Novak Djokovic atteint les demi-finales de l'Open d'Australie grâce à une victoire écrasante en deux sets sur Andrey Rublev

Le joueur de 35 ans a encore une fois fait preuve d'un tennis presque parfait et a poursuivi sa marche vers un 22e grand chelem en s'imposant 6-1 6-2 6-4 en seulement deux heures et trois minutes.

Djokovic joue sans doute le meilleur tennis de sa carrière et n'a perdu que 12 jeux au cours de ses deux derniers matches, portant à 26 le nombre de ses victoires à l'Open d'Australie, égalant ainsi le record d'Andre Agassi.

Les premiers signes étaient inquiétants pour Rublev, qui semblait encore ressentir les effets de son épopée en cinq sets contre Holger Rune, le Russe ayant été breaké dès son troisième jeu de service.

Il n'a jamais semblé se remettre de ce revers, Djokovic s'étant emparé du match et s'étant rapproché d'un 10e titre à l'Open d'Australie, ce qui constitue un record.

"Je classerais cette victoire au deuxième rang [de l'année], mais elle est très proche de la performance d'il y a deux nuits", a déclaré Djokovic lors de son interview sur le court. "Je ne pourrais pas être plus heureux de mon tennis. J'ai joué très solidement depuis le fond du court, j'adore jouer dans ces conditions... ce court, je l'ai déjà dit, est le plus spécial pour moi.

"Le score des deux premiers sets ne reflète pas la réalité du match, il y a eu des jeux serrés. Andrey est un grand adversaire et un grand joueur, j'ai beaucoup de respect pour lui. Je connaissais le plan de jeu, mais une chose est d'imaginer comment vous voulez jouer et une autre est de l'exécuter sur le court. Dans les moments les plus importants, j'ai trouvé mon meilleur tennis.

"J'ai essayé à peu près toutes les machines à rétroaction biologique de la planète pour préparer ma jambe, ça a marché et je vais continuer. Le tennis me manque les jours de repos, mais il est important d'être intelligent et sage avec son corps dans ces circonstances particulières où il est plus important d'être prêt pour le prochain défi".

Djokovic va maintenant affronter l'Américain Tommy Paul, qui dispute sa première demi-finale de grand chelem, pour une place en finale de l'Open d'Australie dimanche.

"Il n'a évidemment pas grand-chose à perdre, car c'est la première fois qu'il se retrouve en demi-finale d'un tournoi du Grand Chelem", a déclaré Djokovic. "Il a joué du très bon tennis au cours des 12 ou 15 derniers mois... Je dois donc être prêt mentalement et ne pas aborder ce match différemment des deux derniers.

"Si je joue de cette manière, je pense que j'ai de bonnes chances de me qualifier.

Nole est-il inarrêtable ?

Après la victoire de Rublev sur Rune, certains commentateurs avaient fait remarquer que le Russe avait mentalement déjà reconnu sa défaite face à Djokovic.

Interrogé sur la perspective d'atteindre la première demi-finale de grand chelem de sa carrière, Rublev a plaisanté en disant qu'il aurait été bien que le quart de finale soit contre un autre joueur que le Serbe.

Ce commentaire était fait sur le ton de la plaisanterie, mais au terme d'un éreintant match en cinq sets, il révélait sans doute la véritable appréhension que ressentent la plupart des joueurs lorsqu'ils savent qu'un match contre Djokovic se profile à l'horizon.

En effet, dès le début de la rencontre, Rublev a commencé à se montrer exaspéré par le brio de Djokovic, qui l'a obligé à tout faire pour essayer de gagner chaque point.

La résistance de Rublev a été brisée dès son deuxième jeu de service et il avait déjà l'air d'un homme battu. Djokovic a de nouveau brisé le jeu peu après et s'est envolé pour remporter le premier set 6-1.

La deuxième manche a connu une légère amélioration, Rublev ayant conservé son service à deux reprises avant d'être breaké, mais il ne semblait pas pouvoir faire grand-chose pour stopper les assauts de Djokovic. On a toujours eu l'impression qu'il s'agissait seulement d'une question de quand, et non de si, Rublev allait être brisé.

Malgré une victoire confortable, Djokovic s'est montré visiblement frustré sur le court et a crié vers son box à plusieurs reprises au cours du deuxième set.

On ne sait pas exactement ce qui l'agace, mais le vent a soufflé dans la Rod Laver Arena à plusieurs reprises pendant les échanges, obligeant les deux hommes à commettre des erreurs.

Ou peut-être était-il tellement habitué à la quasi-perfection dont Djokovic a fait preuve tout au long du tournoi qu'une seule balle perdue lui a fait l'effet d'un choc.

"Il faut faire des ajustements et s'adapter aux conditions", a déclaré Djokovic à propos du vent après le match. "Il n'y avait pas autant de vent vers six heures quand je m'échauffais et il a commencé à souffler au début du match.

"Quand vous avez un vent fort dans le dos, les gens dans les tribunes ou à la télévision ne voient pas beaucoup de différence, mais pour les joueurs, cela fait une énorme différence".

Le deuxième set s'est avéré beaucoup plus difficile pour Djokovic, qui a dû faire face à deux reprises à une forte pression sur son service - à 3-2 et à 5-2 - mais qui a tenu bon à chaque fois pour prendre une avance considérable de deux sets.

Les choses sont allées de mal en pis pour Rublev, qui a été breaké dès le premier jeu du troisième set. Si le match ne semblait pas encore terminé, il l'est désormais.

Au crédit de Rublev, il a continué à se battre pour chaque point et a pris le troisième set plus longtemps que les deux précédents, mais c'était loin d'être suffisant pour priver Djokovic d'une place dans sa dixième demi-finale de l'Open d'Australie.

Source: edition.cnn.com