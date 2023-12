Novak Djokovic est de retour à Belgrade après avoir été expulsé d'Australie

Djokovic s'est rendu à Belgrade depuis Melbourne via Dubaï, après avoir perdu dimanche son recours en justice contre la décision du gouvernement australien d'annuler son visa pour des raisons de santé publique et d'ordre public.

Lundi, des foules se sont rassemblées à l'aéroport pour accueillir le Serbe de 34 ans dans son pays, en scandant son nom et en brandissant des banderoles et des drapeaux de soutien. La veille au soir, un bâtiment de Belgrade avait été illuminé avec les mots "Nole [surnom de Djokovic], tu es la fierté de la Serbie".

Le Comité olympique serbe s'est déclaré "très déçu" par la "décision scandaleuse" de l'Australie d'expulser Djokovic, ajoutant qu'une "énorme injustice" avait été commise, tandis que le Premier ministre serbe, Ana Brnabic, a déclaré que l'annulation du visa était "scandaleuse".

"Je suis déçue et je pense que cela a montré comment l'État de droit fonctionne dans d'autres pays, c'est-à-dire comment il ne fonctionne pas", a déclaré Mme Brnabic lors d'un entretien avec l'agence de presse Beta à Belgrade.

"J'ai hâte de voir Djokovic dans son propre pays, en Serbie, de traverser cette épreuve avec lui et de lui apporter notre soutien dans cette période difficile pour lui", a-t-elle ajouté.

En vertu de la loi australienne, Djokovic peut être interdit de séjour dans le pays pendant trois ans, mais la ministre de l'intérieur, Karen Andrews, n'a pas exclu une dérogation. "Toute demande sera examinée en fonction de ses mérites", a-t-elle déclaré.

L'Open d'Australie est le premier grand chelem de la saison de tennis. Le deuxième est l'Open de France à Roland Garros, qui se déroule du 22 mai au 5 juin.

Mais tous les athlètes professionnels qui souhaitent participer à des compétitions en France devront être vaccinés contre le Covid-19, a déclaré lundi le ministère français des sports à CNN.

La loi française sur le passeport vaccinal, approuvée par le Parlement dimanche, exigera que les personnes aient un certificat de vaccination pour entrer dans des lieux publics tels que les restaurants, les cafés, les cinémas et les stades, entre autres.

"La règle est simple. Le carnet de vaccination sera exigé dès l'entrée en vigueur de la loi dans les établissements qui étaient déjà soumis au carnet de santé (sportifs ou culturels). Cela s'appliquera à tous (spectateurs, sportifs professionnels)", a déclaré une porte-parole du ministère français des sports à CNN.

Cette nouvelle législation compromet les chances de Djokovic, qui n'a pas été vacciné contre le Covid-19, de participer à Roland-Garros.

Auparavant, les Internationaux de France autorisaient les joueurs non vaccinés à participer à la compétition en opérant dans une bulle autour du tournoi.

Il devra également se conformer aux règles sanitaires espagnoles pour participer à l'Open de Madrid qui débutera fin avril, a déclaré lundi le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez.

M. Sanchez a salué la décision de l'Australie d'expulser Djokovic, déclarant qu'il avait "un respect total pour la décision du gouvernement australien".

L'Espagne exige actuellement que les visiteurs présentent la preuve d'une vaccination complète, d'un test Covid négatif récent dans les 72 heures précédant leur arrivée ou d'un certificat de guérison du Covid-19, selon son ministère de la santé.

Les événements sportifs internationaux organisés dans le pays peuvent ajouter des règles supplémentaires pour les participants, comme le dépistage quotidien du Covid-19 pendant le tournoi, a déclaré lundi un haut fonctionnaire du gouvernement à CNN.

Djokovic est le champion en titre du simple masculin sur la terre battue de Roland Garros. Avec Roger Federer et Rafael Nadal, il a remporté 20 titres du Grand Chelem.

"Pour ce qui est de Roland Garros, c'est en mai. La situation peut changer d'ici là et on espère qu'elle sera plus favorable. Nous verrons bien, mais pour l'instant, il est clair qu'il n'y a pas d'exception [aux règles]", a ajouté la porte-parole.

Al Goodman, Joseph Ataman, Aleks Klosok, Sharon Braithewaite, Biljana Brise et Stephanie Halasz ont contribué à ce rapport.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com