Novak Djokovic déclare que ses "bonnes intentions" ont été "mal interprétées" à la suite des réactions à sa liste de propositions

Les suggestions du Serbe auraient permis d'assouplir les restrictions imposées aux joueurs de tennis en quarantaine avant l'Open d'Australie du mois prochain et de faciliter leur acclimatation au jeu sur un court une fois les périodes d'auto-isolement terminées.

Il s'agit notamment d'équiper chaque chambre d'appareils de fitness et d'entraînement, d'offrir une nourriture conforme à celle servie à l'Open d'Australie, de réduire le nombre de jours pendant lesquels les joueurs doivent rester en quarantaine, d'autoriser les joueurs à rendre visite à leurs entraîneurs à condition qu'ils aient tous deux obtenu un résultat négatif au test Covid-19 et de transférer le plus grand nombre possible de joueurs dans des maisons privées dotées de courts de tennis.

Actuellement, 72 joueurs sont en isolement après que trois vols charters distincts à destination de Melbourne la semaine dernière ont eu des passagers positifs au Covid-19, ce qui signifie que tout le monde à bord des trois avions a dû s'isoler à l'arrivée.

Les demandes de Djokovic ont été catégoriquement rejetées par le premier ministre de l'État de Victoria, Daniel Andrews.

"Mes bonnes intentions à l'égard de mes concurrents à Melbourne ont été interprétées comme étant égoïstes, difficiles et ingrates", a déclaré l'octuple vainqueur de l'Open d'Australie dans un communiqué publié sur Twitter. "Cela ne pourrait pas être plus éloigné de la vérité.

"Je me soucie sincèrement de mes collègues joueurs et je comprends très bien comment le monde est dirigé et qui devient plus grand et meilleur et pourquoi. J'ai gagné mes privilèges à la dure et c'est pourquoi il m'est très difficile d'être un simple spectateur, sachant à quel point chaque aide, chaque geste et chaque bonne parole comptait pour moi lorsque j'étais petit et insignifiant dans la hiérarchie mondiale.

"C'est pourquoi j'utilise ma position privilégiée pour rendre service autant que possible, là où c'est nécessaire et quand c'est nécessaire. "Il y a eu quelques suggestions et idées que j'ai recueillies auprès d'autres joueurs de notre groupe de discussion et il n'y avait aucune intention malveillante d'essayer d'aider."

Sloane Stephens pleure la mort de trois membres de sa famille

Alors qu'elle s'adapte à la vie en quarantaine avant l'Open d'Australie, la star du tennis Sloane Stephens a révélé qu'elle pleurait la mort de son grand-père, moins d'une semaine après avoir annoncé que sa grand-mère et sa tante étaient décédées à cause de la Covid-19.

La championne de l'US Open 2017 est actuellement soumise à une quarantaine stricte de 14 jours dans un hôtel de Melbourne avant le grand chelem du mois prochain.

Dans une publication sur les médias sociaux la semaine dernière, Stephens a révélé que sa tante Anna était décédée le 26 décembre et sa grand-mère le 10 janvier.

"J'ai regardé cette vidéo de NY une centaine de fois aujourd'hui", a-t-elle écrit sur Twitter mardi, accompagnée d'un extrait de sa conversation téléphonique avec son grand-père après son triomphe à l'US Open. "Mon grand-père est parti rejoindre le Seigneur et l'amour de sa vie. Une semaine d'écart avec ma grand-mère. La perdre était trop dur pour son cœur.

"Mon grand-père était l'âme la plus gentille qui soit et il me manquera à jamais. Je ne peux qu'espérer remplir autant de vies avec l'amour et le bonheur qu'il avait. Il est la définition même de l'amour, de la gentillesse, de la générosité et un véritable exemple de famille.

"Tout ce que j'ai toujours voulu faire, c'est rendre mes grands-parents fiers ! Je suis très fier qu'ils aient pu voir mes rêves de tennis se réaliser et devenir une réalité. Je suis reconnaissante du temps que j'ai passé avec eux deux et reconnaissante de pouvoir les voir tous les deux dans ma mère, qui continue d'être mon roc. Des histoires seront racontées sur leur grand amour. Qu'ils reposent ensemble dans une paix éternelle.

Stephens est l'une des 72 joueuses qui participeront à l'Open d'Australie et qui sont actuellement soumises à une stricte période de quarantaine à l'hôtel.

Mercredi, Lisa Neville, ministre de la police de l'État de Victoria, a annoncé que trois autres personnes - dont deux joueurs - devant participer à l'Open d'Australie avaient été testées positives au Covid-19, ce qui porte le nombre total à 10.

Mme Neville a déclaré que les autorités étaient "très confiantes" dans le fait que l'une des deux nouvelles infections de joueurs était un cas d'excrétion virale.

"L'un d'entre eux est un joueur dont nous sommes absolument convaincus qu'il est en train d'excréter le virus, mais qui a de toute façon fait l'objet d'un confinement rigoureux parce qu'il est arrivé sur l'un des vols où nous avons obtenu des résultats positifs", a déclaré M. Neville. "L'autre est un autre joueur. L'un est un autre joueur, l'autre est un accompagnateur de ce joueur.

"En attendant, le joueur, la personne de soutien et sa bulle, donc l'autre personne de soutien et le joueur avec qui elle est, ne s'entraîneront pas tant que nous n'aurons pas la confirmation définitive qu'ils sont en train de perdre leur sang ou qu'ils sont séropositifs. S'ils sont positifs, ces deux personnes iront dans un hôtel médicalisé et les deux personnes de la bulle seront considérées comme des contacts étroits et seront enfermées pendant les 14 jours".

L'excrétion virale est la libération du virus du corps dans l'environnement et peut se produire même si une personne a été testée négative pour le Covid-19.

Traitement préférentiel

Les joueurs actuellement en quarantaine ont fait preuve d'imagination pour s'entraîner lorsqu'ils étaient confinés dans leur chambre d'hôtel, certains utilisant leur lit comme partenaire de frappe.

Cependant, certains joueurs, normalement habitués à s'entraîner sur un court plusieurs heures par jour avant un grand chelem, ont laissé entendre que ceux qui ont été mis en quarantaine seront physiquement désavantagés lorsque l'Open d'Australie débutera le 8 février.

Daniel Vallverdu, l'entraîneur de Stan Wawrinka, triple vainqueur du grand chelem, a proposé que les joueurs qui sont restés bloqués dans leur chambre d'hôtel bénéficient d'un traitement préférentiel au début du tournoi, notamment en s'entraînant davantage et en disputant des matches à des heures plus fraîches de la journée.

"Tout ce que nous pouvons faire pour rendre les choses un peu plus équitables pour eux ne le sera jamais complètement", a-t-il déclaré à Reuters. "Une fois qu'ils sortent de la quarantaine, ils n'ont qu'un ou deux jours maximum pour se rendre sur le terrain avant leur premier match.

"C'est pourquoi je pense qu'il serait plus qu'équitable de leur accorder des jours supplémentaires, des préférences et des privilèges en matière de programmation, et j'espère que les autres joueurs seront du même avis. Le calendrier, les entraînements supplémentaires, le traitement préférentiel en ce qui concerne les heures d'entraînement, le temps supplémentaire sur le terrain.

"La programmation des matches, le fait de ne pas jouer aux heures les plus ensoleillées de la journée, de pouvoir jouer lorsque le temps se rafraîchit un peu, de pouvoir commencer le tournoi plus tard, de pouvoir commencer le tournoi un ou deux jours plus tard, si possible.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com