Novak Djokovic défendra son titre à l'Open d'Australie après avoir bénéficié d'une exemption médicale à l'obligation de vaccination.

L'incertitude régnait quant à la participation de Djokovic après que les joueurs eurent été informés qu'ils devaient être entièrement vaccinés pour participer ou bénéficier d'une exemption médicale accordée par un groupe d'experts indépendants.

Djokovic, qui est à égalité avec Roger Federer et Rafael Nadal avec 20 titres du Grand Chelem en simple, n'a pas révélé publiquement son statut vaccinal.

Toutefois, les organisateurs de l'Open d'Australie ont confirmé dans un communiqué mardi que Djokovic participerait à la compétition après avoir demandé une exemption médicale "qui a été accordée à l'issue d'un processus d'examen rigoureux impliquant deux groupes d'experts médicaux indépendants distincts".

Plus tôt dans la journée, le Serbe avait posté une photo de lui à l'aéroport avec une légende indiquant qu'il se rendait "en Australie".

"Bonne année à tous ! Je vous souhaite à tous la santé, l'amour et le bonheur à chaque instant présent et que vous ressentiez de l'amour et du respect envers tous les êtres de cette merveilleuse planète", a-t-il écrit sur Instagram.

"J'ai passé de fantastiques moments de qualité avec mes proches pendant les vacances et aujourd'hui, je me dirige vers Down Under avec une permission d'exemption. C'est parti pour 2022."

Le directeur du tournoi, Craig Tiley, a précédemment déclaré que les joueurs participant à l'événement de cette année devaient être entièrement vaccinés, à moins qu'il n'y ait une véritable raison pour laquelle une exemption devrait être accordée.

"Des protocoles équitables et indépendants ont été mis en place pour évaluer les demandes d'exemption médicale, ce qui nous permettra de garantir que l'Open d'Australie 2022 est sûr et agréable pour tout le monde", a-t-il déclaré.

"L'élément central de ce processus est que les décisions ont été prises par des experts médicaux indépendants et que chaque demandeur a reçu l'attention qu'il méritait.

Le tournoi de cette année se déroulera du 17 au 30 janvier.

Source: edition.cnn.com