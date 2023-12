Novak Djokovic, mécontent, quitte Roland-Garros et met fin à sa série de victoires en grand chelem

La victoire de Thiem (6-2 3-6 7-5 5-7 7-5) a mis fin à la série ininterrompue de 26 matches du numéro un mondial dans les tournois majeurs, entamée l'année dernière à Wimbledon.

Elle a également anéanti ses espoirs de remporter quatre tournois du Grand Chelem consécutifs pour la deuxième fois.

Thiem, quant à lui, affrontera Rafael Nadal en finale pour la deuxième saison consécutive. Il est devenu le premier joueur en dehors des trois grands (Nadal, Djokovic et Roger Federer) à atteindre deux finales masculines consécutives à Roland Garros depuis le Suédois Robin Soderling en 2009 et 2010.

La tâche de Thiem s'annonçait difficile face au onze fois champion - Nadal l'a emporté en sets droits en 2018 - mais elle l'est encore plus aujourd'hui compte tenu de la victoire épuisante sur Djokovic et de l'absence de jour de repos entre la demi-finale et la finale.

La quatrième tête de série a passé près de trois heures sur le court samedi après que les débats ont été interrompus alors que le joueur de 25 ans menait 3-1 dans le troisième vendredi.

"Je me sens bien", a déclaré Thiem. "Je suis plein d'adrénaline, bien sûr, toujours à cause du match d'aujourd'hui et je l'aurai aussi demain. Je ne serai pas fatigué. Tout cela viendra après le tournoi.

"Je suis donc prêt à laisser tout ce que j'ai laissé sur le court demain.

Il y a douze mois, à Roland-Garros, Djokovic avait lui aussi quitté le tournoi avec une profonde frustration, s'inclinant face à l'inconnu Marco Cecchinato dans un quart de finale où il avait eu toutes les chances de son côté.

Djokovic se heurte à l'arbitre

Dans des conditions toujours très venteuses à Paris - mais pas autant que vendredi - Djokovic s'est énervé lorsque l'arbitre de chaise Jaume Campistol lui a donné un avertissement pour dépassement de temps alors qu'il servait à 5-6, 30-15 dans le troisième set. Djokovic est connu, comme Nadal, pour prendre son temps entre les points de service.

Il a ensuite semblé dire à Campistol d'attendre que la foule se calme avant d'enclencher son chronomètre.

Peu après que Thiem ait expédié un retour de revers sur une quatrième balle de set, le 15 fois champion du monde a reçu un avertissement pour comportement antisportif. Sa frustration grandit.

Djokovic a demandé à Campistol : "Avez-vous déjà joué au tennis ?"

Campistol a répondu "oui".

"Alors vous savez ce que c'est dans cette situation à 5-6, un long point, le public continue d'applaudir, n'est-ce pas ?"

"Vous vous êtes rendu reconnaissable maintenant", a-t-il également dit.

C'est finalement ce genre de demi-finale qu'a vécu Djokovic.

"Il est évident qu'il est difficile de donner le meilleur de soi-même quand on joue dans les conditions d'un ouragan", a déclaré Djokovic à la presse quelques instants après avoir quitté le court.

"Il s'agit de survivre dans ces conditions et d'essayer de conserver son service et de jouer une balle de plus que son adversaire sur le court.

"C'est ce que j'ai ressenti en jouant hier".

En raison du vent extrême, Djokovic a demandé au superviseur Andreas Egli d'arrêter le match dans le premier set. Il a essuyé une fin de non-recevoir.

"Il a dit que tant qu'il n'y avait pas d'objets volants sur le court, c'était bon", a déclaré Djokovic. "Je ne savais pas qu'un parapluie n'était pas un objet volant, qui a volé dans le premier jeu du match, mais c'est leur décision. Je suppose qu'ils connaissent mieux le tennis.

Après un deuxième retard dû à la pluie, les organisateurs ont suspendu le jeu à 18 h 30, heure locale, malgré l'arrêt de la pluie et l'apparition du soleil.

Certains ont suggéré que Djokovic avait quitté le terrain avant que le tournoi ne prenne officiellement sa décision, mais il a déclaré que ce n'était pas le cas.

"Je suis parti lorsqu'ils ont annulé le match de la journée", a-t-il déclaré.

Interrogé sur les raisons de ce report, Djokovic a répondu : "Je ne sais pas. Vous pouvez leur demander".

A la reprise, Djokovic a constamment mis la pression sur Thiem et a obtenu sa récompense en revenant à 3-4 dans le troisième set.

A 4-4 sur une nouvelle occasion de break, un rallye de 21 coups s'est terminé par un coup gagnant de l'Autrichien - hors du filet.

Le drame du 12e jeu s'ensuivait, un jeu dans lequel Thiem envoyait un slice de revers de routine loin sur une première balle de set. Un premier service dans le corps et un ace ont permis de repousser deux autres balles de set avant que Thiem n'anticipe le service et la volée de Djokovic et n'écrase un revers.

Djokovic a pris l'avantage dans le quatrième set, mais Thiem a égalisé et a même mené 5-4.

Un répit temporaire

A un jeu de la victoire et à 0-15 sur le service de Djokovic, les erreurs de Thiem ont aidé un Djokovic soulagé à s'accrocher.

Alors que la tension monte, Djokovic fait le break dans le jeu suivant sur une double faute.

Il y a eu de longs échanges à couper le souffle, notamment lorsque le rapide Thiem a créé une nouvelle occasion de break en se précipitant sur une balle tombée et en plaçant habilement sa réplique de revers en angle pour tromper Djokovic.

Djokovic tenait bon, mais se créait une balle de break à 1-1 dans le cinquième jeu. Et quelle chance !

Alors que les coups tombés s'accumulent, Djokovic s'approche confortablement de l'un des coups de Thiem, mais son coup droit est trop long.

Cela a manifestement eu un impact, car cette fois Djokovic a plié dans le jeu suivant lorsque sa volée a heurté la bande et est tombée sur le côté.

On peut dire que le filet encourageait Thiem, car à un autre moment, l'un des coups de passe de l'Autrichien a heurté la bande et s'est transformé en un lob au-dessus de Djokovic qui n'en pouvait plus.

Djokovic a sauvé une balle de break à 1-4, avant que la pluie n'intervienne à nouveau pour arrêter le jeu.

Un dernier set dramatique

Incroyablement, le premier point après le retard d'une heure - qui a interrompu la finale féminine qui devait commencer à 15 heures heure locale entre Ashleigh Barty et Marketa Vondrousova - a vu Djokovic et Campistol en désaccord sur une marque de balle lorsque le Serbe a arrêté de jouer sur une balle de Thiem près de la ligne de fond de court.

Le point revenant ainsi à Thiem, Djokovic a sauvé la deuxième balle de break grâce à un bon service, puis a fait le break pour 3-4.

Malgré son élan, Djokovic s'est effondré, passant d'un 30-0 à un 5-3.

Le drame ne s'arrête pas là.

Alors qu'il semblait se diriger vers la victoire à 40-15, Thiem a manqué deux slices de revers - l'un dans le filet et l'autre à l'extérieur - sur deux balles de match.

Sur une balle de break, il s'est emparé de son revers et l'a envoyé dans le filet.

Mais Djokovic n'a pas pu sauver une troisième balle de match à 5-6, et Thiem a envoyé un coup droit gagnant pour s'assurer une confrontation avec Nadal.

"Le match s'est déroulé dans un climat de confiance et d'amitié entre les deux joueurs, mais il n'y a pas eu d'incident. "A la fin, nous pouvions tous les deux gagner, et j'ai eu la chance de gagner".

Thiem a amélioré son score de 2-1 contre Djokovic à Roland-Garros mais n'a pas pris un set à Nadal lors de leurs trois confrontations à Paris.

Malheureusement pour Thiem, Nadal joue son meilleur tennis sur la terre battue.

"J'essaie de garder toutes les émotions positives que je ressens en ce moment après ce match extraordinaire", a déclaré Thiem. "J'essaierai de garder toutes les émotions positives que j'ai ressenties lors du match d'aujourd'hui et d'aborder le match de demain avec un esprit très positif.

"Nous verrons bien.

Source: edition.cnn.com