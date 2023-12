Novak Djokovic a bénéficié d'une exemption de vaccin après avoir été contrôlé positif au Covid-19 en décembre, selon des documents judiciaires.

Ce développement survient alors que le numéro un mondial du tennis est confiné dans un centre de détention temporaire à Melbourne, alors qu'il lance un défi juridique désespéré contre l'annulation de son visa avant le tournoi.

M. Djokovic a reçu, le 30 décembre 2021, une lettre du médecin en chef de Tennis Australia indiquant qu'il avait bénéficié d'une "exemption médicale de la vaccination COVID" au motif qu'il s'était récemment rétabli du COVID", indique le document.

Le premier test PCR Covid positif de Djokovic a été enregistré le 16 décembre 2021, et après n'avoir montré aucun signe de fièvre ou de "symptômes respiratoires", il a ensuite demandé une exemption médicale pour participer à l'Open d'Australie, selon le document de la cour.

Dans une lettre datée du 7 décembre, qui a été divulguée aux journalistes vendredi et ne peut être vérifiée de manière indépendante par CNN, il apparaît que les organisateurs du tournoi ont informé à tort les joueurs non vaccinés qu'ils pouvaient entrer en Australie pour participer au grand chelem.

La lettre indique qu'une infection confirmée par le virus Covid-19 au cours des six derniers mois, accompagnée d'une lettre d'un médecin ou d'une autorité de santé publique, serait considérée comme un document valable pour une exemption médicale. Les joueurs ont été invités à soumettre leur demande au plus tard le 10 décembre, selon le document.

Ces directives semblent contredire les conseils donnés dans une lettre largement diffusée, envoyée en novembre par le ministre australien de la santé, Greg Hunt, au directeur du tournoi, Craig Tiley, qui soulignait qu'une infection par le virus Covid-19 au cours des six derniers mois ne remplissait pas les conditions requises pour une entrée sans quarantaine.

Les documents judiciaires publiés samedi, qui ont été soumis au tribunal avant l'audience de Djokovic lundi, confirment que l'homme de 34 ans - qui a déjà exprimé son opposition aux vaccins Covid-19 et aux obligations vaccinales - n'était pas vacciné lorsqu'il est arrivé en Australie le 5 janvier.

Après avoir été interrogé par les forces frontalières australiennes, le document indique que l'exemption de Djokovic a été jugée invalide en vertu de la loi australienne sur la biosécurité, car son "infection antérieure par le COVID-19 n'est pas considérée comme une contre-indication médicale à la vaccination contre le Covid-19 en Australie".

Une "contre-indication médicale" est accordée dans des situations spécifiques où un médicament, une procédure, un vaccin ou une intervention chirurgicale ne doit pas être utilisé parce qu'il peut nuire à la santé d'une personne.

Le visa de Djokovic a ensuite été annulé le 6 janvier à 4h11, heure locale, en vertu de l'article 116(1)(e) de la loi sur les migrations, qui "autorise l'annulation d'un visa lorsque le titulaire présente un risque pour la santé, la sécurité ou le bon ordre de la communauté australienne, ou pour un individu au sein de la communauté australienne".

Les avocats de Djokovic ont fait valoir que le nonuple vainqueur de l'Open d'Australie avait toutes les raisons de croire qu'il serait autorisé à entrer dans le pays car il "détenait un visa non assorti d'une quelconque condition pertinente [...] avait reçu une certification d'exemption médicale de vaccination de la part de l'organisateur du tournoi [...] et avait reçu du ministère de l'Intérieur un document l'informant qu'il remplissait les conditions d'une arrivée sans quarantaine".

Le "document du ministère de l'intérieur" mentionné par les avocats de Djokovic concerne le formulaire de déclaration de voyage australien (ATD), qui doit être rempli par tous les passagers arrivant dans le pays au moins 72 heures avant le départ.

Selon le document Expanded Guidance on temporary medical exemptions for Covid-19 vaccines de l'Australian Technical Advisory Group on Immunisation, une exemption peut être accordée aux détenteurs de visa dans certains cas impliquant une "infection SARS-CoV-2 confirmée par PCR, où la vaccination peut être reportée jusqu'à 6 mois après l'infection".

Toutefois, le Premier ministre Scott Morrison a déclaré jeudi à la presse que Tennis Australia avait été informé par une lettre datant de novembre 2021 que les joueurs non vaccinés ayant récemment contracté le virus Covid-19 ne seraient pas autorisés à entrer dans le pays.

Lors d'une conférence de presse, Morrison a déclaré que le joueur de 34 ans "n'avait pas d'exemption médicale valide" pour éviter l'obligation de vaccination pour les arrivants dans le pays.

L'équipe juridique de Djokovic a demandé une injonction urgente contre la décision des forces frontalières australiennes d'annuler son visa. La Cour fédérale de circuit du pays a ajourné la décision jusqu'à lundi pour savoir s'il sera autorisé à rester en Australie ou s'il sera expulsé.

Des photos montrent Djokovic non masqué lors d'événements le jour où des documents montrent qu'il a été contrôlé positif.

Plusieurs images publiées par les comptes officiels de la Fondation Novak sur les médias sociaux montrent Djokovic, qui ne portait pas de masque, participant à une table ronde devant un public.

Les images sont datées du 16 décembre, date à laquelle les documents du tribunal australien montrent qu'il a été testé positif au Covid-19. Aucun des autres participants ne portait de masque.

Le 17 décembre, la page Facebook de l'association de tennis de Belgrade a publié plusieurs photos de Djokovic posant avec un groupe de jeunes lors d'une cérémonie de remise de prix de tennis. L'une des photos montre au moins 26 jeunes, pour la plupart, posant avec lui. Les médias locaux serbes ont largement rapporté que Djokovic avait participé à la cérémonie de remise des prix aux jeunes.

Le même jour, Djokovic a posté une photo de lui avec une plaque sur son compte Instagram officiel.

La légende se lit comme suit : "Un honneur de recevoir mon propre timbre serbe. Merci à mon généreux pays pour ce cadeau rare ! Je suis humilié ! !! Excité de partager que nous allons nous associer avec le service postal national serbe sur les projets de la @novakfoundation pour que chaque enfant ait la possibilité de fréquenter l'école maternelle 🙏🏼. Merci à tous ceux qui ont contribué à ce projet. Maintenant, @jelenadjokovicndf et moi allons ramener des timbres à la maison pour que les enfants écrivent au Père Noël."

On ne sait pas si Djokovic était au courant des résultats de son test avant de participer à l'un de ces événements. CNN a contacté les représentants de Djokovic pour obtenir des commentaires.

Un certain nombre d'autres joueurs ont apporté leur soutien à Djokovic alors que la saga des visas se poursuit, notamment l'Australien Nick Kyrgios et l'Américain John Isner.

Dans sa Serbie natale, la famille Djokovic a organisé une manifestation devant l'Assemblée nationale du pays à Belgrade en début de semaine. Le père de Djokovic, Srdjan, a déclaré que les autorités retenaient son fils en "captivité", ce que la ministre australienne de l'intérieur, Karen Andrews, a démenti.

"Il est libre de partir quand il le souhaite, et les forces frontalières le faciliteront", a déclaré Mme Andrews à la chaîne ABC vendredi.

"Il incombe à chaque voyageur de s'assurer qu'il dispose de tous les documents nécessaires pour entrer en Australie.

Niamh Kennedy, George Ramsay et Jennifer Hauser de CNN ont contribué à ce reportage.

