Novak Djokovic est "le meilleur joueur de l'histoire du tennis masculin", mais il laisse un héritage "compliqué" en dehors des courts.

"Je vois la vie comme une grande courbe d'apprentissage", a déclaré Djokovic dans une interview accordée à CNN l'année dernière, "et je pense qu'au fil des ans, j'ai appris à rebondir".

Cette capacité à rebondir sera mise à l'épreuve dans les jours à venir, car le numéro un mondial continue de subir un début d'année mouvementé.

Arrivé en Australie sans être vacciné mais avec une exemption médicale pour participer à des compétitions après un test positif au Covid-19 le 16 décembre, Djokovic a passé ses cinq premiers jours dans un centre de détention à Melbourne alors qu'il montait un recours en justice contre l'annulation de son visa.

Ses avocats ont réussi à faire valoir que Djokovic avait "coché absolument toutes les cases" pour l'exemption de vaccin avec sa récente infection au Covid, mais quatre jours plus tard, le ministre australien de l'immigration, Alex Hawke, a annoncé la décision de révoquer le visa de Djokovic pour la deuxième fois "pour des raisons de santé et de bon ordre".

On ne sait pas encore si l'Australie prendra des mesures pour expulser Djokovic, car la décision est contestée par son équipe juridique.

Mais il s'agit d'un nouveau revers pour le Serbe de 34 ans dans sa tentative de dépasser Rafael Nadal et Roger Federer au sommet de la liste de tous les temps des hommes avec 21 titres du Grand Chelem.

Un tel exploit constituerait sans doute le point culminant de la carrière déjà riche en records de Djokovic, le moment où il confirmerait son statut de meilleur joueur de l'histoire du tennis masculin.

"Si l'on s'en tient aux résultats, Novak Djokovic est le meilleur joueur de l'histoire du tennis professionnel masculin", a déclaré le journaliste Ben Rothenberg .

"Il est à égalité avec Federer et Nadal pour le plus grand nombre de titres du Grand Chelem, mais Djokovic domine pratiquement toutes les catégories possibles et imaginables : le plus grand nombre de semaines à la première place, un palmarès victorieux contre les deux autres, le fait d'avoir remporté tous les tournois du Grand Chelem et les Masters 1000 au moins deux fois (personne d'autre ne les a tous remportés une seule fois, même).

"Djokovic est un contreur doté d'un excellent service, un athlète extraordinairement flexible et, bien qu'il ne soit probablement pas le joueur le plus stylistiquement agréable de tous les temps, lorsqu'il s'agit de savoir qui est le plus efficace et le plus dominant sur le court pendant la plus longue période, c'est lui qu'il faut choisir.

Le palmarès phénoménal de Djokovic à l'Open d'Australie, tournoi qu'il a remporté neuf fois, avait fait de lui le favori avant le tournoi de cette année, même en tenant compte de sa période d'immobilisation.

Nadal a accéléré son retour de blessure la semaine dernière en remportant le 89e titre de sa carrière au tournoi d'été de Melbourne, tandis que Daniil Medvedev, qui a battu Djokovic en finale de l'US Open l'année dernière, Alexander Zverev et Stefanos Tsitsipas seront également en lice pour le titre.

Novak est la Serbie et la Serbie est Novak

Mais peu de gens auraient parié contre Djokovic, qui a reçu le soutien véhément de ses fans - à Melbourne comme dans sa Serbie natale - au cours de la saga des visas.

La semaine dernière, des foules se sont rassemblées devant le Park Hotel de Melbourne pour protester contre la résidence de Djokovic dans cet établissement, tandis que des chants de soutien ont été entendus devant le bureau de ses avocats après qu'il a été autorisé à rester en Australie.

Des scènes similaires se sont déroulées devant l'Assemblée nationale serbe à Belgrade, où la star du tennis a été saluée comme un héros national par sa famille.

"Ils le retiennent captif. Notre Novak, notre fierté", a déclaré la semaine dernière Srdjan, le père de Djokovic, pour soutenir son fils. "Novak est la Serbie, et la Serbie est Novak ? Ils piétinent Novak, et donc ils piétinent la Serbie et le peuple serbe".

Malgré le soutien ardent de ses fans, Djokovic reste un personnage qui divise - au sein de la communauté du tennis et au-delà.

Il a exprimé son opposition aux vaccinations obligatoires et la décision de lui accorder une exemption médicale pour l'Open d'Australie a été critiquée. Stephen Parnis, l'un des principaux médecins urgentistes de la ville, a déclaré que cette décision envoyait "un message épouvantable au public".

"Je ne suis pas un expert, bien sûr, et je ne vais pas parler des avantages et des inconvénients de la vaccination", a déclaré Djokovic à CNN en août, "mais je suis un partisan de la liberté de choix".

Il a ajouté : "Je crois vraiment que la décision devrait être laissée au joueur.

"Nous ne savons pas ce que l'avenir nous réserve. Je pense qu'aucune industrie n'est vraiment certaine de ce que l'avenir lui réserve.

"Nous allons nous assurer de rassembler autant d'informations spécialisées que possible et travailler avec les joueurs afin de leur fournir toutes les informations nécessaires pour qu'ils puissent faire un choix en toute connaissance de cause.

Entre-temps, des questions ont également été soulevées sur les actions de Djokovic à la suite de son contrôle positif au Covid le mois dernier.

Mercredi, il a admis qu'il ne s'était pas isolé immédiatement après le résultat positif, mais il a nié avoir su qu'il avait le virus lorsqu'il participait à des événements publics.

Il a également déclaré avoir commis une "erreur de jugement" en accordant une interview et une séance de photos à la chaîne française L'Equipe le 18 décembre, deux jours après son test positif.

J'ai toujours mes peurs, mes insécurités".

Ce n'est pas la première fois que les actions de Djokovic sont remises en question pendant la pandémie.

En juin 2020, son tournoi exhibition de l'Adria Tour a été annulé après qu'il a été contrôlé positif au Covid-19 avec sa femme, trois autres joueurs, trois entraîneurs et la femme enceinte d'un joueur.

Contrairement à d'autres tournois de tennis organisés à l'époque, la distanciation sociale était limitée lors de l'Adria Tour, qui se déroulait dans des stades bondés où les joueurs se donnaient l'accolade et se congratulaient.

"Je suis profondément désolé que notre tournoi ait causé du tort", a déclaré Djokovic après son contrôle positif, ajoutant que l'événement caritatif avait été organisé "avec un cœur pur et des intentions sincères".

Neuf mois avant l'Adria Tour, Djokovic s'est retrouvé dans l'eau chaude après avoir été exclu de l'US Open pour avoir frappé un juge de ligne avec une balle. Il s'est à nouveau excusé et a déclaré que cette situation l'avait laissé "triste et vide".

Lors d'une interview accordée à CNN l'année dernière, Djokovic a évoqué cette période et les leçons qu'il en a tirées.

"Je suis toujours un être humain comme tout le monde, j'ai toujours mes peurs, mes insécurités, je fais toujours des erreurs et des fautes", a-t-il déclaré. "Le tennis est en quelque sorte mon terrain d'apprentissage. C'est là que mes émotions les plus fortes et les plus belles font surface, mais c'est aussi là que mes pires émotions font surface".

Pendant et après l'Open d'Australie de cette année, il est probable que la position de Djokovic sur les vaccins continuera d'être examinée à la loupe. Selon l'ATP Tour, il est l'un des trois joueurs non vaccinés classés dans le top 100.

"L'héritage de Djokovic est extrêmement compliqué et le devient de plus en plus", a déclaré M. Rothenberg

"Malgré tout son professionnalisme et sa générosité (il est formidable avec les associations caritatives et dans ses interactions avec ses fans), son jugement lui cause souvent des ennuis, l'orientant vers des idées marginales, comme son récent engagement anti-vaccin.

"Le tennis est une affaire de personnalité et de grâce sur et en dehors du court, et Djokovic s'est saboté à plusieurs reprises dans ces domaines".

CNN a contacté à plusieurs reprises le représentant de Djokovic pour obtenir des commentaires avant l'Open d'Australie, mais n'a pas reçu de réponse.

Djokovic a remporté son premier titre du Grand Chelem à l'Open d'Australie en 2008, après quoi il a dû attendre trois ans avant de remporter un nouveau titre majeur, toujours à l'Open d'Australie.

Les titres du Grand Chelem - 11 au total - se sont succédé à un rythme effréné entre 2011 et 2016, jusqu'à ce que Djokovic remporte le "Nole Slam" en tant que champion en titre des quatre tournois du Grand Chelem en même temps.

Mais une blessure au coude en 2017 a fait dérailler les progrès de Djokovic. Son refus initial de se faire opérer a frustré son ancien entraîneur Andre Agassi, qui a déclaré au Guardian qu'il pensait que Djokovic avait espéré que son coude "guérirait naturellement, de manière holistique".

Djokovic a finalement opté pour une opération au début de 2018 et est revenu sur le court quelques mois plus tard, mais c'était un revers qui l'avait presque conduit à arrêter complètement le tennis.

"Faire l'opération, c'était contre ses valeurs fondamentales", a déclaré sa femme Jelena à CNN en 2019. "C'était vraiment énorme, c'est comme s'il avait enterré une partie de lui avec cette décision. Il a dit : 'J'en ai fini, je ne joue plus au tennis, j'ai perdu ça, je ne m'amuse plus, c'est fini'."

Depuis cette opération du coude, Djokovic a remporté huit titres du Grand Chelem en quatre ans, égalant finalement le record de Federer et Nadal à Wimbledon l'année dernière.

Pour beaucoup, ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne détienne le record et ne s'impose comme le plus grand joueur de l'histoire du tennis masculin - un titan sur le court avec un héritage compliqué et controversé en dehors du court.

Christina Macfarlane, Don Riddell, Ben Church, Hannah Ritchie, Jessie Yeung et Angus Watson de CNN ont contribué au reportage.

