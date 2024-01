Novak Djokovic remporte le 20e titre du Grand Chelem après avoir battu Matteo Berrettini en finale de Wimbledon.

Le numéro un mondial rejoint Roger Federer et Rafael Nadal avec 20 tournois du Grand Chelem en carrière, s'affirmant ainsi comme l'un des plus grands joueurs de l'histoire de ce sport.

Après un départ nerveux, Djokovic s'est repris pour gagner 6-7 (4-7) 6-4 6-4 6-3 contre son adversaire italien et remporter son sixième titre à Wimbledon.

Déjà vainqueur de l'Open d'Australie et de Roland-Garros cette année, il lui manque la médaille d'or olympique et le titre de l'US Open pour devenir le premier homme à remporter un Chelem d'or.

"C'était plus qu'une bataille. Je voudrais tout d'abord féliciter Matteo, sa famille et son équipe pour ce tournoi fantastique. C'était un match difficile aujourd'hui", a déclaré Djokovic lors de son interview sur le court. "Depuis un garçon de 7 ans en Serbie qui construisait un trophée de tennis de Wimbledon avec des matériaux improvisés que j'avais trouvés dans ma chambre, je suis ici aujourd'hui pour remporter mon sixième Wimbledon. C'est incroyable".

Berrettini, qui disputait sa première finale de grand chelem, aurait pu être pardonné pour sa nervosité, mais c'est le vétéran Djokovic qui a semblé le plus chancelant au début du match.

Le joueur de 34 ans a commencé le match par une double faute avant de survivre à une balle de break dans son premier jeu de service.

Berrettini, qui cherche à devenir le premier Italien à remporter un titre en simple à Wimbledon, semble s'appuyer sur son service puissant et son coup droit explosif pour s'installer dans le match, mais il est breaké par Djokovic dès son deuxième jeu de service.

L'Italien a alors commencé à lutter pour sa forme, manquant quelques coups faciles, mais il a trouvé son rythme juste à temps, breakant à nouveau Djokovic alors qu'il servait pour le set.

Cette mini-victoire a semblé donner un coup de fouet à Berrettini et le momentum a basculé en sa faveur alors que le public s'est rallié à l'outsider.

La première manche s'est terminée dans un tie-break à suspense que Berrettini a scellé d'un ace retentissant.

Il était clair que Djokovic devait élever son niveau de jeu, et c'est exactement ce qu'il a fait dans le deuxième set, brisant le service de l'Italien à deux reprises lors de ses deux premières tentatives.

Berrettini ne s'est pas laissé abattre pour autant, faisant à nouveau le break alors que Djokovic servait pour le set, mais le Serbe s'est accroché pour égaliser.

Le troisième set ressemblait davantage à la finale que beaucoup attendaient, les deux hommes produisant un tennis magnifique pour le plus grand plaisir des tribunes du Centre Court, qui étaient pleines à craquer.

Mais après un premier break, Djokovic a de nouveau tenu bon pour prendre l'avantage 2-1 dans la finale.

Berrettini a continué à mettre la pression sur Djokovic dans le dernier set du match, mais l'expérience du grand champion a commencé à payer. Il a considérablement réduit ses fautes directes et, comme cela a toujours été le cas, il a trouvé le moyen de remporter les points importants.

"C'est sûr, Novak était meilleur que moi. C'est un grand champion. Il est en train d'écrire l'histoire de ce sport, il mérite donc tous les honneurs", a déclaré Berrettini lors de son interview sur le court. "Je suis très heureux de cette finale. J'espère que ce ne sera pas ma dernière ici ou ma dernière en général. C'est un sentiment incroyable."

Dans sa forme actuelle, il semble que ce ne soit qu'une question de temps avant que Djokovic ne dépasse Federer et Nadal au palmarès des grands chelems, mais le Serbe a rendu hommage aux deux légendes du jeu masculin.

"Ce sont des légendes de notre sport et ce sont les deux joueurs les plus importants que j'ai affrontés dans ma carrière", a-t-il déclaré. "C'est grâce à eux que j'en suis là aujourd'hui. Ils m'ont aidé à comprendre ce que je devais faire pour m'améliorer et devenir plus fort".

Djokovic se rendra maintenant à Tokyo pour participer aux Jeux olympiques avant de se rendre à l'US Open.

