Novak Djokovic quitte l'Australie après avoir été débouté de sa demande de visa

La star du tennis a quitté l'Australie à bord d'un vol Emirates à destination de Dubaï après avoir perdu son recours en justice contre la décision d'annuler son visa pour la deuxième fois.

Lors d'une audience virtuelle tenue plus tôt dans la journée, trois juges de la Cour fédérale ont rejeté à l'unanimité la demande de Djokovic visant à annuler la décision du ministre de l'immigration d'annuler son visa, mais n'ont pas publié les raisons de cette décision.

Le numéro un mondial devait jouer lundi soir à l'Open d'Australie à Melbourne, où le tenant du titre espérait remporter un 21e titre du Grand Chelem masculin, un record.

La saga très médiatisée qui oppose, en dehors du court, l'une des plus grandes stars du tennis au gouvernement australien et aux responsables de la santé publique a assombri la période précédant le premier grand chelem de tennis de l'année.

Dans une déclaration, Djokovic s'est dit "extrêmement déçu" par cette décision et a indiqué qu'il coopérerait avec les autorités en ce qui concerne son départ du pays.

"Je suis mal à l'aise parce que l'attention de ces dernières semaines s'est portée sur moi et j'espère que nous pourrons tous nous concentrer sur le jeu et le tournoi que j'aime", ajoute le communiqué.

"J'aimerais souhaiter aux joueurs, aux officiels du tournoi, au personnel, aux bénévoles et aux fans tout le meilleur pour le tournoi.

La destination finale de Djokovic après son atterrissage à Dubaï n'a pas encore été confirmée, mais la première ministre serbe, Ana Brnabic, a déclaré qu'elle était impatiente de voir la star du pays rentrer chez elle.

"Je pense que cette décision est scandaleuse. Je suis déçue et je pense que cela a montré comment l'État de droit fonctionne dans d'autres pays, c'est-à-dire comment il ne fonctionne pas", a déclaré Mme Brnabic lors d'un entretien avec l'agence de presse Beta à Belgrade.

"J'ai hâte de voir Djokovic dans son propre pays, en Serbie, de traverser cette épreuve avec lui et de lui apporter notre soutien dans cette période difficile pour lui.

De son côté, le ministre de l'immigration, Alex Hawke, s'est félicité de la décision du tribunal et a souligné l'engagement du gouvernement à maintenir des politiques frontalières strictes.

L'Australie a déjà mis en place des politiques frontalières parmi les plus strictes au monde pour empêcher les Covid-19 d'entrer sur son territoire. M. Hawke a déclaré que ces règles avaient permis aux Australiens d'être "en sécurité" pendant la pandémie et qu'elles étaient "fondamentales" pour "préserver la cohésion sociale de l'Australie".

"Les Australiens ont fait d'énormes sacrifices pour en arriver là", a indiqué le communiqué.

Le Premier ministre australien, Scott Morrison, s'est fait l'écho de ce message dans une déclaration aux médias.

"Cette décision d'annulation a été prise pour des raisons de santé, de sécurité et de bon ordre, sur la base de l'intérêt public. Je me félicite de cette décision qui permet de préserver la solidité de nos frontières et la sécurité des Australiens", a-t-il déclaré.

"Je remercie la Cour pour l'attention qu'elle a accordée à ces questions et pour la patience dont ont fait preuve toutes les personnes concernées pendant que nous nous efforcions de résoudre ce problème. Il est maintenant temps d'aller de l'avant avec l'Open d'Australie et de recommencer à profiter du tennis pendant l'été.

Bien que les cas de Covid-19 soient en augmentation en Australie, le pays a un taux de vaccination élevé et le nombre de décès dus au Covid-19 reste relativement faible par rapport à d'autres pays.

La semaine dernière, le pays a dépassé le million de cas de Covid-19 sur l'ensemble de la pandémie, mais plus de la moitié de ces cas ont été enregistrés au cours des deux dernières semaines.

Ce qui s'est passé au tribunal

L'audience de dimanche, convoquée à la hâte par la Cour fédérale, visait à déterminer si la décision de Hawke d'annuler le visa de Djokovic était "déraisonnable".

La star serbe du tennis, âgée de 34 ans, a contesté la décision du ministre de l'immigration pour trois raisons, notamment parce que le ministre n'a pas correctement pris en compte les conséquences de l'annulation de son visa.

Nick Wood, l'avocat de Djokovic, a déclaré que la décision de Mme Hawke était "irrationnelle", car la ministre n'avait pas pris en compte le fait que l'acte lui-même pouvait galvaniser les anti-vaxxistes, ce que le gouvernement voulait précisément éviter.

Mais Stephen Lloyd, l'avocat de Mme Hawke, a déclaré qu'en vertu de la loi australienne sur les migrations, le ministre n'avait pas besoin de prouver que M. Djokovic représentait un risque pour la santé publique, mais seulement qu'il "pourrait" l'être.

Il a déclaré que l'attitude anti-vax de Djokovic était évidente puisqu'il ne s'est pas fait vacciner, bien qu'il ait eu l'occasion de le faire avant d'arriver en Australie.

Il a ajouté que l'impression que Djokovic s'opposait à la vaccination était suffisante pour risquer d'inciter les anti-vaxxistes dans le pays, et que le mépris apparent de la star du tennis pour les règles du Covid-19 signifiait qu'il y avait un risque que d'autres imitent ses actions et ignorent les ordres de la santé publique.

Tennis Australia, l'instance dirigeante nationale du tennis et organisatrice de l'Open d'Australie, a déclaré qu'elle "respectait la décision de la Cour fédérale" concernant le visa de Djokovic.

Djokovic a été remplacé dans le tableau par l'Italien Salvatore Caruso, qui affrontera le joueur serbe Miomir Kecmanović.

L'ATP a décrit la décision de maintenir l'annulation du visa de Djokovic comme "la fin d'une série d'événements profondément regrettables" et a déclaré que son absence à l'Open d'Australie était "une perte pour le jeu."

Une saga de longue haleine

La saga a commencé il y a près de deux semaines, lorsque le visa de Djokovic a été révoqué pour la première fois peu après son arrivée le 5 janvier.

Selon la législation australienne en vigueur, tous les arrivants internationaux doivent être vaccinés contre le Covid-19, ce qui n'est pas le cas de Djokovic, à moins qu'ils ne bénéficient d'une exemption médicale.

M. Djokovic a déclaré qu'il avait l'impression de pouvoir entrer en Australie parce que deux groupes indépendants associés à Tennis Australia et au gouvernement de l'État de Victoria lui avaient accordé une exemption au motif qu'il avait été infecté par le Covid-19 en décembre.

Le gouvernement fédéral a fait valoir que, selon ses règles, une infection antérieure par le Covid-19 n'est pas une raison valable pour une exemption.

À son arrivée en Australie, Djokovic a été conduit au Park Hotel de Melbourne, qui sert également de centre de détention pour les réfugiés, pendant que ses avocats préparaient un dossier visant à faire annuler la décision.

Lundi, le juge Anthony Kelly a estimé que les agents des frontières avaient été "déraisonnables" lorsqu'ils ont annulé le visa initial d'entrée en Australie et a ordonné que Djokovic soit libéré de la détention des services d'immigration.

Le visa de Djokovic a été révoqué pour la deuxième fois vendredi par Hawke, mais le gouvernement a accepté de ne pas expulser la star du tennis au cours du week-end, avant la conclusion de son procès.

Bien que le tribunal ait finalement rendu son verdict, les événements de ces deux dernières semaines continuent de diviser l'opinion et les retombées devraient se poursuivre dans les jours à venir.

On ne sait pas encore quand Djokovic reviendra sur le court après avoir déclaré qu'il prenait "un peu de temps pour se reposer et récupérer, avant de faire d'autres commentaires".

Il aura l'occasion de battre le record de titres du grand chelem masculin à Roland-Garros en mai, mais la saga a soulevé des questions sur la manière dont les joueurs non vaccinés participeront à la tournée de la saison.

Elle menace également de ternir l'incroyable réussite de Djokovic dans ce sport, alors que la question continue de diviser dans le monde entier.

Wayne Sterling, Helen Regan, David Tunnicliffe et Ray Sanchez de CNN ont contribué à ce reportage.

Source: edition.cnn.com