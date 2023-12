Novak Djokovic prolonge son record de numéro un mondial après sa victoire à l'Open de Madrid

La star serbe a battu Gaël Monfils 6-3 6-2 mardi, garantissant qu'il resterait numéro un mondial pour une 369e semaine.

Il devient ainsi le premier homme de l'ère Open à détenir une fiche de 18-0 contre un adversaire à l'ATP.

Djokovic affrontera en huitièmes de finale Andy Murray, triple vainqueur du Grand Chelem, après que le Britannique a battu Denis Shapovalov 6-1 3-6 6-2.

"Je n'ai pas d'explication à cela, j'essaie juste de l'aborder comme n'importe quel autre match", a déclaré Djokovic à propos de son record contre Monfils.

"Je pense que son jeu est adapté au mien en termes de style de jeu. Mais nous avons eu des matches très serrés. La dernière fois que nous avons joué à Dubaï, il a eu des balles de match, ce qui aurait pu permettre de battre le record.

"Je n'y pense pas trop. Pour moi, mentalement, c'est une victoire très importante.

Bien que Monfils ait montré pourquoi il est l'un des joueurs les plus divertissants à regarder, une fois que Djokovic, 20 fois champion du Grand Chelem, a sauvé trois balles de break en début de match, Monfils n'a jamais inquiété Djokovic au stade Manolo Santana.

Monfils a remporté le compte des vainqueurs, 18 à 11, mais Djokovic a démontré son expérience et son savoir-faire.

Jouant seulement son quatrième tournoi depuis son retour d'une période tumultueuse loin du tennis, Djokovic est encore en train de travailler pour retrouver sa meilleure forme.

Visitez CNN.com/sport pour plus d'informations, de reportages et de vidéos.

"J'ai joué contre l'un des joueurs les plus athlétiques et les plus rapides du monde", a déclaré Djokovic. "Je connais très bien son jeu. Je sais que je dois toujours être prêt à ce qu'une autre balle revienne toujours de sa partie du court, que vous devez constamment essayer d'avoir une agression contrôlée... et de dicter le point.

"Je me déplaçais bien, je dictais mon jeu avec mon coup droit, je le déplaçais sur le court et je trouvais mon service (et) aussi les derniers jeux de service, (je trouvais) mon retour".

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com