportage. Reportage complémentaire de Reuters.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com