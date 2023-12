Novak Djokovic remporte son 1000e match sur le circuit ATP en s'imposant en demi-finale de l'Open d'Italie

Roger Federer, Rafael Nadal, Jimmy Connors et Ivan Lendl sont les seuls autres hommes à avoir atteint cette étape historique. Djokovic a atteint sa 1000e victoire en 1 203 matches, ce qui fait de lui le quatrième joueur le plus rapide à réaliser cet exploit, selon les statistiques de l'ATP.

Le vainqueur de 20 tournois du Grand Chelem, à qui les organisateurs du tournoi ont offert un gâteau pour célébrer l'événement, a remporté sa première victoire sur le circuit en 2004 et est devenu depuis l'un des plus grands joueurs de tennis de tous les temps.

"Merci au tournoi et au public d'avoir célébré cette étape avec moi", a déclaré Djokovic lors de son interview sur le court avec l'ATP. "Il est évident que j'ai vu Roger et Rafa célébrer ces étapes au cours des deux dernières années et que j'avais hâte d'atteindre moi-même les 1 000 points.

"Je suis vraiment, vraiment béni et privilégié d'avoir autant de victoires sur le circuit. Cela fait longtemps que je n'ai pas joué et gagné mon premier match sur le circuit et j'espère que je vais continuer et qu'il y aura encore beaucoup d'autres victoires à venir.

Djokovic, qui est à la recherche de son premier titre de la saison, tentera d'atteindre la barre des 1001 victoires dimanche en finale de l'Open d'Italie face au Grec Stefanos Tsitsipas, cinquième mondial.

Source: edition.cnn.com