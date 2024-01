Novak Djokovic bat Cameron Norrie pour préparer la finale de Wimbledon contre Nick Kyrgios

Malgré l'abandon du premier set - et avec la foule du Centre Court qui réclamait le soutien de Norrie, le favori local - la victoire de Djokovic a fini par être confortable après avoir brisé la résistance de Norrie dans le deuxième set.

Cela signifie que le joueur de 35 ans jouera pour son septième titre de Wimbledon et son quatrième d'affilée, n'ayant pas perdu à SW19 depuis les quarts de finale en 2017.

"Je n'ai pas bien commencé, il a été le meilleur joueur pendant le premier set", a déclaré Djokovic dans son interview sur le court après le match de vendredi.

"Les demi-finales d'un grand chelem, bien sûr, j'ai eu dans le passé beaucoup de demi-finales de grand chelem, mais ce n'est jamais facile d'entrer sur le court. Il y a beaucoup de pression, d'attentes envers soi-même et bien sûr envers les autres.

Sous un soleil radieux et un ciel bleu au-dessus du Centre Court, le match a démarré sur les chapeaux de roue pour les supporters locaux qui encourageaient Norrie, puisque le Britannique a breaké Djokovic dans le premier jeu du match.

Djokovic a répliqué par un break, mais cela n'a pas découragé Norrie, qui participait à sa première demi-finale de Grand Chelem. La neuvième tête de série a fait deux autres breaks et a bouclé la première manche en 32 minutes.

Djokovic, quant à lui, n'a pas eu beaucoup de raisons de se réjouir dans le premier set, à l'exception d'un lob audacieux entre les jambes qui est passé au-dessus de Norrie et a atterri parfaitement à l'intérieur de la ligne de fond.

Il est revenu sur le court avec une casquette dans le deuxième set et a tenu son premier jeu jusqu'à l'amour. Plusieurs occasions de breaker Norrie se sont présentées - d'abord à 2-1, puis à 3-2 - avant que le vainqueur de 20 tournois du Grand Chelem ne prenne finalement le dessus en breakant Norrie pour mener 5-3.

Après avoir conclu le set, Djokovic a été rapide dans le troisième set et s'est assuré un break précoce lorsque Norrie a dévié un coup droit long.

Les coups de Djokovic ont gagné en venin et en précision et il commence à dominer le match, même si le public continue à soutenir Norrie. Un nouveau bris de service s'ensuit et la manche est bouclée en 38 minutes.

Le quatrième set suit le même schéma que le troisième, Djokovic faisant le break dès le premier jeu. Norrie s'est battu, remportant tous ses jeux de service restants, mais en vain. Le Serbe a complété la victoire en frappant un service hors de portée de Norrie.

Dimanche, Djokovic disputera sa 32e finale en 68 participations à des tournois du Grand Chelem, soit une de plus que ses rivaux Rafael Nadal et Roger Federer.

Il rencontrera Kyrgios - un joueur contre lequel il s'est incliné lors de leurs deux précédentes confrontations - après que Nadal ait déclaré forfait pour sa demi-finale contre l'Australien en raison d'une élongation abdominale.

"Je pense qu'une finale Kyrgios-Djokovic serait alléchante", a déclaré Kyrgios qui, à la 40e place mondiale, est le finaliste le moins bien classé à Wimbledon depuis 2003, en décrivant la perspective d'affronter Djokovic plus tôt dans la journée de vendredi.

Le joueur de 27 ans a joué un tennis passionnant depuis le début du tournoi, tout en irritant ses adversaires - notamment Stefanos Tsitsipas - par ses frasques sur le court.

Quant à Djokovic, il a promis qu'il y aurait "beaucoup de feu d'artifice émotionnel" lorsque les deux joueurs s'affronteraient.

"Ce sera sa première finale de Grand Chelem, il est évidemment très excité", a-t-il déclaré. "Il n'a pas grand-chose à perdre et il joue toujours comme ça. Il joue si librement, il a l'un des plus gros services du jeu.

"C'est juste un grand match dans l'ensemble, avec beaucoup de puissance dans ses tirs. Cela fait longtemps que nous n'avons pas joué, je n'ai jamais gagné un set contre lui, j'espère que ce sera différent cette fois-ci.

