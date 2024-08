- Nouvelles sur l'enquête sur les concerts de Swift

Les autorités de sécurité ont apporté de nouvelles informations une semaine après l'annulation de trois concerts de Taylor Swift à Vienne en raison de menaces terroristes suspectes. Le ministre de l'Intérieur Gerhard Karner (ÖVP) a déclaré que cinq individus avaient été identifiés comme faisant partie de l'entourage des menaces observées par le service de protection constitutionnelle. Ces individus devaient être déployés dans les zones de l'installation et de la restauration pendant les concerts, selon le ministre de l'Intérieur.

Un rétracte ses aveux, un reste silencieux

Après l'alerte terroriste, trois jeunes hommes ont été arrêtés, deux d'entre eux étant suspectés de préparer une attaque contre les fans de Swift attendant dehors du stade à l'aide d'explosifs et de couteaux. Au total, 17 téléphones portables ont été saisis, a déclaré Karner, indiquant qu'une grande quantité de données doivent être examinées.

Le principal suspect de 19 ans et son présumé complice de 17 ans sont recherchés pour appartenance à une organisation terroriste et association de malfaiteurs. Les deux jeunes hommes avaient prêté allégeance à l'organisation terroriste de l'État islamique. Le jeune homme de 19 ans aurait rétracté ses aveux initiaux, tandis que le plus jeune reste silencieux.

Cinq concerts de Swift sont prévus à Londres

Le premier concert de Swift depuis les incidents de Vienne est prévu pour jeudi. La chanteuse de 34 ans doit se produire lors de cinq dates à Londres. Elle n'a pas encore commenté les événements.

