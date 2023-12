Novak Djokovic est "traité comme un prisonnier" par les autorités australiennes, selon sa mère

Le numéro un mondial Djokovic aurait été transféré au Park Hotel de Melbourne après que son visa d'entrée dans le pays ait été bloqué avant l'Open d'Australie, selon les chaînes Seven Network et Nine News, affiliées à CNN.

L'hôtel, précédemment utilisé par le gouvernement australien comme centre de quarantaine Covid-19, est désormais utilisé comme lieu de détention alternatif (APOD) pour les réfugiés et les demandeurs d'asile.

Sa mère a déclaré avoir parlé brièvement à son fils jeudi, ajoutant qu'il lui avait dit qu'il n'arrivait pas à dormir.

"Je me sens très mal depuis hier, depuis 24 heures, qu'ils le gardent comme prisonnier. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas humain", a déclaré Dijana. Elle a qualifié son logement actuel de "terrible", le décrivant comme "un petit hôtel de l'immigration".

"C'est très sale et la nourriture est très mauvaise", a-t-elle ajouté. "Les autorités ne veulent pas lui donner la possibilité d'aller dans un meilleur hôtel ou dans une maison qu'il a déjà louée.

La superstar serbe n'a pas révélé publiquement son statut vaccinal, mais lors d'une conférence de presse jeudi, le Premier ministre australien Scott Morrison a déclaré que le joueur de 34 ans "n'avait pas d'exemption médicale valide" à l'obligation de vaccination pour les arrivants dans le pays.

Selon Our World In Data, 46,76 % de la population serbe a été entièrement vaccinée contre le Covid-19.

L'équipe juridique de Djokovic a demandé une injonction urgente contre la décision des forces frontalières australiennes d'annuler son visa. La Cour fédérale du pays a ajourné la décision jusqu'à lundi pour savoir s'il sera autorisé à rester en Australie ou s'il sera expulsé, selon Reuters et le radiodiffuseur public ABC.

CNN a contacté les avocats qui représenteraient Djokovic et son agent.

"En fin de compte, Greg (Hunt), ministre de la Santé, a été absolument clair et net avec M. Djokovic sur ses responsabilités et les attentes", a déclaré le vice-premier ministre Barnaby Joyce à la chaîne Seven Network, affiliée à CNN.

M. Joyce a déclaré que M. Djokovic avait été invité à se faire vacciner deux fois avant d'entrer dans le pays.

"Il ne suffit pas de dire que l'on a été vacciné contre le virus Covid.

Djokovic a été testé positif au virus en juin 2020, mais depuis lors, il n'a pas été signalé qu'il avait été réinfecté.

Son frère, Djordje, a qualifié l'action des autorités australiennes de "grave manquement diplomatique", racontant comment la communication a été brusquement rompue entre le joueur et sa famille.

"Au cours des 45 premières minutes, je pense, il communiquait avec sa famille et son équipe, puis cela s'est brusquement arrêté", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse à Belgrade.

"Il n'a eu aucun contact, son téléphone lui ayant été retiré pendant trois heures et demie.

Djokovic a finalement récupéré son téléphone et a été emmené dans une autre chambre d'isolement, a ajouté son frère.

Après l'annulation de son visa, Djokovic est passé par les détecteurs de métaux de l'aéroport de Melbourne et s'est vu confisquer tous ses effets personnels et ses valises, selon son frère.

"Son portefeuille et ses vêtements de rechange lui ont été retirés", a déclaré Djordje. "On l'a emmené à l'hôtel des migrants, dans une chambre sale, et on lui a dit que tous ses biens lui seraient rendus à son départ pour l'Europe.

Le ministère serbe des affaires étrangères a exprimé une "protestation verbale" auprès de l'ambassadeur d'Australie en Serbie, Daniel Emery, a tweeté le ministère.

Le ministère a qualifié de "traitement inapproprié et inhumain" ce que le joueur de tennis subit à Melbourne.

Djokovic restera en Australie pendant que l'injonction sera examinée par les tribunaux, a rapporté ABC.

Il espère remporter ce mois-ci son 10e titre à l'Open d'Australie et son 21e titre du Grand Chelem, un record. Le tournoi commence le 17 janvier et se termine le 30 janvier.

