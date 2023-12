Novak Djokovic sera détenu samedi, avant une nouvelle audience au tribunal

Le ministre de l'immigration, Alex Hawke, a annoncé la décision de révoquer le visa de la star du tennis dans un communiqué vendredi, après plusieurs jours de délibérations sur l'opportunité d'expulser le Serbe de 34 ans d'Australie.

Les espoirs du meilleur joueur de tennis du monde de participer à l'Open d'Australie et de remporter un 21e grand chelem, un record, ne tiennent plus qu'à un fil, car son équipe juridique se bat pour qu'il reste dans le pays.

Le cas de Djokovic pour rester en Australie sera entendu samedi par la Cour fédérale du pays après une audience d'urgence devant le juge Anthony Kelly à la Cour fédérale du circuit et de la famille vendredi. La Cour fédérale australienne est une instance plus élevée que le tribunal présidé par M. Kelly.

"Aujourd'hui, j'ai exercé mon pouvoir en vertu de l'article 133C(3) de la loi sur les migrations pour annuler le visa détenu par M. Novak Djokovic pour des raisons de santé et de bon ordre, en me fondant sur le fait qu'il était dans l'intérêt public de le faire", a déclaré M. Hawke dans un communiqué publié plus tôt dans la journée de vendredi.

"En prenant cette décision, j'ai examiné attentivement les informations qui m'ont été fournies par le ministère de l'intérieur, les forces frontalières australiennes (ABF) et M. Djokovic. Le gouvernement Morrison s'est fermement engagé à protéger les frontières de l'Australie, en particulier en ce qui concerne la pandémie de Covid-19".

Cette décision intervient quatre jours après que le juge Kelly a estimé que les agents de l'Australian Border Force (ABF) avaient été "déraisonnables" lorsqu'ils ont annulé le visa initial d'entrée en Australie de M. Djokovic à son arrivée dans le pays le 5 janvier. Le juge a ordonné que Djokovic soit libéré de la détention de l'immigration dans les 30 minutes.

Cette seconde annulation est le dernier rebondissement d'une saga qui a fait la une des journaux du monde entier et qui a mis à l'épreuve les politiques australiennes en matière de coopération et d'immigration.

Selon les lois australiennes en vigueur, tous les arrivants internationaux doivent être vaccinés contre le Covid-19 - ce qui n'est pas le cas de Djokovic - à moins qu'ils ne bénéficient d'une exemption médicale.

Djokovic a déclaré qu'il avait l'impression de pouvoir entrer en Australie parce que deux comités indépendants associés à Tennis Australia et au gouvernement de l'État de Victoria lui avaient accordé une exemption au motif qu'il avait été infecté par le Covid-19 en décembre.

Le gouvernement fédéral a fait valoir que, selon ses règles, une infection antérieure par le Covid-19 n'est pas une raison valable pour une exemption.

Malgré la décision rendue lundi, le ministre de l'immigration a conservé le pouvoir ministériel d'intervenir personnellement dans l'affaire et a eu le dernier mot quant à l'autorisation de séjourner de M. Djokovic, bien que sa décision puisse faire l'objet d'un appel.

Dans sa décision, le juge a noté que si Djokovic avait été expulsé, il aurait été interdit de séjour en Australie pendant trois ans. Cette interdiction peut toutefois être levée dans des circonstances particulières.

Le Premier ministre australien, Scott Morrison, a déclaré que la décision du ministre d'annuler le visa de M. Djokovic protégeait les "sacrifices" consentis par les Australiens tout au long de la pandémie.

Dans un communiqué, M. Morrison a déclaré que "la pandémie a été incroyablement difficile pour tous les Australiens, mais nous nous sommes serré les coudes et avons sauvé des vies et des moyens de subsistance".

"Les Australiens ont fait de nombreux sacrifices au cours de cette pandémie, et ils attendent à juste titre que le résultat de ces sacrifices soit protégé", a-t-il ajouté. "C'est ce que fait le ministre en prenant cette mesure aujourd'hui.

Détention de Djokovic

M. Djokovic sera interrogé par l'ABF à 8 heures, heure locale, samedi (vendredi 16 heures, heure de l'Est), dans un lieu non divulgué "convenu entre les parties" dans cette affaire.

À ce moment-là, Djokovic sera officiellement détenu par deux agents des forces frontalières et escorté jusqu'au bureau de ses avocats pendant que son affaire sera entendue par la cour fédérale.

L'endroit où Djokovic sera accueilli par les agents de la police des frontières restera secret afin d'assurer la sécurité de la star du tennis et d'éviter "un cirque médiatique".

"Nous sommes vraiment préoccupés par la sécurité et le risque d'un cirque médiatique", a déclaré Nick Wood, l'avocat de Djokovic, au tribunal lorsqu'il a imploré le juge Kelly d'autoriser la remise de Djokovic aux autorités frontalières en privé.

L'affaire Novak Djokovic contre le ministre de l'immigration a été officiellement transférée de la Cour fédérale de circuit à la Cour fédérale d'Australie vendredi.

M. Wood a déclaré à la Cour fédérale de circuit que M. Hawke avait utilisé son pouvoir personnel pour annuler le visa de M. Djokovic au motif qu'il "exciterait le sentiment anti-vax" s'il restait en Australie, décrivant cela comme une "approche radicalement différente" de l'argumentation du gouvernement.

Djokovic est arrivé à Melbourne le 5 janvier et a rapidement vu son visa annulé pour être entré dans le pays sans raison valable de ne pas être vacciné contre le Covid-19.

Il a passé plusieurs nuits dans un hôtel de détention à Melbourne, qui héberge également des dizaines de réfugiés, dont certains sont détenus depuis plus de huit ans.

Ses avocats ont contesté la décision et gagné la bataille juridique lundi, mais depuis lors, des questions ont émergé sur le comportement de Djokovic après avoir été contrôlé positif au Covid-19 le 16 décembre.

Dans une déclaration publiée sur les médias sociaux mercredi, Djokovic a reconnu qu'il ne s'était pas isolé immédiatement après avoir reçu un diagnostic positif, mais il a nié avoir su qu'il était atteint du virus lorsqu'il a assisté à plusieurs événements publics.

Il s'est également excusé d'avoir apparemment fourni de fausses informations dans sa déclaration de visa pour l'Australie, indiquant notamment qu'il n'avait pas voyagé au cours des 14 jours précédant son arrivée dans le pays. Des photos prises durant cette période semblent le montrer en Espagne et en Serbie.

Djokovic a déclaré qu'un membre de son équipe de soutien avait soumis l'information et que l'omission était due à une "erreur humaine".

Dans sa déclaration, Djokovic a également admis avoir accordé une interview et une séance de photos à un journal sportif français alors qu'il était positif au Covid, ce qu'il a reconnu être une "erreur de jugement".

Le différend concernant le visa et la décision d'autoriser ou non Djokovic - qui a déjà exprimé son opposition aux vaccins Covid-19 et aux obligations vaccinales - à entrer dans le pays survient à un moment où le nombre de cas de Covid-19 monte en flèche.

Vendredi, l'État de Victoria, où se déroule l'Open d'Australie à Melbourne, a signalé 34 836 cas, dont un nombre record de 976 personnes hospitalisées en raison de la présence du Covid-19. Cette semaine, le pays a dépassé le million de cas pour l'ensemble de la pandémie.

Ce qui pourrait arriver ensuite

Maria Jockel, directrice juridique de BDO Migration Services, a déclaré que les avocats de Djokovic disposeront de 28 jours pour présenter au ministre les raisons pour lesquelles il devrait revenir sur sa décision.

Bien que son visa ait été annulé une fois de plus, les experts estiment qu'il est encore possible que Djokovic obtienne un autre visa pour participer à l'Open d'Australie.

"Si le fait que le numéro un mondial du tennis soit détenu pendant l'Open d'Australie soulève un tollé incroyable, le gouvernement pourrait peut-être céder et le laisser sortir avec un visa de transition", a déclaré Abul Rizvi, ancien secrétaire adjoint du ministère de l'immigration.

Un visa de transition permettrait à Djokovic de travailler - ou, dans ce cas, de jouer - mais les répercussions politiques de cette décision ne sont pas claires, car elle semblerait contredire le message selon lequel Djokovic représente un risque pour la santé du peuple australien.

Le premier ministre de l'État de Victoria, Daniel Andrews, a déclaré plus tôt vendredi que la question avait une solution simple : "Il suffit de se faire vacciner" : "Il suffit de se faire vacciner.

"C'est la clé... C'est ce que je dis à tous les habitants de l'État de Victoria. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que mes enfants ont fait", a-t-il déclaré, ajoutant que l'Open d'Australie était plus important qu'un seul joueur et que le problème était bien plus important qu'une seule personne.

Ben Rothenberg, collaborateur de CNN pour le tennis, et Angus Watson, Jessie Yeung et Ivana Kottasová, de CNN, ont apporté leur contribution.

